Konferansa "Xezze: Berpirsiyariya Îslamî û Mirovanî" li Stenbolê pêk hat

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (S.X) - ABNA - Konferansa "Berpirsiyariya Îslamî û Mirovanî: Xezze" bi hevkariya Yekîtiya Cîhanî ya Zanayên Mûsliman û Weqfa Zanayên Îslamî li Tirkiyeyê, îro, Înê, 21ê Tebaxê, li Stenbolê dest pê kir.
Elî Qeredaxî, serokê konferansa Xezze û serokê Yekîtiya Cîhanî ya Zanayên Mûsliman, di civînêke çapemeniyê de ragihand ku konferans dê ji 22ê heta 29ê Tebaxê (21ê Tebaxê heta 7ê Îlonê) bi mijara "Xezze: Berpirsiyariyeke Îslamî û Mirovî" were lidarxistin.
Li gorî Qeredaxî, ev konferans bi baweriya erkê zanistî û tevahiya neteweyê tê lidarxistin da ku di ser kêleka gelê Xezze û Filistînê bisekinin, û hemû Mûsliman berpirsiyariya parastina îdealên dadperwer ên gelê Filistînê li ser xwe bigirin û bi hemû hêz û biryardariya xwe piştgirî bidin gelê bindest a vê erdê.
Konferans dê bi xwendina daxuyaniyekê piştî nimêja Înê li Mizgefta Sultan Eyup dest pê bike û dê çend panelan jî di nav xwe de bigire. Piştre, di 29ê Tebaxê (7ê Îlonê) de, bi daxuyaniyek dawî li Mizgefta Ayasofyayê xelas dibe.
Qeredaxî krîza mirovî ya li Xezze wekî "karesata herî xeternak a serdema me" nîşan da û got: "Îro em bi karesata herî xeternak a dîroka me ya hemdem û bi rastî jî di dîroka mirovahiyê de rû bi rû ne; jenosîdek ku zêdetirî du û nîv mîlyon mirovên sebir û berxwedêr ên Xezze hedef girtiye, ku bi her cûre çekên kujer têne kuştin û ji ber birçîbûn û nexweşiyê xelas nabin."
Wî jî got: "Neteweyên azad ên cîhanê serhildana xwe îlan dikin û vê sûcê hovane red dikin, lê di heman demê de neteweyên Îslamî û Ereb di rewşek şermok a pasîfbûnê û komploya vekirî ya hin rejîman de bi dijminê dagirker ê Siyonîst re dijîn."
Qeredaxî diyar kir ku Yekîtiya Cîhanî ya Zanayên Mûsliman, bi hevkariya Rêxistina Weqfa Zanayên Îslamî û komek zanayên ji cîhana Îslamî, biryar da ku konferansê di bin mijara "Xezze: Berpirsiyariyek Îslamî û Mirovî" de lidarxistibe.
Armanca konferansê ew e ku seferberiya Umeta Îslamî û hemû mirovahiyê ji bo rawestandina êrîşa Îsraîlê û alîkarîya mirovî bo Xezze were pêk anîn. Hê jî ew hewl dide ku tifaqeke Îslamî ji bo pêşîgirtina li dijî jenosîd û nijadperestiyê biafirîne. Di heman demê de ew dixwaze yekîtiyeke mirovahiyê ava bike ku bi prinsipên exlaqî û mafên mirovan sûcdaran bi cezayên dadperwer darizandin û cezalandirin.
Di nav armancên konferansê de, tifaqek di navbera rêveberiyên mafên mirovan, parlemantar û cîhanî tê afirandin da ku piştgirî li dijî êrîşa li ser Xezze bide û piştrast bike ku vê careke din çênebê. Beşdar jî dixwazin şandeyek ava bikin ku bi serokên dewletan re bipeyivin û di bidestxistina armancên konferansê de hevkarî bikin. Hê jî dezgehek an komîteyek daîmî jî ji bo şopandin û pêkanîna biryarên konferansê heye.
Yek ji pêşîn tiştên ku Qeredaxî îşaret kir, peyama ji Filistîniyên Xezze re bû: "Ey Xezzeya serbilind, em hemû bi te re ne." Wî got ku Yekîtiya Cîhanî ya Zanayên Mûsliman ji destpêkirina qirkirina 7ê Cotmeha 2023an heta niha gelek alîkariyên ji bo Xezze kiriye û hêvîdar e ku bi lidarxistina "Konferansa Xezze" bi hevkariya Weqfa Zanayên Îslamî li Tirkiyeyê ev hemû hewldan pêk bixin.
Wî jî got: "Ev konferans zanistî ya bêhempa ye, ku li ser atolyeyan hatiye avakirin. Nêzîkî 28 atolyeyan di vê konferansê de mijarên Umeta Îslamî ji Xezze heta Şerîaya Rojava, Quds, Mizgefta Eqsayê, doza Filistîn û yekîtiya Umeta Îslamî werin müzakere kirin."
Qeredaxî jî rêxist ku konferans bi sempatiya navneteweyî û mirovî ji bo Filistîniyên li Xezze lidarxistibe, û zanayên navdar ji 50 welatên cîhanê dê beşdarî bikin.
Wî jî zêde kir: "Armanca me ya dawîn ew e ku em êrîşa Îsraîlê li dijî Xezze rawestînin û dagirkeriyê eşkere bikin." Em nîşan didin cîhanê ku berxwedana li Xezze berxwedanek rewa ye, ne terorîzm.
Serokê Yekîtiya Cîhanî ya Zanayên Mûsliman jî got ku konferans dixwaze bi serokên dewletan re têkilî dayne û wan agahdar bike ku "Xezze ne tenê axa ku di bin gefê de ye, lê her weha Urdun, Misir, Sûriye û welatên din jî bi rêya projeya Îsraîla Mezin di bin gefê de ne."
Wî jî got ku gelek name ji serokên dewletan wek Tirkiyeyê, Endonezya, Malezîya, Pakistan, Erebistana Siûdî, Qeter û Cezayîr şandine, ku di nav wan de xwestin ragihandina cezayên aborî, siyasî û dîplomatîk jî heye.
Qeredaxî di dawiyê de got: "Em dixwazin komîteyek zanistî ava bikin da ku bi serokên van welatan re bipeyivin."
Xezze ji ber bombardimanên bêdeng û dorpêça berdewam a Îsraîlê krîzek mirovî ya girîng e. Filistînî hewcedarê xwarin, av û derman in, lê ajansên alîkarî jî digelin ku veguhastina hewayî tenê beşek piçûk ji hewcedariyên wan tê pêk anîn.
