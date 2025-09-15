Rapora Vîdyo| Nûçegihanê ABNAyê li ser rewşa li Hezret Bel Keşmîrê di salvegera jidayikbûna Pêxemberê Pîroz (s.x.a) de rapor dide.
15 September 2025 - 21:47
News ID: 1727340
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beytê (S.X) –ABNA- Ya ji Keşmîrê, pîrozbahiya mezin a 1500 saliya jidayikbûna Pêxemberê Pîroz (S.X) û jidayikbûna pîroz a Îmam Cefer Sadiq (S) bi amadebûna girseyeke mezin ji hezkiriyên Ehlul Beytê (S.X) li bajarê Hezretbelê li herêma Keşmîrê hate lidarxistin. Hezretbel navenda olî ya herî girîng û ziyaretgeha Misilmanan li Keşmîrê ye û cihê ku porê Pêxember Muhemmed (S) lê tê hilanîn e(parastin).
Your Comment