Di dawiya meha Sefer de, meyla ziyaretê ya Ehl-ul Beytê (s.x) Li cîhanê Şiîyan de zêde dibe

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) –ABNA-Deh rojên dawî yên meha Seferê, ku ji Erbaînê ya Hûseynî (s.x) dest pê dike û bi roja şehadetê ya Îmam Riza (s.x) diqede, yek ji demên herî girîng û taybet ên ziyaretê ye li cîhanê Şiîyan û Îrana Îslamî. Ev demkarî di nav hemû cîhanê Îslamê de jî wekî bêhempa tê dîtin. Ji ber ku di van rojan de nêzîkî 30 milyon rêwîtiyên ziyaretê ber bi Iraqê û Îranê têne kirin û yek ji mezinêrîn çalakî û ayînên îbadetê li ser deverekî fireh a cîhanê Îslamê pêk tê.
Li derveyê dema Muherremê, bi taybetî jî meha Sefer, ku mijara ziyaretê di nav Misilmanên Şiî de digihîje asta xwe ya herî bilind, tenê di meha Zûlhicê de mezinêrîn ayîna îbadetê ya hevbeş di nav hemû mezhebên Îslamî de, bi navê Hac, pêk tê. Ev ayîn bi gelemperî ji sê milyon kesên kêmtir pêk tê. Li gor vê, çalakî û ayînên ziyaretê yên meha Muherrem û Sefer, li gor rêûresmên Ehl-ul Beytê Pêxemberê Xwedê (silav liwanbin), dikarin wekî berdewamkirin û zindîkerên nîşanên Heca Îbrahîmî (Hec) bên dîtin. Herwisa, Îmam Hûseyn (s.x) bi terikandina Hacê û derketina ji Mekkeyê ber bi Kerbelayê, bû sedema pêkhatina bûyera herî dawî ya dîroka Îslamê; wî dîna Pêxemberê Xatam (s.x.a) parast û berdewam kir. Niha jî, herikîna ziyaretê ya Îmamên Ehli Beyt (s.x) beşek mezin ji nîşanên Xwedanî ava dike û bûye sembola jiyanê û mezinbûna cîhanê Şiîyan û Îslamê.
Li gor vê, eger mehên Muherrem û Sefer, wekî di gotina navdar a Îmam Xomeynî de hatiye gotin, bûne sedema zindî hîştinê Îslamê, beşek mezin ji vê yekê bi herikîna mijara ziyaretê ve girêdayî ye.
Li gor daxuyaniya fermî ya Astana Muqedes a Hz. Ebulfazlil Abbas (s.x) an jî 'Etbeyê Ebasiye', ziyaretkerên Erbaînê yê îsal zêdetirî 21 milyon kes bûne. Herweha, tê texmîn kirin ku di rojên dawî yên meha Sefer de nêzîkî 7 milyon kes ê here Meşhedê (bajarê Îmam Riza). Ev hejmar girêdayîbûn, pêkvehatin û berdewamî ya herikîna ziyaretê û digihîjina wê ya asta herî bilind di deha dawî ya meha Sefer de nîşan dide. Ji vê aliyê ve, ev demcarek û biharek taybet a ziyaretê ye ku wekî wê di demên din yên salê de nayê dîtin.
Mijara ziyaretê li Îranê, di cîhanê Şiîyan û Îslamê de her sal şahidê mezinbûn, pêşketin û tekûzbûnê ye. Ev dikare wekî herekeke nasînê, reftarî, siyasî û civakî were dîtin ku bandorên kûr li ser civakên Misilman dihêle.
Niha, ji bo bikaranîna baş û li gor pîvanên Ehl-ul Beytê (s.x) ji van derfetên bêhempa yên ziyaretê, vegerîn û ricaya bo zanîna Ehl-ul Beytê (s.x) dikare serkeftin li her du qadên navxweyî û navneteweyî yên ziyaretê ji bo her kes garantî bike.
Di vê derbarê de, ziyaretnameyên ku ji Îmamên bêgunah hatine û bi dest ketine, xezîneyeke hînkirinên bextewerçêker in. Ji berfêyd û tesîrên ziyaretê sûd wergirtin, ji ziyaretkeran re nasîn û hişmendî hewce dike. Ev nasîn kirina ziyaretê di warê takekesî û civakî de bi hêja û bandor dike. Zanîna Ehli Beyt (a.s) bi eşkereyî li ser girîngiya nasînê di her kiryarekê de, di nav de ziyaretê, dişibîne. Di hadîsan de hatiye diyarkirin ku "Tu tevger tune ye, ji bilî ku mirov di wê de hewceyê nasînê be" an jî "Nirxa her mirovî bi qasî nasîna wî ya rastiyên dîn, îman û cîhanê ye." Di rivayetan de, ziyaret bi nasîna Îmam Riza (s.x) wekî şertê sûdwergirtina ecir û gihîştina dereceyên bilind ji bo ziyaretker hatiye binavkirin.
Zanîna Ehl-ul Beytê (s.x), ziyaretê ne tenê ji bo têkiliyê û girêdanê bi Îmamê dema zindî hîn dide, lê herweha ji bo Îmamên ku çûne ser dilovaniyê an jî şehîd bûne jî bi awayekî berbiçav û xurt pêşkêş dike. Ji ber vê yekê, têkiliya Şiîyan û Misilmanan her gav bi Îmamên xwe û cîgirên Pêxemberê Xwedê (s.a.w) re berdewam dimîne. Di vê têkiliyê de, beşek mezin ji zanîn û hînkirinên ziyaretê yên Şiî li ser ziyaretê ya Îmam Hûseyn (s.x) ye. Bi qasî ku ji bo wî ziyaretname û têgehiştin hatine, ji bo yekî din ji Îmamen masom (s.x) nehatiye. Di derbarê Îmam Riza (s.x) de jî, em şahidê xalekê girîng in di zanîna ziyaretê de û têkîldarî û xurtkirina pirranî ji bo vekêşana peyrewên Ehl-ul Beytê (s.x)) ber bi Erdê Tûs û Meşhedê ji bo ziyaretê ya Ehl-ul Beytê (s.x) dibînin.
Lêkolîna aliyan û bandorên dema ziyaretê ya meha Sefer û deha dawî ya wê, hewceya lêkolînên berfirehtir ji aliyê zanistî, siyasî, civakî û medenî ve heye. Bê guman, herikîna ziyaretê ya Ehl-ul Beytê (s.x) bi dewlemendiya xwe ya bêhempa, dê pêşketin, mezinbûn û tekûzbûneke nû ji bo ziyaretkeran bîne.
