Êrîşeke kujer ji aliyê hêzên ewlehiyê yên rêxistina "Hikumeta Colani" li herêma Zeynebiyê ya Dîmêşqê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (S.X) - ABNA - Navçeya "Behdaliye" ya li herêma Zeynebîye li derdora Şamê şahidiya operasyoneke ewlehiyê kir ku ji aliyê Hêzên Ewlekariya Giştî yên hikûmeta Colanî ve hat lidarxistin.
Di vê operasyonê de, hêzên ewlehiyê yên hikûmeta Colanî gule li ciwanekî şîe yê Sûrî reşandin, ku bi giranî birîndar bû û rakirin nexweşxaneyê, di heman demê de rewşa wî wekî krîtîk hat ragihandin.
Di heman demê de, hêzên ewlehiyê yên hikûmeta Colanî di heman operasyonê de ciwanekî din ji bajarokê Busrî el-Şam girtin û ew veguheztin cihekî nenas. Heta niha derbarê sedemên girtina wî de ti agahî nehatiye dayîn.
