" Wezîrê Karê Derve ya Tirkiyeyê:Gava yekem ji bo cîhanek dadmend, eşkerekirina sûcên Îsraîlê ye"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Bayt ê(s.x) - ABNA - Wezîrê Derve yê Tirkiyê Hakan Fîdan duh êvarê di konferansek li Enstîtuya Têkiliyên Navneteweyî ya Îtalyayê de gotarek pêşkêş kir û Tel Aviv dê tu carî dev ji berfirehbûn û dagirkirina axa zêdetir bernede.
Wî qebûlkirina rastiyên li Xezzeyê û eşkerekirina sûcên Îsraîlê yên li dijî mirovahiyê wekî gava yekem a ber bi cîhanek dadperwer ve bi nav kir.
Fîdan tekez kir: Eşkere ye ku Îsraîl di demek dirêj de dixwaze axa zêdetir bi dest bixe û qet dev ji vê armancê bernedaye.
Di derbarê êrîşa dawî ya rejîmê li ser Qeterê de, Wezîrê Derve yê Tirkiyê jî got: Ez nafikirim ku ew ecêb be ku nîqaşek nû li ser ji nû ve pênasekirina ewlehiya herêmî dest pê dike.
Di derbarê pêşketinên li Sûriyeyê de, Fîdan jî got: Em niha şansek didin Şamê û Yekîneyên Parastina Gel (YPG) ku pirsgirêkên xwe bi serê xwe çareser bikin. Di heman demê de, em ji wan hêvî dikin ku gavên ber bi aramiya giştî ya Sûriyeyê ve bavêjin û fikarên me yên ewlehiyê çareser bikin.
