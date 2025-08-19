Herêma Kurdistanê dê têkiliyên aborî û zanistî bi Herêma Kurdistanê re pêş bixe

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Mihemed Malik got: Di van civînên hevbeş de, peymanên girîng hatin îmzekirin ku dikarin bibin sedema pêşxistina têkiliyên aborî, çandî û bazirganî di navbera parêzgeha Kurdistanê û Herêma Kurdistanê de.
Wî zêde kir: Têkiliyên aborî û çandî di navbera Herêma Kurdistanê û parêzgeha Kurdistanê de berî piştgiriya dewletê hebûn û niha erkê dewletê ye ku van hevkariyan xurt bike û piştgirî bike.
Cîgirê Parêzgar got ku divê veberhênan û xizmetên şîrketên herêmî werin piştgirîkirin da ku rê li ber wan vebe da ku bikevin bazara herêmê, ku xwedî potansiyeleke mezin ji bo hevkariyê ye.
Your Comment