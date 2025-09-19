Wezareta Karên Derve: Îran mafê xwe diparêze ku li hember her kiryareke neqanûnî bi awayekî hevseng bersiv bide

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Nivîsa daxuyaniya Wezareta Karên Derve ya Komara Îslamî ya Îranê derbarê çalakiya neqanûnî ya sê welatên Ewropî ji bo vegerandina biryarnameyên Konseya Ewlehiyê yên hatine betalkirin bi îstismarkirina mekanîzmaya çareserkirina nakokiyan a JCPOA û biryara 2231 wiha ye:
Komara Îslamî ya Îranê çalakiya sê welatên Ewropî, Fransa, Almanya û Keyaniya Yekbûyî, di îstismarkirina mekanîzmaya çareserkirina nakokiyan a JCPOA de ji bo vegerandina biryarnameyên Konseya Ewlehiyê yên ku di sala 2015an de li gorî biryara 2231 û JCPOA hatine betalkirin, wekî çalakiyek neqanûnî, neheq û provokatîf şermezar dike.
Biryara Konseya Ewlehiyê ya Hejmar 2231, wekî beşek yekgirtî ya Plana Çalakiyê ya Hevbeş a Berfireh (JCPOA), dema ku JCPOA di pêveka vê biryarnameyê de pejirand, xwezaya aştiyane ya bernameya nukleerî ya Îranê piştrast kir, gumanên derewîn ên li ser xwezaya bernameya nukleerî ya Îranê ji holê rakir, û di heman demê de tedbîrên verastkirinê yên hişk der barê wê de destnîşan kir. Biryara 2231 hemû biryarên Konseya Ewlehiyê yên li dijî Îranê ji sala 2006an heta 2009an bi dawî kir, û biryar hat dayîn ku mijara nukleerî ya Îranê di Îlona 2025an de ji rojeva Konseya Ewlehiyê were derxistin.
Ev pêngava wêranker a sê welatên Ewropî ji bo vegerandina biryarên Konseya Ewlehiyê yên hatine betalkirin di demekê de tê ku tesîsên nukleerî yên Îranê yên di bin parastinê de rastî êrîş û zirarên neqanûnî ji aliyê rejîma Siyonîst û Dewletên Yekbûyî ve hatine; êrîşên ku bi eşkereyî Peymana Neteweyên Yekbûyî binpê kirine, aştî û ewlehiya navneteweyî xistine xeterê, û bingehên rejîma ne-belavbûnê bi giranî têk birine. Sê welatên Ewropî ne tenê red kirin ku van kiryarên êrîşkar şermezar bikin, lê di heman demê de bi îstismarkirina mekanîzmaya çareserkirina nakokiyan a JCPOA kiryarek ducarî ya neqanûnî kirin.
Van hikûmetan heta bala xwe nedane lihevhatina di navbera Komara Îslamî ya Îranê û Ajansa Enerjiya Atomî ya Navneteweyî de di 9ê Îlona 2025an de, û tevî pêşwaziya civaka navneteweyî jî, wan ew paşguh kirin, di heman demê de hinceta wan a herî girîng ji bo paşveçûnê nebûna hevkariyê di navbera Îran û Ajansê de bû. Herwiha, wan pêşniyara mentiqî ya Îranê, ku wan bi xwe jî wekî maqûl qebûl kir, bi hincetên derewîn paşguh kirin ji ber ku ji destpêkê ve berjewendiyên xwe yên siyasî yên zêde dişopînin.
Komara Îslamî ya Îranê her tim hewl daye ku rêya dîplomasî û têkiliyê vekirî bihêle, lê tevî îdiayên wan, van welatan heta niha serxwebûn nîşan nedane û polîtîkayên yekalî û neqanûnî yên Dewletên Yekbûyî şopandine.
Komara Îslamî ya Îranê tekez dike:
1- Çalakiya îro ya sê welatên Ewropî di Konseya Ewlehiyê ya Neteweyên Yekbûyî de ji bo temamkirina pêvajoya vegerandina biryarnameyên Konseya Ewlehiyê yên betalkirî çalakiyek neqanûnî, neheq û provokatîf e ku pêvajoyên dîplomatîk ên heyî bi giranî têk dide.
2- Berpirsiyariya tevahî ya encamên vê çalakiyê, ger ew bibe sedema vegera biryarnameyên Konseya Ewlehiyê yên ku li dijî Îranê hatine terikandin, li ser Dewletên Yekbûyî û sê welatên Ewropî ye, ku bi xirabkirina rastiyan û îdiayên bê bingeh, zext li hin endamên ne-daîmî yên Konseya Ewlehiyê kirin ku tevlî wan bibin.
3- Çalakiya îro ji bo temamkirina pêvajoya vegerandina sizayên Konseya Ewlehiyê bêyî lihevkirinekê û tevî dijberiya cidî ya hejmarek endamên Konseya Ewlehiyê hat kirin, ku her çend baweriya Konseya Ewlehiyê bêtir qels bike jî, wekî derbeyek li dîplomasiyê û rejîma ne-belavbûnê tê hesibandin.
4- Bernameya nukleerî ya aştiyane ya Îranê li ser îrade û xwesteka neteweya Îranê ji bo pêşkeftin û geşedana zanistî û teknolojîk hatiye damezrandin, û neteweya Îranê bi biryar e ku vê rêyê bişopîne. Komara Îslamî ya Îranê, dema ku tekezî li ser şopandina berjewendî û mafên xwe dike, di nav de bi rêya dîplomasiyê jî, mafê xwe diparêze ku bi awayekî guncaw bersivê bide her kiryarek neqanûnî.
5- Komara Îslamî ya Îranê bang li hemî endamên berpirsiyar ên civaka navneteweyî dike ku kiryara neqanûnî ya îro ya sê welatên Ewropî di Konseya Ewlehiyê de red bikin û ji dayîna ti rewatiyê dûr bisekinin.
Dawiya peyamê/
