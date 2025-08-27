Rola ' şer ' a di ' avakirina nasnameyê ' ya neteweyekê de di şêwaza jiyana îslamî de

Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlîbeyt (s.x) - ABNA -Şer çawa bandorê li nasnameya neteweyî dike?
Şer rolek giring (û carna mayînde) di avakirina, guhertina, an jî hilweşandina nasnameya neteweyî de dilîze. Ev bandor dikare li ser çend xalên sereke were nirxandin
1. Afirandina çîroka hevpar û bîra kolektîf:
Qehreman û şehîd: Şer qehreman û şehîdan diafirîne. Çîrokên wan dibin beşek bingehîn ji bîra kolektîf a neteweyê û wek nimûneya wêrekî, fedakarî û berxwedanê tên dîtin.
Çîrokên serketinê an têkçûnê: Tebîra kolektîf ji şerê (wek serkeftinek mezin an jî têkçûnekê bi dersên xwendin) wêneya neteweyê dişipîne. Ev çîrok dikarin xûyayiya neteweyî bilind bikin an jî bibe sedema xemgînî û lêgerîna nasnameyek nû.
Roja bîranînê: Pîrozbahî û bîranînên neteweyî yên girêdayî şer, nasnameya neteweyî bi awayekî domdar ducarî diafirînin û xurtar dikin.
2. Xurtkirina hesta "me" li hember "wan":
Şer sînorên di navbera "navxweyî" (netewe) û "derve" (dijmin) diyar û tund dike. Ev cudahî hesta yekîtî û hevkarî li hember xeterên derve xurt dike.
Ji bo afirandina hevbendiya li hember dijmin, cudahiyên navxweyî tên jêbirin. Ev yekîtî nasnameya neteweyî xurtar dike.
Taybetmendiyeke girîng ji bo Îranê:** Di şerê Îran-Îraqê de (Şerê Wezînetê yê Pîroz), şer rolek sereke di pênasekirina nasnameya neteweyî ya Îranê piştî Şoreşa Îslamî lîst. Têkîldarî têgehên wekî fedakarî, şehîdetî, berxwedan û xweserî ji hêza biyanî hate berfirehkirin.
3. Ducarî pênasekirina nirx û îdealan:
Netewe di nav şer de neçar dibin ku nirx û armancên xweyan (wekî azadî, serxwebûn, dadî, aştî) ducarî pênase bikin. Piştî şer, ev têgeh wateyek kûrtir digirin.
Sirûd, ala û sembolên neteweyî piştî şeran bi gelemperî tên nûvekirin an xurtkirin da ku nirxên nû nîşan bidin.
4. Bandor li çand û huner:
Huner (wêje, fîlm, muzîk, nîgarkêşî) piştî şer bi mijarên têkildar dewlemend dibe. Ev berhemên hunerî dibin beşek ji nasnameya neteweyî.
Avahiyên bîranînê û bîranînên şer jî dibin sembolên nasnameya neteweyî.
5. Guherînên siyasî û civakî:
Şer dikare bibe sedema hilweşîna hikûmetan, şoreşan an jî pergalên siyasî yên nû. Van guherînan bandorek mezin li nasnameya neteweyî heye.
Rola jinan, kêmaniyan û komên cuda di civakê de di nav şer de diguhere û nasnameya neteweyî dişipîne.
Mînak: Di Şerê 12-Rojî yê Îranê de, beşdariya berxwedana gel, bi taybetî jinan, xuyangereke mezin a nasnameya neteweyî bû.
Xulasî:
Şer tenê bûyerek fîzîkî nîne. Ezmûnek kûr a derûnî û civakî ye ku dikare bi awayekî domdar bandorê li ruh, nirx û wêneya neteweyekê bike.
Not1. Quran, Sura Al-Îmran, ayet 103
2. Quran, Sura Hec, ayet 39
3. Quran, Sura Muhemmed, ayet 7
Etîket: Nasname, Şêwaza Jiyana Îslamî, Şer
Your Comment