Wezareta Karên Derveyî ya Komara Îslamî ya Îranê tehdîdê li hember Venezuelayê bi hêz red kir

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-UNRWA di hesabê xwe yê fermî yê torê civakî "X" de nivîsîye ku lêkolîna nêzîkê 100 hezar zarokan nîşan dide ku nêzîkê yekê ji sêyê zarokên bajarê Xezzê ketine nav malnûtiyê; zêdebûyekî ku 6 carî rewşa berî hilweşîna agirbestê tê raporkirin.
UNRWA tekîd kiriye ku ev krîz karekatîxwezayî nîne, lê belê berçetiyek çêkirî ya destê mirovan e û berdewamkirina maneya têkevebûna alîkariyên mirovahî demekî nêzîkê 6 mehan tundiya karekatî zêde kiriye.
Li gorî vê raporê, embarên UNRWA li Misir û Ürdunê alîkariyên bi qasî 6 hezar kamyonan tê de hene, ku xwarina têrê sê mehan di xwe de dihewîne, lê lê sînorkirinên rejîma cihûyan maneya gihîştina wê berda Behrê Xezzê.
UNRWA hişyarî da: heke îradeyek siyasî ji bo destûrê dayina têkevebûna alîkariyên jîyanî tune be, mirina zarokên din a li Xezzê dê berdewam bike.
Rejîma cihûyan bi piştgirîya Amerîkayê ji 7ê çiriya pêşîn a 2023an (15ê çiriya pêşîn a 1402) şerek wêranker li dijî niştecihên Behrê Xezzê dest pê kiriye ku di encamê de, ji bilî wêranîên mezin û berçetiyekî kuştin, zêdetirî hezaran fîlestînî, ku piraniya wan jin û zarok in, şehîd û birîndar bûne.
Tel Avîv bi biçûkxistina civaka navneteweyî û paşguhkirina biryara Encûmena Ewlehiya Neteweyên Yekbûyî ji bo rawestandina tavilê ya şer û fermanên Dadgeha Navneteweyî ya Dadê ji bo qebûlkirina tedbîrên ji bo rêgirtin ji çalakiyên qirkirina nijadî û başkirina rewşa mirovahî ya karekatî li Behrê Xezzê, hê jî berdewamî bi tawankariyên qirkirina nijadî li dijî niştecihên vê herêmê dike.
Bi her çend ev tawankariyan jî re, rejîma cihûyan pejirandiye ku hê jî nekarîye bikeve armancên xwe yên ji vî şerî, anku tunekirina hereketa Hamas û vegerandina dîlên cihûyan ji Behrê Xezzê.
