Ayetullah Alamulhoda: Divê rayedar û çapemenî hêza rejîmê vebêjin / Hêza welat di baweriya bi Xwedê û berxwedana gel de ye

Peyxamber û Îmam Sadiq (silav liwanbin): Rola girîng di jiyana îro ya mirovî
Ayetullah Alamulhoda bi pîrozbahî kirina salbûnê Îmam Sadiq (s.x) û sedsala panzdehemê ya zayînê Peyxambera Ekrem (s.x.a) got: Pirsgirêka herî girîng ev e ku piştî 1500 salan, rolê Peyxambera Ekrem (s.x.a) di jiyana mirovî de hîn jî zindî ye. Ew şîret û fêrî û zanînên ku ji Peyxamber (s.x.a) û Îmam Sadiq (s.x) hatiye mayîn, herçîqase li ser demeke wan bûn, lê îro jî hîn xebitînin.
Wî zêde kir: Pirsgirêka sereke ev e ku rolê şahsî ya Peyxamber û Îmam Sadiq (silav liwanbin) îro di jiyana me de çi ye û têkiliya me bi wan çawa divê bê vebijêrkirin.
Nîşandarekî Vekilê Feqîh li Parêzgeha Xorasanê Razawî got: Di jiyana îmanî ya me de, Xwedayê hezkirin rolê serekeyî dike. Mirov hezên cuda hene: hez ji hevjîn, zarok, dê û bav û heta mal û hêz. Lê ev hezên hemû yek ne. Hez ji Xwedê rewşeke din e ku rîkê ji fitretê mirovê digire.
Wî şirove kir: Heta kuffar û lêdeneger jî di hundirê xwe de hîs dike ku li ser çavkaniyek hêzê ye, herçîqase bi zimanê xwe têkîlî nadike. Ev ew fitreta xwedanazî û xwedayê hezkirin e ku di hemû mirovên de hatiye cih kirin.
Ayetullah Alamulhoda bi peyama Qur'anê “قُلْ إِن کُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی” (Bêje, ger hûn Xwedê hez dikin, ezîza min bibin) got: Hez ji Xwedê divê di kirina cîhanê de xuyangî bibe. Ma'naya kirina amelî ya hezkirina Xwedê, temamî têketina Peyğambera Ekrem (s.x.a) ye. Her sunneteke ku wî peygamber damezrandî ye divê di jiyana me de bibe cî.
Wî qebûl kir: Wekî ku Peyxambera Ekrem (s.x.a) amûra xuyangkirina hezê amelî ya Xwedê ne, Ehl-ul-Beyt (s.x) jî rêberên rêwîtiya wî ne û kirina fermanan wan wekî şikandina amelî ya hezkirina Xwedê ye.
Ayetullah Alamolhoda zêde kir: Hez ji Xwedê tenê di qada kirina amelî de nebin sinor; şûna hisî jî heye. Hez ji Îmam Riza (s.x)، Îmam Zaman (s.x)، Peyxamber Ekrem (s.x)، Siddiqê Tahira (s.x) û Emirul Mü'minin (s.x) wekî tevahî hezê wî Xwedê ne.
Wî bo vekirina vê rastiyê nimûneyek ji zarokekî zîrek de anîn pêş ku di bersiva pirsê Peyxambera Ekrem (s.x.a) de got: "Ez hûn ji bo Xwedê hez dikim." Ev gotin nîşan dide ku evîn ji awliyayên Xwedê tevahîya evînê Xwedê ye.
Secda ya dirêj a Peyxamber û xuyangiya hezê li Îmam Huseyn (silav liwanbin)
Ayetullah Alamulhoda bi nimûneke dîrokî got: Di namazê cemaetê de, sajda ya Peyxamber çend dirêj bû ku hevalên wî hîs kirin ku vahî hatîye; lê gava wî serê xwe ji sajda berdan, vekir ku Îmam Huseyn (s.x) di zarokî de li ser şikêla wî bû û Peyğamber sajda dirêj kir ku wî bi aramî ji serê xwe rabît.
