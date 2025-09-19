?Dilovanî û qancî ji dêûbavan re heta çi radeyê pêwîst e

Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) – ABNA- Rola ku dê û bav di jidayikbûna zarokê xwe de dilîzin, bi tu awayî nayê telafîkirin ji bo zarok li hember dê û bavan. Kîjan maf ji mafê jiyanê bilindtir e?
Îmam Zeyn ul-Abidîn (S.X) wusa difermê: "Mafê diya te ew e ku tu bizanibî ku wê te bi awayekî ku kesekî din negirtiye hilgirtiye, û ku wê fêkiyê dilê xwe daye te ku kesekî din nade. Dema tu birçî bûyî wê xwarin daye te, dema tu tî bûyî avê daye te, û dema ew tazî bû cil li te kiriye…: Tu nikarî spasdar bî ji bilî alîkarî û serkeftina Xwedê."(1)
Lêbelê, delîlên Şerîetê gelek ayet û hedîs in ku pêwîstiya dilovaniyê bi dê û bavan re tekez dikin. Girîngiya rêzgirtina dê û bavan û dilovaniya bi wan re di astekê de ye ku Qurana Pîroz di neh mînakan de behs kiriye. Li sê cihan, ew li kêleka yekxwedayî û yekxwedayîyê behsa dilovaniyê bi dê û bavan re dike. (2) Bo nimûne, di ayeta 36an a Sureya En-Nîsa de, ew dibêje: "Û ji Xwedê re îbadet bikin û tiştekî jê re nekin hevpar, û ji dêûbavan re dilovan bin."
Alamê Tabatabaî di tefsîra aleyê de dibêje:«Diyar dibe ku pirsgirêka qencîkirinê ji dê û bavan, piştî pirsgirêka tewhîdê, farizê herî girîng e. Herwisa, pirsgirêka serîhildana dijî dêûbavan (nifrîn) jî, piştî şirkê bi Xwedê, yek ji gunehên mezin ên gewre ye. Ji ber vê sedemê, ev pirsgirêk piştî tewhîdê û berî hemî fermanên din tê navkirin. Ew ne tenê di van ayan de wisa kiriye, lê di gelek bêjan de jî di axaftina xwe de heman rêzê bi kar anîye». (3)
Di sê ayetên din de, Xwedê dilovaniya ji dêûbavan re wekî fermanek îlahî jî behs dike(4), wekî ayeta 8an a Sureya Enkebut, ku dibêje: "Û me li mirovan ferman kiriye ku ji dêûbavên xwe re baş bin."
Di sê rewşên din de, ew rûmet û dilovaniya ji dêûbavan re ji devê pêxemberên îlahî (silavên Xwedê li ser wan bin) vedibêje. (5) Di nav wan de ayeta 41emîn a Sûreya Îbrahîm heye: "Xwedayê me, di Roja Hesabdayînê de min û dê û bavê min û bawermendan bibaxşîne."
Erk û Berpirsiyariyên Zarokan: (6)
1. Guhdarîkirin û guhdarîkirina dêûbavan.
2. Dilovanî û alîkarîkirina dêûbavan.
3. Negotina gotinên êşdar ji dêûbavan re.
4. Neqîrîna li dêûbavan (lê bi gotinên xweş bi wan re biaxivin).
5. Nîşandana dilnizmî û dilnizmiyê ji dêûbavan re.
6. Bi qasî ku pêkan be, bicîhanîna hewcedariyên dêûbavan.
7. Parastina rêzgirtinê ji dêûbavan re, ku hin ji wan li jêr hatine behs kirin:
a) Li ber dêûbavan lingên xwe dirêj nekin.
b) Di demên cûda de wekî Roja Dayikan an Roja Bavan diyariyan bidin wan.
c) Ji henekên ne guncaw dûr bisekinin û gotinên xirab ji wan re nebêjin.
d) Ji bo wan û ji bo tenduristiya wan dua bikin.
e) Alîkariya wan di karên malê de bikin.
