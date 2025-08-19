  1. Home
Agahdarî nîşan didin | Li seranserê welêt 16 milyon kes beşdarî merasîmê Erbaîn bûn

19 August 2025 - 23:19
News ID: 1718515
Serokê çalakiyên çandî yê Rêxistina Terbîyatê ya Îslami, hûrmetên gelî yên li pêşîvanên Erbaînê diyar kir.

Li gorî raporek ji Agahdarîya Navneteweyî ya Ahlê Beyt (S.X)- ABNA- Serokê Çandî û Herêmî yê Rêxistina Terbîyatê ya Îslamî ragihand ku di salê 1404 de 15 milyon û 670 hezar kes li 4356 cîhên cîhanê bi 16 hezar mokibên gelî li ser xwe danîn û di rêza pêşînên Erbaînê de beşdar bûn, ku ev hejmar herî bilind a beşdariya gelê Îranê li vê çarçoveyê ye.

Serokê Çandî û Herêmî di derbarê pêşîvanên Erbaînê 1404 got: "Bi nazê xweş û merhemeta Hazreti Seyîd Şehîdan (s.X) ji bo vê şanoya aramî ya Erbaînê, vê sal jî wekî salên berê bi şênî û bi beşdariya hêja yên gelê Huseynî yên Îranê, ku hejmareke nêzîkî 16 milyon kesê li hemû welatê hatin civîn, hat lidarxistin."

Hucat-ul-Îslâm Izat Zemani di berdêman got: "Xwedêrê rastî ya vê bûyerê dîrokî gelê hêja yên Îranê ne, ku bi beşdariyên xwe û moqebên pir li hemû welatê di amadekariyê de beşdar bûn. Enstitû û rêveberiyên cuda jî hewl dikin ku alîkar û rêkêşkerên beşdariya gelê Huseynî yên Îranê bin. Ji şerîkên mezin ên weşanê wisa wek Sepahê Piştîwanên Înqilaba Îslamî û Belediye Tehran, heta fermandarên herêmî, şehêr, parêzgeh û dehê, hemû hewl dikin ku beşdariya gel bi awayekî berêz û temam tê şandin."

Izat Zemani di derbarê rol û beşdariya rêxistinan de di pêşîvaniya Erbaînê de got: "Şükir li Xwedê, bûyerên bêheshtî û şanoya zîz li salên dawî bi hevkariyê û bi hevahengiya rêveberiyan û rêxistinên çandî û cîhanî çêbûne, ku rastî şarîkî û xebata hevpar a çandî ye. Hemû van rêxistin û rêveberî ne ji bo xweşxwazî û xwestina nîşankirinê bi logo û alama xwe ne, lê hewl dikin ku karê xwe ya rêkêşkirina beşdariya gel li bajar û herêm bi awayekî temam bidomînin. Di bin rûmeta hevahengiyê de, tu kes ne tenê gelê xwedî yê vê bûyerên dîrokî ye."

Izat Zemani statsîstîk û hûrmetên beşdariya gel di pêşîvanên Erbaînê li hemû welatê belav kir: "Li gorî berhevkirina agahiyên ji hemû welatê, hejmare beşdariya gel di vê pêşîvaniya Erbaînê de 15 milyon û 670 hezar kes bû, li 4356 cîh (1172 cîhên bajarî û 3814 cîhên gundî) û bi danûstendina 16 hezar moqebê. Ev hejmar di çend salên dawî de bêşînî ye."

Serokê Çandî di derbarê awayên hêşandin û ragihandina statsîstîkan de got: "Bi taybetî rêxistinên wek parêzgeh, firaq (polîsê Îran), û rêveberiyên herêmî bi amûrên xwe û têcrûbeyên çend salan de ji bo wêne kirina destpêkê yê hejmare beşdariya gelî di çalakiyan wek Erbaînê, Sersalê Xadîr û wêne hildan. Di bajarên mezin de jî hest û têgihiştina kar û piştgiriya rêxistinên zanistî amade dikin ku dîqeta statsîstîk zêde bike. Daneyên rêkeftina fikir û lîstinên merkezên fikrên giştî jî îşaret dikin ku beşdariya gel ji 10% heta 40% tê hesibandin. Em jî hewl dikin ku bi amûran xwe dîqeta hesibandina wan bûyeran zêde bikin û di belavkirina statsîstîkan de ji amûran temam an çêtir bikar bînin."

Izat Zemani di derbarê girîngiya hûrmetên gel di civakên wek Erbaînê de got: "Herçend hîç hejmar an statsîstîk nizanîna dîtinî ya beşdariya mezin a gel li wan bûyerên dînî tê nîşandan, lê herwiha vê beşdariya dîrokî û bêmînak a gel ku di salên dawî de zêde bû, karê nîşanxaneyên çandî û terbiya û alîkaran jî giran dike ku herî zêde karê xwe bike û damara beşdariya herî zêde ya gelê ji aliyê hemû çalakiyan bidomîne."

Serokê Çandî û Herêmî dawam kir: "Rastî ev e ku niha ev bûyerên dînî di salnameya neteweyî yê Îranê de pêwîst e ku me li ser rêxistina zêdetir û pêşveçûna bingehên xizmet û piştgirî yên tevahî di hemû welatê bibîn. Tiştekî ne ji bîr bike ku heke bingehên xizmet û şertên cuda bi awayekî temam di hemû welatê de amadekirin, ew ê bûyerên wek pêşîvanên Arbaînê herî zêde bibin. Wek ku fikr û lîstinan îşaret dikin, gelê Îran xwedî heyrana dilî û bêhîshtî li ser mijarên dînî wek Emam Huseyn (a.s) ye; her çend statsîstîkên taybet hiştî li ser hejmare gelê Îran jî pêşkêş dikin ku gelek ser 90% ne."

Izat Zemani di dawiyê de got: "Tu yek ji van hejmaran û statsîstîkan nikare mêna girîngtir û xwesertr ji xweşî û beşdariya ev gelê hêja li qada evîn û pêşînê ji Îmam Huseyn (s.x) îfade bike. Xizmetkarên terbiya her dem hewl nadin ku mîna statsîstîk û hejmar bûyerên mezin û dîrokîyên vê rengê biçin. Lê di heman demê de karê me ev e ku hûrmetên mezin a beşdariya gel li ser pel û li ser dil û agahiyên nêzîk û bêxeter a hemû nêrîndarên navneteweyî û navxweyî bêşîn. Dilê me tê bawer ku xwedîyên vê herêman gel in û tu rêxistin an rêveberiyek bê daxwaz û iradeya gel nikare bûyerên dîrokîyên wê rengê ava bike."

Di dawiya raporê de hat ragihandin ku pêşî ya vê yekê Hucat-ul-Îslâm Qomî jî ji beşdariya dîrokî û nêzîkî 16 milyonan kesên gelê Îran di pêşîvaniya Erbaînê sala 1404 de agahdarî da ku ev hejmar 13% zêde ji sala berê ye û herî beşdariya gel a pêşîvanên Erbaînê li hemû welatê tê hesibandin.

