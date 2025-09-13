Şanoyek û du rolên sereke

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Vegotina şaş a medyaya Amerîkî ya li ser êrîşa bêşerm a rejîma Îsraîlê li ser lûtkeya Hamasê li Dohayê berdewam dike. Di vê çerxa xerab de, em wekî her carê şahidê "danasînek berevajî ya dîmenê" û "bêzarbûna di navbera Trump û Netanyahu de ne." Wall Street Journal, bi îdiaya rayedarên payebilind ên Amerîkî, îdia kir ku êrîşa rejîma Îsraîlê li ser lûtkeya Hamasê li Dohaya Qeterê bêyî agahdariya Amerîkayê hatiye kirin, û Donald Trump bi Benjamin Netanyahu re bi têlefonek aloz re axivî ye, ku ev yek nerazîbûna wî ya kûr li ser vê mijarê nîşan dide!
Ev vegotin li wir bi dawî nabe! Wall Street Journal her wiha îdia kir ku Serokê Amerîkayê ji artêşa Amerîkayê, ne ji Îsraîlê, li ser êrîşê fêr bûye û ji ber vê yekê pir hêrs bûye. Ew her wiha hêrs bû ku êrîş li ser axa hevalbendek Amerîkî pêk hatiye, ku di danûstandinên ji bo bidawîkirina şerê Xezzeyê de roleke sereke dilîze, û ji Serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu re got ku êrîş "neaqilane" bû.
Ji ber vê yekê, di senaryoya şanoya heyî de, Trump rola "aktorekî nezan û bêhêvî" dilîze ku bi bingehîn rastiya meseleyê protesto dike!
Aktorekî din di vê şanoya zarokane de, Benjamin Netanyahu, jî rolek dilîze! Ew kesê ku ji "Trumpê hêrsbûyî" re got ku "pencereyeke demkurt" ji bo vê êrîşê (operasyona terorîstî ya li Dohayê) vebûye û wî jê sûd wergirtiye!
Hem Trump û hem jî Netanyahu aktorên sereke ne di şanoyê de ku ji hêla "CENTCOM" û "artêşa Îsraîlê" ve bi hev re hatiye rêvebirin! Jihevqetîna di navbera Washington û Tel Aviv de di bersiva êrîşa dawî ya li ser lûtkeya Hamasê ya li Dohayê de wekî xeletiya herî xirab a hesabkirin û xeletiya zanînî tê hesibandin.
Trump û rayedarên din ên Amerîkî ne tenê ji destpêkê ve ji plana rejîma Siyonîst a kuştina serokên Hamasê li Qeterê haydar bûn, lê wan bi xwe jî bi pêşkêşkirina planeke ku ji yên berê yên di derbarê agirbesta Xezzeyê de maqûltir xuya dikir, zemîna ji bo kombûna serokên Hamasê li Dohayê amade kirin. Di rewşên weha de, divê tenê Netanyahu wekî windakerê têkçûna operasyona dawî neyê hesibandin!
Bê guman, Trump jî di vê hevkêşeyê de windakerek tevahî ye, ku niha bi bêşermî hewl dide ku lîstika asayî ya jihevqetandina xwe û Netanyahuyê pêşve bibe. Demek dirêj e ku raya giştî ya cîhanê li ser vê lîstika xapandinê disekine, û niha, ji her demê bêtir, ew ji berdewamiya mutleq a duoya darveker "Netanyahu-Trump" haydar in.
