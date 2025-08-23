Li Sistan û Belûçistanê tîmek terorîstan hate têkbirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (s.x)- ABNA- Ev tîma terorîst, ku bi çek, teqemenî û amûrên teqemeniyê yên cûrbecûr ve hatibû teçhîzkirin, di rojên dawî de ji sînorên rojhilat ve ketibû welêt û hewl dida ku operasyonên terorîstî yên xeternak û hedefgirtî pêk bîne dema ku ket tora ewlehiyê ya Leşkerên Nenas ên Îmam Zeman (S.X).
Tîma operasyonê ya sereke ji heft terorîstên ne-Îranî pêk dihat û bi çekên wekî RPG-7 yên bi lazer, mitralyozên Amerîkî M4 û M16, bombeyên destan, avêjên bombeyan, yelekên teqemeniyê, radyoyên destan, gelek cureyên cûrbecûr ên teqemeniyan û barên RPG-yên dijî-personel ve çekdar bû. Ji bilî van çekan, gelek wesayît û motorsîklet û alav û pêdiviyên din ên têkildar ji terorîstan hatin dîtin.
Di pevçûnek dijwar de bi terorîstan re ku çend demjimêran dom kir, şeş ji terorîstên êrîşkar hatin kuştin û du hatin girtin. Di vê operasyonê de du endamên Daîreya Îstîxbaratê û yek ji efserên Ferec birîndar bûn.
Li gorî agahiyên hatine bidestxistin, armanca vê tîma terorîst ew bû ku êrîşî yek ji navendên girîng ên li herêma rojhilatê welêt bike, û celebê qurs û tetbîqatên leşkerî yên taybet ên ku li ser kopiya navenda girîng a mijara gotinê têne kirin, nîşaneya modelên perwerde û operasyonê yên rêxistina sîxurî ya Mosadê ne, ku mînakên wekhev di demên berê de jî hatine keşifkirin.
