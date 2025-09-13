“Iraq herî kêm aştîyên avê ya dîrokê xwe tê dîtin / Kêmasîya avê li Karbala û Necef pir giran ketîye”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (S.X) - Asta ava Çemê Firatê di hefteyên dawî de bi girîngî daketiye û gihîştiye asta herî nizm a dehsalan. Ev di demekê de tê ku Iraq bi krîza hişkesaliyê re rû bi rû ye ku pisporan wekî kêmbûna avê ya herî xirab di dîroka welêt de bi nav kirine, ku di nav welatên herî xeternak ên guherîna avhewayê de ye.
Bandorên krîzê li başûrê Iraqê herî zêde diyar in, ku kêmbûna herikîna avê bûye sedema zêdebûna qirêjiyê û belavbûna bilez a algayan. Çemên Dîcle û Firat, ku bi hezaran salan xwîna jiyanê ya Iraqê ne, ji Tirkiyeyê derdikevin, û rayedarên Iraqî bendavên Tirkiyeyê ji ber kêmbûna ava Dîcle û Firatê sûcdar dikin.
Hesen el-Xetîb, pisporek li Zanîngeha Kufa, ji AFP re got: "Çemê Firatê di hefteyên dawî de, nemaze li başûrê Iraqê, asta ava xwe ya herî nizm a dehsalan dîtiye." Ev rewş krîza qirêjiyê girantir dike û ekosîstema çem têk dibe, ji ber ku alga bi berfirehî belav bûne, jiyana di çem de tehdît dikin, û nebata lîlya avê ya dagirker jî bandorkertir bûye.
Xalid Şemal, berdevkê Wezareta Çavkaniyên Avê ya Iraqê, hişyarî da ku welat îro di dîroka xwe de xwedî rezervên avê yên herî kêm e, ku ji sedî 35ê kotaya ku divê ji Dîcle û Firatê werbigire kêmtir e.
Li gorî berdevkê Wezareta Çavkaniyên Avê ya Iraqê, rezervên avê yên di golên sûnî de gihîştine asta herî nizm a hemû deman, ji 10 milyar metrekupîk di dawiya Gulanê de daketiye kêmtir ji 8 milyar metrekupîk, hejmarek ku ji sedî 8ê kapasîteya giştî pêk tîne. Ev kêmbûna herikînê ne tenê kalîteya avê bi giranî xirab kiriye, lê di heman demê de ekosîstema çem jî xistiye xetereyê.
El-Xetîb rave kir ku berdana avê ji bendavên kevin ji bo xwarina çem beşdarî zêdebûna algayan bûye; Algayên ku oksîjenê dixwin û jiyana avî tehdît dikin.
Your Comment