Herêma Kurdistanê dê têkiliyên aborî û zanistî bi Herêma Kurdistanê re pêş bixe

19 August 2025 - 22:47
News ID: 1718503
Herêma Kurdistanê dê têkiliyên aborî û zanistî bi Herêma Kurdistanê re pêş bixe

Cîgirê Rêveberê Pêşvebirin û Çavkaniyan ê Rêveberiya Parêzgeha Kurdistanê, behsa serdana parêzgarên Herêma Kurdistanê û parêzgehên cîran kir û tekezî li ser xurtkirina hevkariya aborî, çandî û zanistî bi herêmê re kir.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Mihemed Malik got: Di van civînên hevbeş de, peymanên girîng hatin îmzekirin ku dikarin bibin sedema pêşxistina têkiliyên aborî, çandî û bazirganî di navbera parêzgeha Kurdistanê û Herêma Kurdistanê de.

Wî zêde kir: Têkiliyên aborî û çandî di navbera Herêma Kurdistanê û parêzgeha Kurdistanê de berî piştgiriya dewletê hebûn û niha erkê dewletê ye ku van hevkariyan xurt bike û piştgirî bike.

Cîgirê Parêzgar got ku divê veberhênan û xizmetên şîrketên herêmî werin piştgirîkirin da ku rê li ber wan vebe da ku bikevin bazara herêmê, ku xwedî potansiyeleke mezin ji bo hevkariyê ye.

