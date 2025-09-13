Sûdanî fermana avakirina komîteyek lêkolînê ji bo sedemên mirina îmam û xutbevanê yek ji mizgeftên Bexdayê da

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Bi fermana Serokwezîr û Fermandarê Giştî yê Hêzên Çekdar ên Iraqê, Mihemed Şîya El-Sudanî, komîteyek lêpirsînê bi serokatiya Fermandariya Operasyonên Bexdayê û bi endamên Wezareta Karên Hundir û Rêxistina Ewlekariya Neteweyî ji bo lêkolîna hûrguliyên mirina Şêx Ebdulsetar El-Qerxûlî, Îmam û xutbevanê Mizgefta Kerîm El-Nasir, hate damezrandin.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a fermî ya Iraqê, Fermandariya Operasyonên Hevbeş a Bexdayê daxuyaniyek weşand û got: Ev ferman tekez dike ku pêwîstiya bilezkirina eşkerekirina rastiyan û girtina tedbîrên qanûnî li dijî hemî kesên ku di vê bûyerê de beşdar in, da ku ew werin darizandin û berpirsiyar werin girtin.
Li gorî vê daxuyaniyê, Serokwezîr û Fermandarê Giştî yê Hêzên Çekdar tekez kir ku hikûmet dê di cezakirina her saziyek ku îhmalkariya xwe an beşdariya xwe di bûyerê de îspat bike de bêxem nebe.
El-Sudanî diyar kir ku li gorî rêzikname û rêziknameyên heyî, tedbîrên qanûnî yên pêwîst li dijî her kesê ku îhmalkariya wî/wê were îspatkirin, dê werin girtin.
Serokwezîrê Iraqê her wiha girîngiya sazûmankirina nirxên tehemûl û jiyana aştiyane û dûrketina ji her cure handan an nefretê tekez kir, û diyar kir ku armanca vê çalakiyê parastina aştiya civakî, yekîtî û yekparçeyiya neteweyî ye, û xurtkirina çanda rêzgirtina hevbeş di navbera zarokên neteweya Iraqê de, di nav de hemî reng û meyl.
Hêjayî gotinê ye ku Şêx Ebdulsetar El-Qerxûlî, îmam û xutbevanê Mizgefta Kerîm El-Nasir li herêma El-Dura ya Bexdayê, piştî êrîşek li hundirê mizgeftê û berî ku xutbeyekê bide, mir.
Meclisa Fîqha Iraqê di vê derbarê de daxuyaniyek weşand û ragihand ku Şêx El-Qerxûlî piştî êrîşê dema ku amadekariya çûna minberê dikir, birin nexweşxaneyê, lê ji ber xirabûna rewşa xwe jiyana xwe ji dest da.
Di daxuyaniyê de hat gotin ku bûyer di hundirê odeya îmam û xutbevan de di mizgeftê de qewimî, li wir rastî êrîşê hat û ew hat girtin.
Dema ku bêhiş bû, birin nexweşxaneyê, lê ji ber krîza dil a ji ber bûyerê mir. Tê gotin ku bûyer ji ber nakokiyekê li ser dora xwendina xutbeya nimêja înê çêbûye.
.............
Dawiya peyamê/
Etîket
Mihemed Şîya El-Sûdanî
Îmam Cemaet
Your Comment