Li Silêmaniyê di şerê şev de 17 kes hatin kuştin û birîndar bûn

22 August 2025 - 14:36
News ID: 1719144
Li Silêmaniyê di şer û pevçûnên di navbera hêzên ewlehiyê û çekdarên Lahur Şêx Cengî de 2 karmendên komandoyan hatin kuştin û 15 kesên din jî birîndar bûn.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Şeva borî hin ji hêzên komando û dijî terorê yên Hikûmeta Herêma Kurdistanê (HKR) ber bi Otêla Lalazar a li Serçnarê ve çûn.

Di pevçûnên di navbera hêzên ewlehiyê yên Yekîtiya Neteweyî ya Kurdistanê (YNK) û şervanên Lahur Şêx Cengî de, du şervanên komando yên Yekîtiya Neteweyî ya Kurdistanê (YNK) hatin kuştin û 15 kesên din jî birîndar bûn.

Lahur Şêx Cengî, Pold Şêx Cengî, Aso Şêx Cengî û Hemîd Hacî Galî ji aliyê hêzên ewlehiyê yên YNKê ve hatin girtin.

