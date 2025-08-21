Bêguman wadeya Quranê di hilweşîna zaliman de dê were bicihanîn

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-- Beşa Medreseyên Dînî: Di bernameya înternetî ya "Bersiv da Şibheyan, ji Aşûra ta Erbaîn" ku bi rêya televîzyona înternetê ya "Bersiv" hate pêşkêşkirin, Hocetul-Îslâm Mihemed Hesen Zemanî, mamosteyekî Medreseyên Dînî ilmî, bi mijara "Dawiya Sîyonîzmê; Wadeya Quranê ya Zewala Zordestan" şirove kir. Ew li kûrahiya dîrokî û îlahî ya şerê di navbera rastî û nerastî de delveçûn.
Ew di destpêka axaftina xwe de, bi tekîd li ser encama esehî vê hevberî got: "Ji destpêka dîrokê heta niha, şerê di navbera rastî û nerastî de her berdewam bûye û heta dawiya jiyanê jê dê berdewam bike; lê Qur’anê Kerîm rêya dawî ya vê şerî ronî kiriye: Rastî bihêz û mayinde ye, lê nerastî dê bi dawiyê tune bibe."
Zemanî, bi referansa ayetên 24-26 yên Sûret-î Îbrahîm, rastî wekî darekî bihêz û jîndar, nerastî jî wekî darekî bêriz û lawaz qiyas kir ku bi bihêztirîn ba dikeve. Wî Ayeta 81 ya Sûret-î Îsra "Û bêje: Rastî hat û nerastî tune bû" wekî mînakeke eşkera ya wadeya Xwedê da, û got: "Nerastî qet mayinde nîne û dereng an zû dê ji holê rabe."
Wî zêde kir: "Qur’an wade daye ku bawermend dê mirîşên erdê bibin û rojekê dê tê ku ewlehî ji tirsê cih bigire û bêhêz dê bibin serokên erdê. Ev wade ne tenê di dawiye dîrokê de, lê di nîşaneyên îro yên cîhanê de jê tê dîtin."
Tunebûna Nerastî bi Tenê ji bo Dawiya Dîrokê Nayê Sînorkirin
Mamoste hişyarî da ku tunebûna nerastî ne tenê ji bo axirêtê ye. Wî got: "Ayeta 43 ya Sûret-î Fatir nîşan dide ku zordest di vê cîhanê de dê ketin xefka xwe." Wî berdewam kir ku ev sunetê Xwedê di hilweşîna gelek hêzên zordar ên îro de tê dîtin.
Dîroka Cihûyan û Wadeya Qur’anê ya li ser Ketina Zordestan
Mamoste li ser dosyeya dîrokî ya cihûyan di Qur’anê de delveçû û got ku ev gel di dîrokê de pêxemberên mezin wekî Mûsa, Îsa û Mihemed (s.x.a) aciz kiriye. Ev berxwedana serhişk û zilmê, dawiya wan ji xwarêbûnê tune ye. Wî bi awayekî girîng di nav cihûyên asayî û rejîma Sîyonîst de cudahî da, ji ber ku gelek cihûyên îro jê têne xwe dûr xistin.
Çar Serketinên Girîng ên Şerê 12-Rojî
Hocetul-Îslâm Zemanî, bi referansa şerê dawîn yê 12-rojî, serketinên wê weha jimartin:
1. Şikandina efsaneya artêşa bêşikest a Îsraêlê: Sîstema parastina rejîmê xwestekên xwe nîşan da.
2. Îtirafa DYAyê ya bêhêziya li hember parastina Îranê: Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ji armancên xwe yên destpêkê vekişiya.
3. Xurtkirina yekîtiya gelê Îranê: Bi şehîdên ku jîyanê xwe ji dest dan û berxwedana gel, hêza paraştina welat hêştir bû.
4Pêşveçûna mezin a fûzekê: Nîşan da ku hêza parastina welat di meydanê de hate ceribandin û pejirandin."
Di dawiyê de, Hocetul-Îslâm Zemanî tekîd kir: "Dijminên Îranê tenê du rê li ber xwe hene: Ya vekişîn an jî dubarekirina xeletiyên xwe û rûbirûbûna bi şikestekê. Ji ber ku sunetê Xwedê wisa ye: Xwîna rastiyê dê serê şûra nerastiyê bi dest bixe."
Tags: Medrese, Îran, Sîyonîzm, Qur’an