Wî zêde kir: Ev rewş bi gotarê din re berhev dibe ku di dema namazê de, Emirul Mü'minin (s.x) hemû tîraşên ku ji pê dehatin derxistin bê hîs kirin. Pirs ev e ku çawa Peyğamber di dema sajda de zarokê xwe hîs kir, lê Îmam Eli (S.X) di namazê de ji êşê winda bû?
Peyxamber (s.x.a) hezkirî Xwedê û hezê mîna Xwedê
Îmamê Cemaetê ya Meşhedê di bersiva vê pirsê de şirove kir: Peyğamber jî wekî Îmam Eli (S.X) hezkirî Xwedê bûn, lê hezkirina wan ji bo Îmam Huseyn (S.X) guhertoya hezê Xwedê ye. Hez ji Huseyn (s.x) nîşanê hezê Xwedê ye. Ji ber vê yekê Peyğamber her wiha di sajda de hezkirî Xwedê bûn û jî hisanî jî hezê wan ji mîna Xwedê, ku wî Îmam Huseyn (s.x) bû, di dilê wan de hebû.
Wî got: Ev nimûne nîşan dide ku rolê Peyxamber û Ehl-ul Beytê (silav liwanbin) di jiyana me de ev e ku me rê bi hezkirina Xwedê biparêzin; her di amelî û her di hisî de.
Ayetullah Alamulhoda îşaret kir: Rolê Peyxamber û Ehlî Beyt (silav liwanbin) di jiyana îro ya me de ev e ku amûrên xuyangkirina hezê Xwedê bi rêya têketina fermanan Ilahî û jî nîşanên hisî ya evînê Xwedê ji bo awliyayên Xwedê ne.
Rêzikbûna Serokiya İslamî bo xwediyên tribûn
Ayetullah Seyyid Ehmed Alamulhoda di khutba duyemîn ya nimêjê cemaetê de, bi referansa civînê ya dawî ya Serokê Şoreşa Mezin bi endamên Heyeta Hikûmeta, serê xwe li ser pêdivîtiya şirovekirina hêz û qeweta sistema diyar kir û got: Di hefteya borî de, Serokê Mezin îmarek dan bo hemû mesûlên, xwediyên tribûn û rojnamevanên medyayî ku wan heye ku hemû mesûl û medya "çirokvanê hêz û qeweta sistema" bibin.
Wî zêde kir: Ev welat wekî her welatekî din xwedî kemî û kêmiyên xwe ye, lê divê tenê li ser şîretên wan kêmî nayê rûniştin; Serokê Mezin fermandî ku em çirokvanên hêz û qewet bin.
Nîşandarekî Vekilê Feqîh li Xorasanê Rezawî bi destûrê ku şêwaza nûjen a Şoreşê divê rewşên welatê xwe li nav bingeha hêz û qewetê bizanin da ku hişmendiyê ji hêzê sistema çêbibe, diyar kir: Nîşandanî destpêkanên Enqelabê nîşan dide hêz û qeweta dîtî ya sistema û welatê me; heger rewşa îro bi rewşa berî serkeftina Enqelabê hevpeyman bibe, pêşketina binbûn û binavkirin ne hevreş e.
Wî li ser pêşketinên binavkirinê ya welat guhdarî dan ku piştî Şoreşa rêyên welat şeş caran zêde bûn, hûrsandiyên pelên bandorî 20 caran, gundîyên berfireh û çêkirina baran 14 caran zêde bû, berhemên petrokîmî 30 caran û berhemên poladî 15 caran, jî eksportên ne-neftî ya welat 57 caran zêde bû, herwisa ku berî Enqelab eksportên ne-neftî nehatiye kirin.
