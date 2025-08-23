"Li mokeba Xadimên El-Huseyn (s.x), Pêşwazîkirina ji 25 hezar zîyaretvanên Rezawîyê bi rêz û bi germî pêşkeşî hat kirin."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî ya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) – ABNA – Mohammed Taqî Albuxebîş, rêveberê mokeba Xadimên El-Huseyn li bajarê Bandar Mahşehr, derbarê xizmetên vê mokebê di dema şehadetê Îmam Riza (s.x) de got:
"Em bi serkeftin heşt sal e ku xizmetê zîyaretvanan dikin. 17 sal ne fermî xebat kirin û ji sala 1397-an (2018-an) bi awayê fermî dest pê kirin."
Wê zêde kir ku di dema Erbaînê de li Iraqê heta 2000 kesan cîh û pêşkêşî dikin.
Bernameyên me tê de hene: nîvro, xwarinên sibehê (taştê), nivînê û şevê, şîfexaneyên xweşxwazî, bernameyên çandî taybet bo zarokan, ciwanan, jinan û brayên me. Her şev jî bi hevdîtina zîyaretvanan mersîye ji bo matamê û şînî lidarxistin. Di şeva Erbaînê de, mokeba me tê derveya harama Îmam Huseyn (s.x) dike.
Rêveberê mokebê wusa beyan kirin: "Teşkilatên matamê (Ezadarî), gotinên nakok û xebatên roza têkiliyê di nav mokeban de hal û hewa ya Muharremê herî bilind dikin û bîranînên fedakarîyên û şerê xunavê ya Aşûra jîyan dikin."
Piştî qedandina marasima Erbaînê, em zû di rêya Meşhedê ne û di çar rojan dawî yê mehê Seferê de xizmetên xwe berdêwam dikin.
Wê got: "Her roj bi 25 hezar porsiyona xwarinê ji bo zîyaretvanên Rezawî pêşkêş dikin. Di 4 rojan dawî yê mehê Seferê de sibehane, nivîne, şevîn û şîvên navbera weke adasî (nîskê), aş, helwê, falafel û vexwarinên sar û germ têne pêşkêş kirin."
Hemû amûr û malzemeyên mokebê bi tirîle ji Mahşehrê hatine veguhastin û alîkarî bi temamî ji aliyê ciwanên heja û heyranên xizmeta Îmam Huseyn (s.x) tê rêxistin.
Ev mokeb ne tenê di dema Erbaînê de, lê her weha di bûyerên neteweyî û dînî yên bajarê Mahşehr de jî xebat dike.
Hemû alîkarî û piştgirî ji aliyê xeyrî û kesên ku ji Ehl-ul Beytê (s.x) heyran in têne pêşkêş kirin. Xizmet kirin bo zîyaretvanên Ehl-ul Beytê (s.x) û zîyaretvanên pêyî Îmam Huseyn (s.x) di dema Erbaînê û yên ku ji bajarên cuda ji bo ziyarê û rêzimandina Îmam Riza (s.x) hatine, serkeftina mezin e.
Wê di encamê de got: "Xizmet kirin bo zîyaretvan feyz û şans e û em ji bo ev kar heyran in û bi hezkirina Îmam Riza (s.x) ev mokeb danîn da ku ji zîyaretvanan bi awayekî baş pêşkêşî bikin."
Hevsengî û hevkarî ya navbera xizmetkaran û zîyaretvanan hesteke malbatî pêk tîne ku hemû li benda armanca pîroz ne.
Mokeba me bi qada nêzîkî 240 metreyê amûrên xwarin pêşkêş dike û bi hevkarî ya 150 xizmetkarên mê û mêran xizmet dide.
Mokebên xizmetkar rolê girîng û tesîrkar di jîyana navenda navneteweyî de hene û peyama Aşûraya xwînî bo serdema me û serdemên pêşeroj tê şandin.
Ev cihên xizmetê ku di dema Muharremê û herî taybet di rêya pêyî ya Erbaînê de hatine saz kirin, ne tenê cihên xwarin pêşkêş kirinê ne, lê nişanên evîn, sadîqet û heyranî ji Seyida Şehîdan (s.x) ne.
Xizmet û pêşkêşî ji bo zîyaretvanan hesteke pir baş tê pêşkêş kirin û ev cihên rûniştinê êşker dikin ku evîn ji bo Îmam Huseyn (s.x) ne tenê bo yek roj an yek meh nayê sinorkirin, lê belkî beşek ji şêwaza jiyan û çandê ya gelê me dibe.
