Nebûna Îmam Mûsa Sadir alîkarî da hin kesan ku bigihin meqamên bilindtir

Li gorî rapora nûçegihanê çandî raporekê hat ragihandin ku civîna "Rewata Girêdanê" li ser doza girêdana Îmam Mûsa Sadr di duşem 27 Mordad de bi şandina beşê dawî ya rêzefîlmê "Rîwayeta Feth" li ser Îmam Mûsa Sadr hat lidarxistin.
Ev rêzefîlm bi rêveberiya Mihemed Huseyn Mehmûdîyan û nivîsariya matnê ya Kûreş Élyanî hate çêkirin û beşê dawî di derbarê doza girêdanê diaxive. Di vê beşê de, rewşeya seferê Îmam Mûsa Sadr bo Libya û bûyerên rojên berî 9-ê Şehrîvar tê şirove kirin.
Piştî temaşeya fîlmê, beşdarên civînê dest bi gotûbêj û pêvajoya fikrê kirin. Ti gotinek ku ji destpêkê beşdarên civînê ji wî hêrsand bû, firaqa demê ya ku ji dema çêkirina vê rêzefîlmê derbas bû, lê herwiha mijara girêdana Emam Musa Sadr hîn jî çarene nebû.
Di vê bernameyê de, beşdarên li ser rêyên pêvajoya lêkolînê û sedema ku çalakiyên encam nedan, pirsa xwe pirsandin û Sêya Hûra Sadr, rêvebera enstîtûya lêkolînî ya Îmam Mûsa Sadr, bersiva wan da.
Ew di bersiva pirsekê li ser seferê Îmam Mûsa Sadr bo Libya got: Hemû hewlên Emam bo aramî û qetmaya şer a Libnan bûn. Sê sal berî girêdanê, ew bi daxwaza Meclîsa Alîmayên Libya seferê bo wî welat kir û di konferansa zanistî de beşdar bû, her weha li gorî civîna wî bi Qezzafî jî bû, lê civîn bi tevlîkirina şermendane ya Qezzafî qedîm bû. Hîç hevahengîya di navbera fikrên wan de tunebû. Qezzafî dixwest Libnan yekgirtî bike û bawer bû ku divê Mesîhîyan derkevin.
Ew di derbarê rewşa piştî ketina Qezzafî jî şirove kir: Piştî ketina Qezzafî, komîteya fermî ya lêkolînê li Libnan hat damezrandin ku zû ji bo seferê bo Libya amade bû. Di vê seferê de, ew li gorî hevaltiyên girîng û mezin re civîn kir. Parêzgeha Libya jî wek alîkariya fermî bo lêkolîna doza girêdanê hat destnîşan kirin. Lê heta îro ev serokatîyan qesa dikin lê çalakî nekin.
Hûra Sadr zêde kir: Sekreterê komîteya lêkolînê bi tevahiya serokatîyan berê yên Libya re civîn kir, tenê yek kes ji wan maye nehat civîn. Lê ne di nav çarçoveya lêkolînê de bû. Tenê gotûbêj bû û hemû wan qeseyên xwe şûnde û hewl da ku Qezzafî jî pak bibe.
Kûreş Elyanî jî li ser rewşa taybet a demê ya girêdanê diaxivî: Şehrîvar 57 salê 1357 (1978) piştî weşandina gotarê Îmam Mûsa Sadr di rojnameya Le Monde a Fransayê de li dijî Înqilaba Îranê ye. Ji wê demê heta niha, hertim diyar dibe ku agirê inqilaba Îranê nehate veginandin. Ji aliyê din jî, girêdana derîn a Şîayan Libnan û Îranê aşikar dibe. Hemû van taybetmendî û sedemên wê divê li hev were girtin. Doza girêdana Îmam Mûsa Sadr dikare wek bersiva girêdana nêzîk a Îran û Libnan were dîtin. Her wiha divê rewşa ewlekarî û polîsê Libya jî were têgihiştin ku zanyariya di nav ew de pir zehmet tê belav kirin.
Ew li ser pêvajoya çêkirina fîlm jî got: Mihemed Huseyn Mehmûdîyan wek rêveberê fîlmê gelek xweşdil bû û di rewşa têxistina fîlmê de di şewq û biharî de ya ku ji aliyê kesên din hatiye kirin nehat ragihandin.
Elyanî li ser şexsiyet û hezberiya Îmam Mûsa Sadr jî got: Wekî ku tê nîşandan, ji sala 57 ve xebatên wî nehate nûçekirin. Lê ew pirtûka nû ya enstîtûya me, bi navê "Îsraîl, Ew Şerê Temamî" ku hûn bixwînin, dê bibînin ku wî ne tenê serokê rezîstansê ye, lê teoriyeke pîşesaz a rezîstansê jî heye. Teoriyê wî ji astengên nazarî heta taktikê dikare were derxistin û hîn jî nû û karsaz e, her wiha çarçoveya stratejîk jî heye.
Elyanî dewam kir: Îmam Mûsa Sadr pir hêşîyar e û nazarên wî di bin ronahiyê ya rûweya xweş û cihê xwe de ye. Îmam Mûsa ajîl e; wekî ku di astengên nazarî de diyar dike, di cîhê kiryarî de jî dest pê dike û wisa kiryarî dike.
Elyanî jî li ser tecrubeya xwe ya gotûbêj bi kesên cuda li ser Îmam Mûsa Sadr got: Gelek kes li berderûyê wî diaxivîn lê ji rûyê wan dikaribû hejrî hest kirin. Heke Îmam Mûsa Sadr be an nebe, rêza rîzê kesan guhertin dibe û nehebûna wî alîkarî dike ku hin kes rêza bilindtir bigirin.
Ew kesan bi mezinahiya şayîat doza rast a wî û çîroka girêdanê xwe şikestî dikin. Em hîn jî Mûsa Sadr nas nakin. Navê wî ne tenê nav e, belkî ramza jiyanê ya şeref e.
Hûra Sadr di beşê duyemîn de ji karên kêm şikayet kir: Di van salan de me bi gelek kes re civîn kirin. Her ku me çûn, kesên din jî ji wî pir bêhtir diaxivîn, lê li ser karan xwe kêm bûn. Di asta diaxivînê de wî qadrê wî zêde dibe lê karê çi kirin? Tenê doza wî ji bîr kirin?
