Li Silêmaniyê di şerê şev de 17 kes hatin kuştin û birîndar bûn

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Şeva borî hin ji hêzên komando û dijî terorê yên Hikûmeta Herêma Kurdistanê (HKR) ber bi Otêla Lalazar a li Serçnarê ve çûn.
Di pevçûnên di navbera hêzên ewlehiyê yên Yekîtiya Neteweyî ya Kurdistanê (YNK) û şervanên Lahur Şêx Cengî de, du şervanên komando yên Yekîtiya Neteweyî ya Kurdistanê (YNK) hatin kuştin û 15 kesên din jî birîndar bûn.
Lahur Şêx Cengî, Pold Şêx Cengî, Aso Şêx Cengî û Hemîd Hacî Galî ji aliyê hêzên ewlehiyê yên YNKê ve hatin girtin.
