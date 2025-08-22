Agahiyên dawî li ser şerê Silêmaniyê;Lahur û Polad Şêx Cengî teslîm bûn

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Pevçûnên di navbera hêzên Hikûmeta Herêma Kurdistanê (KRG) û Lahur Cengî de li taxa Serçnar a Silêmaniyê sê saetan berdewam dikin.
Pevçûnên di navbera hêzan de bi çend cûreyên çekên sivik û giran berdewam dikin û dengê çend teqînên bihêz tê bihîstin û dûmanek qelew asîmanê taxa Serçnar a Silêmaniyê û Otêla Lalazarî girtiye.
Rewşa li Silêmaniyê ji êvarê ve bi bicihkirina hêzên YKKê aloz bûye û piştî êrîşa li ser baregeha Lahur Cengî, tirs û fikar di nav niştecihên Silêmaniyê, bi taybetî jî di nav niştecihên taxa Serçnar de belav bûye.
Lahûr Şêx Cengî, serokê Eniya Gel, û Polad Şêx Cengî birayê xwe radest kirin.
Berê, Lahur Şêx Cengî gotibû, "Em amade ne ku wan bikujin, bila werin an em ê wan bikujin an jî ew ê me bikujin."
