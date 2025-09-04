"Nûnerê Veliyê Faqîh di meseleyên hec û ziyaretê ji çalakiyên ajansa nûçeyan a ABNAyê razîbûna xwe diyar kir"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (AS) - ABNA - "Hessan Sadraî Arif", rêveberê giştî yê Ajansa Nûçeyan a ABNA, bi Hocjetul Îslam we Muslimîn "Seyîd Abdulfettah Newab", nûnerê Rêberê Bilind ê Karûbarên Hec û Ziyafetê re civiya.
Di vê hevdîtinê de, Hocjetul Îslam we Muslimîn "Seyîd Abdulfettah Newab", nûnerê Rêberê Bilind ê Karûbarên Hec û Ziyafetê, behsa pêwîstiya sûdwergirtina ji derfeta Erbeînê kir û got: Hec, Umre û Erbeîn derfetên taybet in ku Xwedê daye Misilmanan, û di van derfetan de gelek tişt dikarin werin kirin, û heke em di vî warî de têk biçin, em ê sibê poşman bibin, ji ber vê yekê divê em ji van derfetên ku hatine behs kirin sûd werbigirin.
Wî wiha domand: "Dijmin bi awayekî plan kiriye ku em bi tevahî sînordar bin, ji ber vê yekê erkê me ye ku em hewl bidin û hewl bidin, û Xwedê dê wekî ku soz daye alîkariya me bike. Ez kêfxweş bûm ku rapora li ser çalakiyên Ajansa Nûçeyan a ABNA bihîstim, û bi îzna Xwedê, Xwedê dê alîkariya me bike ku em di vê rêyê de serkeftî bin."
2,500 berhem gihîştin çalakiya navneteweyî ya "Em zarokên El-Huseyn in"
"Hesen Sedraî Arif", rêveberê ajansa nûçeyan a ABNA, di vê civînê de behsa çalakiya navneteweyî ya "Em zarokên El-Huseyn in" jî kir û got: Yek ji erkên girîng ên ajansa nûçeyan a ABNA ew e ku çalakiya navneteweyî ya "Em zarokên El-Huseyn in" bi boneya Erbeîna El-Huseyn li dar bixe. Çapa yekem a vê çalakiyê par hate lidarxistin, û îsal, çapa duyemîn a çalakiyê jî di asteke mezintir de di rojeva ajansa nûçeyan a ABNA de bû, û me bangek ji bo xebatên di beşên wêne, vîdyo û zekaya sûnî de li ser mijara Erbeînê da.
Wî destnîşan kir: Zêdetirî 2,500 berhemên beşdarên ji 9 neteweyan gihîştin çalakiya navneteweyî ya "Em zarokên El-Huseyn in" û dadwerên ji Îran, Iraq, Behrêyn û Tirkiyeyê ev berhem nirxandin. Merasîma girtina çapa duyemîn a çalakiya navneteweyî ya "Em zarokên El-Huseyn in" dê sibê, roja Pêncşemê, 13ê Îlonê, 14:04, li Kompleksa Yavaran Mehdî li bajarê Qumê were lidarxistin.
..............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Ajansa Nûçeyan a ABNA
Hec
Seyîd Abdul Fettah Newab
Hesen Sadraî Arif
Your Comment