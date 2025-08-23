“Dûbare tehlîkek ji hêla wezîrê şerê rejîma Siyonîst derbarê jibeyn birina bajarê Xezze”

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-diyar dike ku "Îsraîl Katz," wezîrê şerê rejîma Siyonîst, tehdîd kir ku heke Hamas defaş nebe, hêzên rejîma Siyonîst bajarê Xezze'yê wenda dikin.
Katz di hesabê xwe ya têkiliyê civakî ya "X" (ku berê Twitter bû) de nivîsî: "Di demeke nêzîk de deriyên dozgehê li ser hêzên Hamasê veke, da ku wan şertên Îsraîl ji bo qedandina şerê qebûl bikin, ku pêşî azadiya hemû girtîyan û defaşkirina erzanî ye, û heke neqebûl bikin, wê demê bajarê Xezze—navenda Hamasê—wisa bibe wekî fateha Refah û Beyit Hanun."
Katz referans dike Refah û Beyit Hanun, yên ku di dorşiya hêzên rejîma Siyonîst de di nîvê Gaza'yê de bi awayekî fireh têne wenda kirin.
Ev gotinên Katz di heman demê de ne ku "Benyamin Netanyahu," serokwezîrê rejîma Siyonîst, roja berê ferman da ku negosyasyonên destpêkê ji bo azadiya girtîyên mayînda yên Siyonîst di nîvê Xezze'yê de were dest pê kirin.
Netanyahu ku gelek caran bi berzavtiyên xwe astengiyên destûra aştîdahiya peymanê kiribû, balê da ku negosyasyonan di heman demê de bi plana leşkerê rejîma Siyonîst ji bo destgiriya ser bajarê Xezze û şerma bikaranîna Hamasê berdewam dikin.
