Sêzdeh Taybetmendiyên Berbiçav ên Seyîdê Şehîdan (silavên Xwedê li ser bin) di Ziyarata Erbeînê de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di beşek ji Ziyareta Erbaînê de ku ji hêla Îmam Sadîq (s.x) ve û bi navê Sefwan Cemal hatî ragihandin, em dixwînin: «اللّهُمَّ إِنِّی أَشْهَدُ أَنَّهُ وَلِیُّکَ وَابْنُ وَلِیِّکَ، وَصَفِیُّکَ وَابْنُ صَفِیِّکَ، الْفَائِزُ بِکَرَامَتِکَ، أَکْرَمْتَهُ بِالشَّهَادَةِ، وَحَبَوْتَهُ بِالسَّعَادَةِ، وَاجْتَبَیْتَهُ بِطِیبِ الْوِلادَةِ، وَجَعَلْتَهُ سَیِّداً مِنَ السَّادَةِ، وَقَائِداً مِنَ الْقَادَةِ، وَذَائِداً مِنَ الذَّادَةِ، وَأَعْطَیْتَهُ مَوَارِیثَ الْأَنْبِیَاءِ، وَجَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلَی خَلْقِکَ مِنَ الْأَوْصِیَاءِ»
"Ey Xweda! Ez şehadetî didim ku Ew Weliya te ye û kurê Weliya te ye, Paqijê te ye û kurê Paqijê te ye. Ew bi karameya te serkeftî ye. Tu wî bi şehîd bûnê şeref da û wî bi saêdetê şehîd kirî. Tu wî bi zayîna paqij xwestî û wî serok ji serokên mezin kirî, rêber ji rêberan kirî, parastyar ji parastyarên şer kirî. Tu wî mirasa peygamberan da û wî bû hûceta te li ser xelqa te ji nav êşîran."
Di vê beşê de em wek ziyarokê şehadetî didin ku Îmam Huseyn (s.x) taybetmendiyên pirr girîng hene ku nasnameya wê, armanc û mertebeya wê ya herdemî diyar dikin. Niha bi kurtasî em taybetmendiyên wan di binê nivîsê de şîroveyînin:
1. Weliya Xwedê(te)( (وَلِیُّکَ))
Yekem taybetmendiya Îmam Huseyn (s.x) ev e ku Ew Weliya Xweda ye, wate wekî nexşeya xweya Xwedê li erdê ye û hêza fermana Xwedê li ser erdê ye. Gotin û kirina wî, fermana Xwedê berdewam dike. Di çand û rûmeta Şîʿî de, serokên dînî wek Weli têne hesibandin, ne wekî serok, şah û emsalên wan. Çimkî wîlayet (welayet) pêwîstiya têkildarî û hevparî ye. Weliya mînaka ku bi xwarinên xwînê û nexweşan re hebûnê, ne wek şah ku her tim ji ser ser nêrîn dike.
2. Kurê Weliya te (Parêzvanê Xwedê)(ابنُ ولیِّک)
Îmam Huseyn (s.x) kurê Weliya Xweda ye. Ev têkiliyê tenê şajarane ne, lê nîşan dide ku bingehên wê fikrî û rûhî li erdê ya wîlayetê rûmet e. Ev taybetmendî di dawiyê de diyar dike ku şerê Îmam Huseyn (s.x) biryar û tevlîheviyekê kesane ne bû, lê berdestkirina armanca Xwedê ye ji bo rêvebirina civakê.
3. Mîratgirê rêza parêzvaniyê (صفیُّک)
Safi, wate ya ku yek ji xwêndekarên xweşbexttirîn e. Îmam Huseyn (s.x) paqijê Xweda bû. Ev paqijbûn ne ji bo nîşanê nasname ne, lê li ser hêza rûhî û layîqiya wî ye. Welayet nîşana rêveberî ye û safiyet têgihiştina derûnî ya Xwedê ye. Ev taybetmendî şîret dide ku şerê wî tenê şerê fikrî ne bû, lê ew ji evînê ya bihesir ên jiyanê hatî sedeman.
