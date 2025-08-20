Wezîrê Karên Navxweyî: Meseleya ziyaretîya Meşhed-ul-Riza (Silav lêbin) meseleyeke neteweyî ye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) - ABNA -Iskender Mominî di hevdîtinekê de bi Parêzvanê Perestgeha Pîroz a Estana Quds Rezavî re behsa rêziknameyên xizmeta xwe ya ji bo deh rojên dawî yên Seferê kir û got:
"Di cih de piştî bidawîbûna merasîma Erbeînê, mijara amadekarî û plansaziya sefera zayiran bo Meşheda pîroz di deh rojên dawî yên Seferê de hatiye rojevê."
Wî zêde kir:
"Li gorî ezmûnê, kombûna heciyan bi gelemperî di çar rojên dawî yên vê dehsalê de çêdibe. Pêşbînî nîşan didin ku îsal, ji ber rêzkirina betlaneyan, em ê li gorî sala borî bi zêdebûnek girîng di hejmara zayiran de rû bi rû bimînin."
Wezîrê Karên Hundir got:
"Ji ber berfirehiya neteweyî ya bûyera deh rojên dawî yên Seferê û hebûna girîng a zayiran li Meşhedê, pêdivî ye ku li ser asta neteweyî tedbîrên plansazî û rêveberiyê werin girtin."
Mominî behsa amadekariyên baş ên Parêzgeha Xorasan Rezewî ji bo mazûvaniya zayiran kir û got:
"Lêbelê, kêmasiyên heyî dê bi alîkariya hin parêzgehan werin telafîkirin. Yek ji armancên sereke yên îsal û salên pêş de ew e ku di navbera plansaziya merasîmên Erbeînê û dehsalên dawî yên salê de berdewamî û hevrêziyek çêbibe."
Wezîrê Karên Hundir tekez kir:
"Her çend binesaziya bajarî ya bajarê pîroz ê Meşhedê pêdiviyên derdora xwe pêk tîne jî, ew nikare pêdiviyên hejmareke mezin ji zayiran pêk bîne."
Wî destnîşan kir:
"Li gorî îstatîstîkên heyî, her Îraniyek bi navînî her sê salan carekê serdana Meşhedê dike; bi gotineke din, di heyamek sê salan de, tevahiya nifûsa welêt diçe vî bajarî, û xwezayî ye ku binesaziya heyî û kapasîteyên wê pêdiviyên vê nifûsa girîng pêk neynin."