Resûlê Xwedê (silavên Xwedê li ser wî bin) li ser mafê bav li ser zarokê xwe gotiye: 1- Bi navê bavê wî gazî nekin. 2- Li ber wî nemeşin. 3- Li ber wî rûnene. 4- Bavê wî nifir neke. (7)
Hezreta Zehra (silavên Xwedê li ser bin) li ser felsefeya dilovaniyê ji bo dêûbavan gotiye: "Xwedê dilovaniyê ji bo dêûbavan pêwîst kiriye da ku we ji xezeba Wî biparêze." (8)
Her çend dêûbav bi zarok re baş nenêrin jî, zarok mecbûr e ku rêzê li dêûbavan bigire û razîbûna wan bistîne û nikare beramberî wê bike. Kesek hat ba Pêxember (silavên Xwedê li ser bin) û got: Dê û bavên min hene ku têkiliya min bi wan re baş e, lê ew bi gotin û tevgerên xwe min aciz dikin. Ez ê bersiva wan nedim, lê ez dixwazim wan bihêlim û demekê neçim ba wan. Pêxember got: Di wê rewşê de, Xwedê dê te ji bîr bike. Zilam got: Îcar ez çi bikim? Îmam got: Yê ku te bêpar kiriye bibaxşîne, bi yê ku têkiliya te qut kiriye re têkiliyek ava bike, û bibaxşîne yê ku neheqî li te kiriye. Ger tu wisa bikî, Xwedayê Bilind dê piştgiriyê bide te. (9)
Ger dê û bav zarokên xwe paşguh bikin û neheqiyê bikin, ev yek rê li ber zarokan nagire ku erkên xwe yên li hember wan bicîh bînin. Îmam Baqir (s.x) dibêje: "Sê tişt hene ku Xwedê destûr nedaye ku li dijî wan be: vegerandina emanetê ji bo mirovekî baş û yekî xirab, bicihanîna soza ji bo mirovekî baş û yekî xirab, û başkirina bi dê û bavan re, çi ew baş bin çi xirab."(10)
Ev û vegotinên din têne bikar anîn da ku nîşan bidin ku divê rêz li dê û bavan were girtin, çi ew bawermend bin çi nebawer, çi ew baş bin çi xirab. Îmam Riza (s.x) kerem dikin: "Divê mirov ji dê û bavan re dilovan be, her çend ew muşrîk bin jî, lê divê di neguhdariya Xwedê de guh nedin wan."(11)
Ji ber vê yekê, dilovanî û xêrxwazî ji bo dê û bavan û bextewar hiştina wan, her çend ew kafir bin jî, pêdivî ye û di vê dinyayê û axretê de bextewariyê tîne, wekî ku Îmam Sadiq (a.s.) şîret li xortekî misilman kir derbarê diya wî ya xiristiyan. (12)
Qurana Pîroz tenê di yek rewşê de destûr daye dê û bavên dijber, û ew jî dema ku dê û bav zarokên xwe vedixwînin şirketê, lê di rewşên din de pêşniyar kiriye ku bi awayekî baş tevbigerin. (13)
Evîn û hezkirin ji bo dê û bavan ne tenê ji bo jiyana wan e, lê divê piştî mirina wan jî berdewam bike. Îmam Baqir (AS) kerem dikin: "Xulamek di jiyana dê û bavê xwe de baş e, lê piştî mirina wan ew wan ji bîr dike, deynên wan nade û ji bo wan rehmê naxwaze. Xwedê wî wekî kesekî ku ji dê û bavê xwe re neguhdar e tomar dike, lê xulamek din dema ku sax e ji dê û bavê xwe re neguhdar e, lê piştî mirinê ew bi dua û daxwaza bexşandinê wan bi bîr tîne, û Xwedê wê wekî kesekî ku ji dê û bavê xwe re baş e tomar bike." (14)