4. Berdewamiya Hilbijartiyê Paqij ê Xwedê (ابنُ صفیِّک)
Wekî ku Îmam Huseyn (s.x) di wîlayetê de kurê Îmam Alî (s.x) ye, di safîyetê de jî kurê Peygamber (s.x.a) ye. Ev têkiliyê bi peyman û peydabûna wî bi risaleta Xwedê ye.
5. Serkeftî di Qada Rûmetê de (الفائز بکرامتک)
Karameya Xwedê wate mertebeya ku Xweda ji pêşîyan xwe didin. Di zemînê de, yê ku tê kuştin tê hesibandin ku serkeftî nebe, lê di rûmetnameya ziyareta Arbaînê de, Îmam Huseyn (a.s.) "serkeftî" ye. Serkeftî çi ye? Karame. Ew di şerê cengê de mirî, lê di şerê merteb û şerefê mirovî de qehreman bû. Ew nîşan da ku mirina bi rûmet, jiyan bi bêrûmetî tê zêdetir.
6. Şehîd bûn, serkêşiya serfirazî ((أکرمته بالشهادة))
Ev gotin zêdekirina taybetmendiya berê ye. Di çandê Îslamî de, şehîdî serfirazîya herî bilind a cihêjanan e. Ji bo Îmam Huseyn (s.x), şehîd bûn ne bêdengîya hebû, lê ew pêşkêşkirina Xwedê bû. Şehîdî herdem çarçoveya destpêka şoreşeke mezin e.
7. Dayîna Bexteweriya Rastîn (حبوته بلسعادة)
Îmam Huseyn (s.x),bi stendinê xwe saadetê xwe gihîşt û vê saadetê jî bo hevalên xwe ji hêla şûnkeriya xwe da. Saadet çi ye? Ew saadet ji kêfa dînî û qebûlkirina hêqîqetê ye, her çend ku her tiştê xwe ji dest bidêt.
8. Hilbijartina bi paqijiyê zayînê (Ejtebiteh bi tayyib el-wilade)
Tayyib el-wilade wate paqijbûna nasab û malbatê ye. Ew ji malbata paqij û hêsan e ku ji her tiştî xweşik nebû. Ev paqijî tenê serfiraziyeke jînetî ne, lê bingeh û wehdeta rêvebiriyê ye.
9. Serok ji serokan (جالته سيدا من السعدا)
Seyîd wate mezin, lê ev jî "Seyîd es-sadedah" ye; wate serokê serokan. Îmam Huseyn (s.x), di xurtî û faziletê de di ser her kesê din jî hatiye guhertin.
10. Rêber ji rêberan (قائدا من القدادا)
Rêberiya wî neyê bawer kirin wekê mirîdanê, lê wekî şopgiran û şîrovekaran. Ew serok bû ku hevalên wî bi delalî û hezkirin ji wî re şop û rê digirî.
11. Parastkar ji parastkaran (Dha'iden min edhdadeh)
Dha'id wate kesê ku dijmin ji herêm û şerê wisa parast dike. Îmam Huseyn (s.x), ne ji bo xwarina erdê şer kir, lê ji bo parastina rêya rast û aqîdeya pîroz bû.
12. Wêrisa sermayeya peyxamberan . عطيته مواريث النبياء)
Îmam Huseyn (s.x), wêrîsa resalat û îlmên peygamberan e. Ev sermaye tenê birûnek û cengî ne, lê wan pergalên îlmî û hîkmetî ne.
13. Hûceta(Delîla) Xweda li ser Mirovan (جعلته حجة علی خلقک من الأوصیاء)
Di dawiyê de, Îmam Huseyn (s.x) hûceta Xweda li ser mirov e. Ew sedema rastiyê û edaletê ye, kes ku bi nasînê wî rê ya rast tê nasîn.
Ev 13 taybetmendî wêneya tevahî ya Îmam Huseyn (s.x)dikin: ji nasab û paqijiyê zayînê heta mes'ûliyeta dîrokî û armanca Xwedî ya wî.
Dema em vê beşê dixwînin, tenê serê dîrokê nayên temaşe kirin. Em bi Îmamê re li ser rêya azadî, rîya rast û rihletê hûceta Xweda dimeşin. Divê bêjin ku ew ji ber vê taybetmendiyên pirr tê guhertin û di rojê Ashûrâ de hemû wan di hev re nîşan dan.
Çavkaniyê: Siteya Tibyan
Your Comment