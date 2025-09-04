"Ayîna xelatkirinê ya duyemîn bûyera medyayî 'Em zarokên Hûseynin (s.x) dest pê kir"

Li gorî ragihandina ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehlu Beyt (s.x) - ABNA- Ayîna xelatkirinê ya duyemîn bûyera navneteweyî ya medyayî " Em Zarokên Hûseynin (S.X)" çend deqîqeyên berê bi armanca xurtkirin û piştgirîya berhemên hunerî û medyayî di dema Erbaînê de bi rêbaza navneteweyî û her weha nîşandana beşdariya neteweyan, çandan û olên cihêreng di Erbaînê de, li komgeha Yarên Hz. Mehdî (Xweda li zuhora wîlez bikê) li bajarê Qumê, dest pê kir.
Di vê ayînê ku ji saet 9:30 ê sibê heta 12:00 nîvro ya roja pêncşemê, 13ê Îlonê 1404 (bi salnameya îranî) didome, di heman demê de diyarî dê ji çend çalakên navneteweyî yên Erbaînê re were dayîn.
Li gorî daîreya sekreteriyaya duyemîn bûyera navneteweyî ya medyayî " Em Zarokên Hûseynin (S.X)", zêdetirî 2500 berhem ji 9 welatên cîhanê hatine şandin. Digel berhemên hunermendên ji Komara Îslamî ya Îranê, berhemên hunermendên ji welatên Îraq, Behreyn, Endonezya, Efxanistan, Pakîstan, Hindistan, Tirkiye û Azerbaycanê jî hatin festîvalê.
Ev bûyera medyayî, ku di sala duyem a xwe de tê lidarxistin, bi armanca tomarkirina berhemên epîka cîhanî ya Erbayen Hûseynî di beşên wêne (pîşeyî, mobîl û kolaj), vîdyo (rapor, belgefîlm û vlog) û hêza madewîstî (wêne û vîdyo) hat daxûrandin.
Beşa taybetî ya bûyerê jî bi şîara "Cîhanek di hembêza Hûseyn (S.X) de" beşdariya ziyaretkerên ji herêmên cihêreng yên cîhanê û beşdariya ala welatên di peyameya Erbaînê de tomar kir.