Pêşguhkirina vê mijara girîng û bêrêzî û neguhdariya dê û bavan, ku wekî neguhdariya dê û bavan tê şîrovekirin, gunehek mezin tê hesibandin, heya wê astê ku Pêxember (Silav û bereketa Xwedê li ser wî be) ew di heman astê de wekî hevrêzkirina yên din bi Xwedê re, di nav gunehên herî mezin de daniye. (15)
Qurana Pîroz li ser bêîtaetiya dêûbavan dibêje: "Xudayê te ferman daye ku hûn ji bilî Wî ji kesekî din re îbadet bikin û hûn bi dêûbavên xwe re baş bin. Dema ku yek an herdu jî bi we re digihîjin pîrbûnê, li wan neqîrin, lê bi nermî, pîvandî û bi rûmet bi wan re biaxivin û ji evîn û dilovaniyê baskên dilnizmiya xwe ber bi wan ve nizm bikin." (16)
Îmam Sadiq (silavên Xwedê lê bin) dibêje: "Ger tiştek ji "Uff" kêmtir bûya, Xwedê wê qedexe bikira, û ev peyv yek ji celebên herî nizm ên bêîtaetî û neguhdariyê ye. Heta nihêrîna bi tundî li dêûbavên xwe jî yek ji celebên neguhdariyê ye." (17)
Di vegotinek din de, yek ji mînakên neguhdariya dêûbavan wekî xemgînkirina wan tê behs kirin; Îmam Sadiq (silavên Xwedê lê bin) kerem dikin: "Kî dêûbavên xwe xemgîn bike, ew neguhdariya wan kiriye." (18)
Allamê Meclisi dibêje: "Ceza ji bo dêûbavan ew e ku zarok rêzê li rûmeta wan negire, bêedeb be, bi gotin an tevgerên xwe wan birîndar bike, wan tacîz bike, û di tiştên ku ji hêla aqil an qanûnê ve qedexe ne de guh nede wan, û ev ceza gunehek mezin e." (19)
Ji rivayetan tê fêhm kirin ku, birîna peywendiyan an jî muameleya bi hêrs bi xizm û eqreban, bi taybetî bi dê û bavan, kêmtirîn bandora wê li ser jiyana dinyayê ev e ku bêdariya giran û ketina destê şerê xerabên, kurtbûna jiyan û mirina nişkê ve û bêhemdî dibe. Di axiretê de ew qas ji dilovaniya Xwedê dûr dikeve ku bêhna biheştê (ku ji dûrahiya hezarsalek rêyê tê) ê bigihîje bêhna çend komelan, di nav de êştyaza dêûbavan an kesê ku peywendiya bi xizman ve birîye, nayê. (20)
Lê ev guneh wekî gunehên din ê şaşbûnê ye. Heke dêûbav bijîn, bi lêborîn û qencîkirinê, gunehên berê tên temam kirin û heke ew çûne ser dilovaniya Xwedê, bi xwestina efûyê û danîna xêrat û sedeqayan, dilsoziya wan tê stendin. Di vê rewşê de bandora gunehê ji holê radibe.
Kur û dot jî li ser dê û bavan mafên xwe hene. Dêûbav û kurûdot mafên hevpar hene, ku beşek ji wan di gotina Mubarek ya Îmam Elî (êx) de hatiye tomarkirin: «Bi rastî kur/keç li ser bav mafekî heye û bav jî li ser kur/keç mafekî heye. Mafa bav li ser kur/keç ew e ku kur/keç di her tiştî de ji bav re bibe emir, ji bilî derobîna ji fermana Xwedê. Mafa kur/keç li ser bav jî sê tişt in: 1- Ji bo wî/wê navekî baş hilbijêre. 2- Wî/wê bi başî perwerde bike. 3- û Quranê hînî wî/wê bike». (21)