Hêza welat li ser derveyî berhemên madî ne
Ayetullah Alamulhoda got: Li gel pêşketina zanistî, zanîngehan û pêşketinên leşkerî ku îro cîhanê li hemû welatan serbixwe meşq dikin, ev tenê beşek ji pêşketinên binavkirinê ye. Îro şîrketên zanistî li welat kar dikin ku hilberên wan bi tevahî cîhanê derbas dikin û herî zêde ewropa jî ji wan zanistên wan bi fayde dixwin, ku berî Enqelab ev endam nayê dîtin; lê sereke hêz û qewetê sistema di vê ne, lê di "binyad û hêzê hundirî sistema" ye.
Wî bi balîfkirin got: Îro Tirkîya tenê welat e ku xwe xwe karîb dike û tu hêzê derveyî ji derveyî welatê xwe karîb nekin.
Wê demê ku Tevgera Îmam Xomeynî (ره) dest pê kir û serkeft, wî serokiya Enqelabê bi dest xisti, Îmam rêxistin û rêberî dike, çi tiştê xwe dike ku mirovan bi sinêya qedexeyî ber şil û topê rawestin?
Imamê Cemaetê ya Meşhedê got: Ew hêz ku mirovan di meydanê de parast, hêza Xwedê bû. Dilên wan di destê Xwedê bûn û Ew rêberî kir ku mirovan bi sinê bê perdan ber şil û topê rawestin.
Destûra Amerîka bo şaşbûn li dijî Şoreşa Îslamî
Wî zêde kir: Piştî serkeftina Enqelab, Carter, serokwezîra Amerîka di nameyek tîbîqî bo serokê CIA şand ku "Hûn 25 sal li ser vê welat hêzdar bûn û hemû agahiyên zanistî li destê xwe bûn, çawa ev inqilabê mezinî peşî nayê zanîn ku destê me ji Îranê vedikşîne?" Ku serokê CIA li bersiva wî got "Em hemû tiştî ku pêwîst bû kirin, dîwarên neteweyî hate berhevkirin, hezê welatparêzî hatiye şikandin û wan kontrol kirin, lê yek tişt nizanîn û kes jî nikaribû pêşbînî bike; ew ev e ku serokê ku 13 sal ji welat dûr bû, nav û gotinên wî bi şaşî têynî li Îranê, hevalên wî hatin girtin û bi tu hêzê ne girêdayî bûn, çawa bi qelem û pel bi 35 milion kesan da ku ev inqilabê bikin ku rishtê me ji vê welatê bixweje?"
Ayetullah Alamulhoda got: Wan nizanîn ku ev hêz, hêza Xwedê ye ku bi rêberiya Îmam wekî fermandara Xwedê li dilan xwecî bû.
Îro dijmin bi şiddetê me têxistin lê mirovan bi kemî û nexweşiyên wekî kêmî yê enerjî û bihayê malan berdewam ne, lê bersiva hejmareke dijmin ku wan bixwazînin bo avêtin çiyayê negîtin û bi yekbûn li dijî welatê xwe rawestin.
Mirov bi her îmanekî yekbûn
Wî bi balîfkirin got: Hukumdariya Xwedê li dilan hîn jî berdewam e. Dijmin hatibû ku ev nexweşiyên li çiyayê avêtin, lê ew mê û mêr bi her şop û jiyana cuda yên îmanî bi yekbûn û girêdayî li ser rêberiya sistema rawestin. Dilên wan di destê Xwedê bûn û Ew yekîtiyek çêkir ku dijmin şaş û pîreş bû; herwiha Amerîka û rejîma Siyonîstî qebûl kirin ku di vê têxistina wan de hildibin nehatin.
Endamê Meclîsa Xebreganê Rêberî îşaret kir ku sereke hêz û qewetê me di vê yekê de ye; ji ber vê yekê xurtîya vê welat ne hewceyê heye û tu welat û sistema li cîhanê wê yek xurtî nayê dîtin, ji ber ku tenê ev sistema û welat xwe li ser Xwedê radest dike û Xwedê wê sistema rêberî dike.
