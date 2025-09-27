"Rola têkiliyên mirovî di dûr bûnê zarokan û ciwanan ji cîhê dijîtal de"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Di dînya îro de, ku cîhê qada sîber (fîrazî) (space virtual) beşek mezin ji jiyana me girtibe, girîngiya têkiliyên mirovî zêdetir bûye. Dûr bûn ji cîhê fîrazî û sererast bûn bi têkiliyên mirovî dikare feydeyên mezin pêşkêş bike.
Biryara îmkanên xweşbînî û têgihiştinê ya jîyanê ya rastî
﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِی الْآیَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا یُؤْمِنُونَ﴾(1)
"Bêjê: Bîn û bifikrin ser çi hene li asman û zemin!"
(êya Yûnus, 101)
Ev ayet û ayetên din wisa ne ku mirovan teşwîq dikin ku ser pêkanîna dinyayê ya rastî û dûr bûnê ji sînemayê û ekranan bixebitin.
Çima têkiliyên mirovî ji bo zarokan û ciwanan, dûr ji cîhê fîrazî, girîng in?
1. Pêşketina meşî û bersiva civakî
- Fêrî dîtin û model berdan: Zarok, bi taybetî zarokên piçûk, ji mezinan û hevalên xwe têkiliyên rastî fêr dibin. Di pêşerojê de tîpên deng, rûweşên rû, zimanê laş û bersivên hisiyan bi awayekî xweşik hîn dibin, ku di ekranê de zêdetir zêdeyê wisa nayê fêm kirin.
- Xwastina hestên din û hevpeyvîn: Kêlekên li dijwarîyan de zarok û ciwan fêr dibin hestên hevalên xwe bibînin, wek hevalekî wan kêfxweş an jî xuşk ne, û weke hestê hevpeyvînê biafirînin. Ev di cîhê fîrazî de kêmtir tê dayîn.
- Çareserkirina pirsgirêkan: Li yaryên komî û pêvajoyên rastî, zarok û ciwan çawa divê bêjin "Navê min çi ye? Ew yekê çi bikar bîne?" fêr dibin, ku ew mafên danîn û çarenûs û danûstandinê hîn bibin. Ev mafên zindî bûnên herî girîng in.
2. Pêşketina ziman û hunerên axaftinê
- Têkiliyên di navbera du aliyan de û zehfîtiya zimanê: Di têkiliyên ser rû de, zarokê xwe şans dide ku zêdetir axaftin, pirs û bersiv daynin û peyvên nû fêr bibin. Bersivên zû û têkiliyên çalak yarmetî dikin ku zimanên pirrçêbûyî fêm bikin û xwe jî bikar bînin. Çûnku lîstokên ekranî pir caran têkiliyêkê yek aliyan in û nizanin bidin.
- Daxuyaniya xwe û guhdariya çalak: Kêlekê divê wisa bibe ku îzah bike tiştên xwe û bi baldarî guhdarî bike, ev hunerên daxuyanî û guhdariya çalak li ser xwe şiklê dikin.
3. Tenduristîya rûhî û rêxistinê hestiyan
- Kêmkirina tars û xerabiyên dil: Bikarhêneriya zêdetir ya cîhê fîrazî dikare tars, xerabîya dil û kêşeyan li şev û xwînê zêde bike. Têkiliyên rastî, bi taybetî bi malbat û hevalên, dihêle zarok hestê ewlehiya civakî û alîkarîyê bistîne, ku ev parastina dil û rûhê zarokan in.
- Zêdekirina xwepêşandan û bawerî: Dema ku zarok di cîhê rastî de serkeftin tê da kuştin an beşdarî di çarenûsêkê de bibe, hestê şayistî û bawerî di xwe de zêde dike. Ev bîr û têcrûbeyên rastî, gelekî zêdetir girîng in ji "like" û "feedback" yên cîhê fîrazî.
- Rêxistinê hestiyan: Zarok fêr dibin çawa bi kêşeyan re xwe berdin, qehremanî xwe rêve bikin an kêfxweşiyan parve bikin. Ev rêxistin bi pêvajoyên rastî û feedback-ên li şûna xwe tê pêk anîn.
4. Pêşketina yaryên xeyalî û fizîkî
- Yarên xeyalî: Dûr bûn ji ekranê zarok û ciwanan destûrê dide ku bi alîkarîya tiştên hêsan an bê tiştî yaryên xeyalî û xelatdar bixebitin. Ev cûre yaryan şevq, çarenûs û têgihiştina pirrîn anîn xwe pêş dike.
- Çalakiyên fizîkî: Têkiliyên rastî gelek caran têkilî da ku çalakiyên fizîkî wekî revîn, hilkişîn, lîstokên topê an girtinên xwezayî de bibe. Ev ji bo tenduristiya fizikî zarokan pir girîng in. Cîhê fîrazî pir caran bi nexweşî û bêçalakî tê zanîn.
Rêkeftin bo dê û bav
- Di rûniştina katekê de "demê bê ekran" ji bo malbatê diyar bikin: Katiyek di rojan de vebikin ku tu amûrê elektronikî neyê bikar anîn û hemû kes bi hev re têkilî daynin, wek mînakê di demê xwarinê, yaryê an nîqaşê.
- Hevîkirina yaryên komî û pêvajoyên rastî: Zarok bi cîhê ku tenê li ser têlîfon an tablet lîstokê bike, ji hevalên xwe an mezinan re yaryên li ser maseyan an yaryên role-playing-ê were teşwîq kirin.
- Mînakeriya xwe ya li ser bikaranîna teknolojî: Dê û bav divê xwe mînakên baş bin; ku herdem li ser telefonê ne, nikarin ji zarokan xwestin ku dûr bin.
- Çalakiyên derve: Plankirin ji bo pikinîk, çûn parka, li hev kirina varzîş an her çalakiyekî ku zarokan ji mal û cîhê fîrazî dûr bike û wan teşwîq bike ku bi xwezayî û mirovên din têkilî bikin.
- Nîqaş û guhdariyê: Bi baldarî guhdarî li gotinên zarokan bikin, bi wan li ser rojê wan nîqaş bikin û fursêt bidin ku hest û raqisiyên xwe xuyang bikin.
Dawiya wênekirinê
Armanca me ew nîne ku zarokan bi tevahî ji teknolûjiyê dûr bibin, lê pêwîst e ku fêr bibin çawa bi rêz û hişyarî wê bikar bînin û li ser girîngiya têkiliyên rastî hîs bixin. Ev bingehên hêzdar wan amadekar dikin ji bo jiyana tendurist û serkeftî.
