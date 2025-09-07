"Serokê Darul-Quran bersiva îhanetê namzetekî kongreyê da"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Hocetul-Îslam Elî Teqîzade, serokê Rêxistina Darul-Quran El-Kerîm, berê îhanetê li Quranê ji aliyê namzedê hilbijartinên Kongreya Amerîkayê ve reaksiyon da û beyanîyek weşand. Naveroka peyamê wiha ye:
بسم الله الرحمن الرحیم
Bismillahirrehmanirrehîm
«أَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ یُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِیهَا ۚ ذَٰلِکَ الْخِزْیُ الْعَظِیمُ» (توبه/۶۳
"Ma ew nizanin ku her kesê ku li dijî Xwedê û Pêxemberê Wî derkeve, agirê Cehenemê wê lê bimîne? Ev şermeke mezin e." (Tewê/63
*Tawanê dehşetdar ê îhanet û şewitandina Quranê ji aliyê yek ji namzedên hilbijartinên Kongreya Amerîkayê ve, ku bi şandera tunekirina heyama Îslamê li eyaleta Texasê pêk hat, carek din rûyê rast yê Îslamstizan nîşan da. Ev kesê bi kîn bi derewên xwe misilmanan bi dagirkirina axa xirîstiyanan tawanbar kirîye; derewên ku ji kîntûjiya bi rastiyên Xwedê û nefreta bi baweriya du milyar misilmanan derdikevin.*
*Ji roja danîna Quranê ser dilê Pêxemberê Mezin(s.x.a), neyar her dem di xeyala temirkirina ronahiya rêberiyê de ne; ji şerên xwînî heta xirabkirin û şerê nerm ya medyayê. Lê belê, ew hêja ne serkeftin, çimkî *«یُریدونَ لِیُطفِئوا نورَ اللَّهِ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَو کَرِهَ الکافِرونَ» (صف/۸).«Yurîdûne li yutfiû nûrallahi wallahu mutimmu nûrihî ve lev kerihel kafirûn»* (Saff/8). Îro Quran zindîtir û bandortir li dilê gelan dişewite û ummeta Îslamî hişyar kiriye.*
*Ev neyarî tiştekî nû nîne; Quran aşkere gotiye: «وَلَنْ تَرْضی عَنکَ الْیَهُودُ وَلا النَّصاری حَتّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم» (بقره/۱۲۰).Anku cihû û xirîstiyên rêveçûn heya ku misilmanan bi temamî teslîm nekin, ji neyarî bernadin. Ev rastiyeke dîrokî û herdemî ye ku îro jî di tevgera hêzên zordest de, bi taybetî Amerîka û rejîma Sihyonîst, diyar e.*
*Ev kirina şermezar pêwîstiya yekîtiya ummeta Îslamî bîranîna her tiştî zêde dike. Quran fermân dide: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (آلعمران/۱۰۳) (Al-Îmran/103); Anku xwe bi peyva Xwedê ve girêdan û jêgirtina ji her cure ferqan, tenê rêya derbasbûna dijminan e. Li berê heftiya yekîtiyê, divê hemû misilmanên cîhanê bi peyva Quran û sîretê Pêxemberê Mezin(s.x.a), xwe yek bikin û plansaziyên Îslamstizan bişkînin.*
*Ev eynî rastiya ku Quran ji ummeta Îslamî re şirove kiriye: *«Muhammedun resulullahi vellezîne meahu eşiddaû alel kuffari ruhamaû beynehum»* (Feth/29); Anku hişkî û şidatî li ber neyaran û dilnermî û birayetî di nav bawermendan de. Ev #yekîtiya_pîroz, eynê mertalê polayî ye ku Serokê Mezin ê Şoreşa Îslamî (mude zilluhul alî) caran li ser wê tekîd kirine û dikare li ber êrîşên çandî, siyasî û dînî yên neyaran bisekine."*
