NY alîkariya ji bo vegera penaberên Afxanî rawestand

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (s.x)- ABNA- Komîserê Bilind ê Penaberan ê Neteweyên Yekbûyî ragihand ku ji ber qedexeya hikûmeta Afxanistanê ya li ser xebata jinan, çalakiyên xwe yên li navendên dravdana pereyan ji bo vegerandî li seranserê Afganistanê rawestandiye.
Piştî derxistina karmendên jin ên ajansê ji aliyê Talîbanê ve, wê got: "Ev biryar ji ber sedemên operasyonel hat dayîn, ji ber ku hevpeyvîn û berhevkirina agahiyan ji sedî 52ê vegerandî, ku jin in, bêyî karmendên jin ne mimkûn e."
Ajansê di daxuyaniyekê de zêde kir ku ew bi rayedarên rêveber re li ser vê mijarê di danûstandinan de ne da ku karmendên jin ên ajansê bikaribin vegerin ser kar.
