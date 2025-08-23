Mîrateya ebedî ya Hemze di çavê Ehlê Beyt (r.a) de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Peygamberê Pîroz (s.x.a) li ser Hemze gotiye:
"Hemze herî baş şehîdan û herî baş bira min e." [1]
Emîrulmuminîn Îmam Eli (s.x) jî wî her dem bi giranî bîr dikir û gotiye:
"Hemze bira min û alîkarê dîna Xwedê bû." [2]
Îmam Huseyn (s.x) di rojê Aşûrâ de, dema ku li meydanê şerê ket, ji bîra Hemze Seyîdê Şehîdan şiar da û navê wî bilind kir da ku nîşan bide ku rêya wî şermezarîya fedaîtiyê ye. [3]
Di ziara ku ji Îmam Sâdiq (s.x) hatîye vegotin de tê gotin:
"Silav li ser te ey bava peygamberê Xwedê, silav li ser te ey şîrê Xwedê û şîrê peygamberê Xwedê, silav li ser te ey hilbijartî ya Xwedê û peygamberê Xwedê." [4]
Ev bîranîn û şaîrên sernav, nîşan dide ku HZ.Hemze(r.a) ne tenê şermezarê bêrîndar e, lê her weha modela îman, fedakariyê û vefayê li peygamber bû; modelê ku di çand û kültûra Ehlê Beyt (s.x) de heta herdem dê zindî bimîne.
Çavkanî:
