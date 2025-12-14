Li dijî dijmin amadekariya medya û reklaman dike

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Di cîhana aloz û bi deng a îroyîn de, êdî têgeha “dijmin” tenê bi sînorên erdnîgarî û şerên leşkerî ve namîne. Pevçûn qederên firehtir bi dest xistin û qadên nû di nav xwe de dihewîne, di nav de "qada medyayê" û "şerê vegotinê". Di vê meydanê de her aliyek ji bo pêşdebirina armancên xwe û lawazkirina dijberan serî li “makyaja medya û reklamê” dide. Lê ev lihevkirina medya û propagandayê li pêşberî dijmin tê çi wateyê? Û çawa dikare ev şer bi awayê herî baş were birêvebirin, xwe dispêre hînkirinên wehyê?
Aliyên cuda yên ravekirina çareseriyên Quranê ji bo rûbirûbûna dijmin
Di ola Îslamê de her çiqas li ser aştî û jiyana hevbeş hatiye rawestin jî, rûbirûbûna dijmin û parastina heqîqetê prensîbeke ku nayê înkarkirin. Qurana pîroz ne tenê li ser aliyên leşkerî yên parastinê, li ser aliyên wê yên derûnî, agahdarî û propagandayê jî girîng e.
Di ola Îslamê de her çiqas li ser aştî û jiyana hevbeş hatiye rawestin jî, rûbirûbûna dijmin û parastina heqîqetê prensîbeke ku nayê înkarkirin. Qurana pîroz ne tenê li ser aliyên leşkerî yên parastinê, li ser aliyên wê yên derûnî, agahdarî û propagandayê jî girîng e.1. Têgîna “Arêşa Medyayî û Reklamî” li dijî dijmin
“Arêşa medyayî û reklamî” wateya rêxistina bi armanc û stratejî ya hemû amûrên ragihandin û reklaman e (nûçe, şîrove, wêne, fîlm, torên civakî û hwd.). Armanca wê ev e ku fikr û hişyara giştî şekil bide, li ser balafirên navxweyî û derveyî bandor bike, rûmeta dijmin têk bike, hevpeyivî û hêvîya xwe bişewitîne, û di dawiyê de serketinê di şerê agahî û psikolojî de bistîne.
Karên bingehîn:
• Şikandina propagandayê dijmin: rawestandina şayî û agahiyên şaş.
• Afşandina armanc û kiryarên dijmin: nîşandana zulm û xiyanetên wan.
• Pêkanîna rûh û yekbûna xwe: afirandina hevpeyivî, hêvî û berxwedan.
• Têgîna pozîsyon û rastiyên xwe: pêşkêşkirina mantîq û delîlên rast.
• Rizgarkirina piştgiriya navneteweyî: qenc kirina fikr û balafirên giştî ji bo piştgiriya xwe.
2. Fermana Xwedê ji bo amadebûna her-aliyê
Qur’an bi rûmet û bişewitî li dijî dijminan amadebûnê daxwaz dike. Ev amadebûn tenê bi çeq û silahên fizîkî tê sinorkirin, lê her weha têgîna psikolojî, fikrî û medyayî jî tê girtin. Ayeta navdar:
“«وَ أَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَ مِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُم وَ آخَرینَ مِن دونِهِم لا تَعلَمونَهُمُ اللَّهُ یَعلَمُهُم وَ ما تُنفِقوا مِن شَیءٍ فی سَبیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیکُم وَ أَنتُم لا تُظلَمونَ» (1)”
(Enfâl: 60)
Wateya “quwwa” (hêz) îro ji çeq û silahên fizîkî derbasî hêza medyayî, karîgeriya çêkirina naverok, hunerên ragihandin û desthilata torên cîhanê jî dibe. Armanca wê ev e ku “turhibûna bihi ‘aduwwa Allahi wa ‘aduwwakum” – bi hêza fikrî, çandî û medyayî dijminan bi rûmet û tirs dagirin.
3. Medyaya Xwedê: Wezîfeya Peygamberan di têgîna rast û şaş de
Dîroka peygamberan tije ye ji şerên medyayî û propagandayê li dijî kufr û şirk. Ew bi axaftinên xwe, bi mucîzeyan û bi ronahîya rastiyê hişyara gelan vekirine û propagandayê dijmin şikandine.
Qur’an xwe mezin û temamî “medyayê” ye ku rast ji şaş cuda dike:
“«قَد جاءَکُم مِنَ اللَّهِ نورٌ وَ کِتابٌ مُبینٌ یَهدی بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَ یُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النورِ بِإِذنِهِ وَ یَهْدیهِم إِلَی صِراطٍ مُستَقیمٍ» .”
(Maide: 15-16)
Qur’an wekî “kitab mubîn” (kitabê ronahî) medyayeke hêzdar e ku armanca wê hidayet, ronahî û derxistina gelan ji tarîkên cehalet û firoşîye ber bi ronahiyê rastiyê ye. Ev ayet model e ji bo medyayên hêza rast: medyayek divê “nûr” bide, “ronahî” bike û gelan ber “rêya silamêtî” bibe.
4. Rastebûn û Dîlsozî: Stûna Bingehîn a Arêşa Medyayî ya Îslamî
Yek ji mezintrîn cudaîyên arêşa medyayî ya Îslamî bi propagandayê dijmin re, têgîna li ser rastebûn û dîlsozî ye. Dijminan bi gelemperî ji derew, firîb û xapandinê ji bo gihîştina armancên xwe bi kar tînin. Lê di Îslamê de, derew û firîb—even li dijî dijmin—hatine nehiyandin (ji bilî di rewşên pir taybet û sinorkirî de, wekî “tawriya” ji bo parastina jiyan). Bingeh ev e ku bi “qewl sedîd” (axaftina rast û bistî) bi gel re axaftin bê:
««یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قولوا قَولًا سَدیدًا یُصلِح لَکُم أَعمالَکُم وَ یَغفِر لَکُم ذُنوبَکُم وَ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسولَهُ فَقَد فازَ فَوزًا عَظیمًا»» (Ahzâb: 70-71)
“Qewl sedîd” tenê wateya axaftina rast û rastî nîne, lê her weha têgîna axaftina mantîqî, bistî, bi delîl û dûr ji her cureyê bêhûd û şaş jî tê de. Medyayên hêza rast divê bi rastî, mantîq û delîl pozîsyonên xwe ronahî bikin, da ku kredîbilîte û karîgeriya peyamên wan zêde bibe. Derew, herçend di demeke kurt de dibe ku encam bide, lê di demeke dirêj de bi bê-kredîbilîte û winda kirina ewlehiya balafirên xwe têk dibe.
5. Li dijî şayî û fitne: Parastina Medyayî li dijî Hucûma Dijmin
Dijminan her gav ji şayî û fitne ji bo têkbirina hêza rast bi kar tînin. Arêşa medyayî li dijî dijmin divê mekanîzmên hêzdar hebe ji bo nasîn, şîrove û şikandina şayî û fitne. Qur’an bi mînan hişyarî dide ku li dijî nûçeyên şüphelî, balafirên rastî û lêkolîn bikin:
««یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا إِن جاءَکُم فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنوا أَن تُصیبوا قَومًا بِجَهالَةٍ فَتُصبِحوا عَلی ما فَعَلتُم نادِمینَ» (3) (Hucurât: 6)
Ev ayet bingehê ji bo “suwada medyayî” ya Îslamî ye. Medyayên hêza rast divê tenê xwe ji belavkirina nûçeyên derew dûr bikin, lê her weha gel jî teşwîq bikin ku li dijî nûçeyên şüphelî “tabayyun” (lêkolîn û ronahî) bikin. Ev hişyarîya giştî dibe wekî sedema hêzdar li dijî operasyonên psikolojî yên dijmin.
6. Cihada Tebîn: Rûkna Bingehîn a Arêşa Medyayî ya Îlahî
Têgîna “cihada tebîn” di salên dawî de girîngiya taybetî wergirt û wekî yek ji girîngtirîn cureyên cihad di serdemê îro de hate nîşandan. Cihada tebîn wateya hewldan û berxwedana ji bo ronahî, afşandina rastî û pak kirina hişyara giştî ji şüphe û «وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (4)» (Baqara: 42)
Ev ayet mînan nehiyê dike ku rast bi şaş re tê hevketin û rastî tê veşartin. Arêşa medyayî ya Îslamî tam bi dijî kiryara dijmin e: li ser şeffafî, axaftina rast û afşandina şaş tê dayîn. Armanca bingehîn a cihada tebîn ev e ku ne destûr bide dijmin ku bi “labsul-haqq bil-bâtil” (hevketina rast û şaş) cîhanê bi hêzê xapandina hişyarî dagire û gelan bi şaş bibe.
7. Jîrî li dijî “Tazyîna” şaş ji aliyê dijmin
Yek ji taktikên gelemperî yên dijmin di şerê medyayî de “tazyîn” şaş e û pêşkêşkirina wê di qopandina rast de. Dijmin hewl dide ku armancên xiyanetkar û kiryarên şerir bi qopandina xweş û xweşxweşî ji bo balafirên xwe pêşkêş bike, da ku hişyara wan bi xwe re bide. Qur’an gelek caran ji vî cureyê firîbkarî ya şeytan û hevkarên wê axaftiye:
««أَفَمَن زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ یُضِلُّ مَن یَشَاءُ وَ یَهْدِی مَن یَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُکَ عَلَیْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِمَا یَصْنَعُونَ» (5)» (Fâtir: 8)
Arêşa medyayî li dijî dijmin divê karîgeriya afşandina vî “tazyîn” şaş hebe. Wateya wê ev e ku maska ji ser rûyê xiyanet û kiryarên dijmin rakê û rastîya xiyanetkar û zextkar bi ronahî nîşan bide. Ev jî hewceya “suwada medyayî” ya bilind, şîroveya qelew û pêşkêşkirina naverokên bi delîl û bi qencî ye.
8. Sererastî li ser “El-Kelimetu’t-Tayyibe”: Naveroka Paq û Karîger
Medyayên dijmin gelemperî ji naverokên qelî, tije ji tûndûtijî, fitne û bêaxlaqî ji bo gihîştina armancên xwe bi kar tînin. Li dijî wan, arêşa medyayî ya Îslamî divê li ser çêkirin û belavkirina “el-kelimetu’t-tayyibe” (axaftinên paq û dilxweş) sererast bibe. Kelimeya tayyibe wateya axaftinek e ku li ser rastî, axlaq, hêvî û yekbûn hate avakirin.
««أَلَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ تُؤْتِی أُکُلَهَا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَیَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ» (6)(Ibrahim: 24-25)
Ev ayet modela ronahî ji bo çêkirina naveroka medyayî pêşkêş dike: naverokek ku rîşeya wê li ser rastî û îman bistî ye, şaxa wê ber ser bilindahî ye û her gav ber bi fermanê Xwedê xweşî (hidayet, basîret û perwerde) dide. Medyayên hêza rast divê naverokên xwe bi awayekî mîndar, bi feyde û bi karîger çêkin, ne tenê ji bo afirandina heyecana demeke kurt.
10. Yekbûna Axaftin û Dûrbûn ji Fitne: Hevbûna Arêşa Medyayî
Yek ji armancên bingehîn yên dijmin di şerê medyayî de afirandina fitne û cudaî di nav rêzên hêza rast de ye. Ji ber vê, arêşa medyayî û reklamî li dijî dijmin divê li ser parastina “yekbûna axaftin” û dûrbûn ji fitne sererast bibe. Medyayên xwe divê bi hevahengî û bi dengê yek peyamên bingehîn belav bikin û ji şîroveya cudaîyên hêsan ku yekbûna dagirin dûr bixin.
««وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا» (7) (Âl Imran: 103)
Ev ayet bingehê ji bo serketina her qada, tê de şerê medyayî, bîr dike: “yekbûn û dûrbûn ji fitne”. Medyayên hêza rast divê bi stratejiyek yek û yekpare bixebitin da ku karîgeriya wan herî zêde bibe û dijmin nekaribe bi cudaîyê şeqaf çêbike.
11. Qehremanî û Qedexî di Axaftina Rast de: “Wa lâ takhâfû lawmata lâ’im”
Arêşa medyayî ya serketî li dijî dijmin hewceya qehremanî û qedexî di axaftina rast de heye. Medyayên hêza rast ne divê ji serzexiş, tehdit an jî têqezkirina dijmin biterisin. Divê bi qedexî û bi ewlehiya xwe rastî axaftin û pozîsyonên bingehîn parastin.«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَی الْکَافِرِینَ یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ» (8)(Mâ’ida: 54)
Ev ayet modela cihaderên rêya rast nîşan dide ku di qada cihada medyayî jî bi bê-tirs û bi qedexî di rêya Xwedê de cihad dikin. Medyayên ku ev taybetmendî hebe, li dijî hucûmên psikolojî û medyayî yên dijmin berxwedan dikin û karîgeriya qelew afirînin.
Encam
Arêşa medyayî û reklamî li dijî dijmin di serdema agahî de, wekî cureyek “cihada tebîn” tê nîşandan ku hewceya jîrî, basîret û peymana li bingehên îlahî heye. Ev arêş divê li ser şeffafkirina rastî (cihada tebîn), afşandina firîbkarîya dijmin (jîrî li dijî tazyîna şaş), çêkirina naveroka paq û karîger (kelimeya tayyibe), parastina yekbûna axaftin û dûrbûn ji fitne, û qehremanî û qedexî di axaftina rast de bistî bibe. Bi rênasiyên Qur’anî, dikare stratejiyek medyayî hêzdar û karîger li dijî plana dijmin çêbû û bicih bibe. Ev şer ne tenê ji bo parastina sînorên cografî ye, lê her weha ji bo parastina sînorên fikrî, çandî û îmanî ya civakê jî girîng e. Medyayên bi peyman û hişyar di vê qada de rolê leşkerên rêza pêşînê digirin ku bi silaha ronahî, rastebûn û yekbûn li dijî hêza şaş didin û di dawiyê de serketinê ji bo hêza rast tîne.
Pênûs:
Banu Fîroze Dildarî
(Lêkolîner, Rêberiya Malbat, Çalakvanê Medya û Cîhana Firtual)
