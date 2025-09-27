Cezayê mirinê ji bo sûcdarên tora sîxuriyê ya Mossadê û munafiqan

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Dadgehê di doza çar kesên bi Mossadê ve girêdayî û du kesên munafiq li Kerajê de cezayê darvekirinê da du bersûcan û yên din jî cezayê girtîgehê.
Wî got ku çar kes, ku du ji niştecihên Kerajê û çend kesên ji Îsfahanê ne, bi rêya torên civakî û sefera welatekî cîranê Rojavayî bi efserekî Îsraîlî re têkilî danîne û ji bo karên cûrbecûr hatine perwerdekirin.
"Du endamên komê piştî çêkirina alavên teqemeniyê û veguhestina wan bo cihê avêtinê, berî her hewldanekê bi 10 alavên teqemeniyê yên amade ji bo avêtinê, hatin girtin û du kesên din jî bi rêya wan hatin naskirin û girtin," wî zêde kir.
………………………………..
Dawiya peyam/
Your Comment