  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Nûçeyên Taybet

Cezayê mirinê ji bo sûcdarên tora sîxuriyê ya Mossadê û munafiqan

27 September 2025 - 13:19
News ID: 1731973
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Cezayê mirinê ji bo sûcdarên tora sîxuriyê ya Mossadê û munafiqan

Dadgehên sereke yên parêzgeha Alborz gotin ku dadgehê di doza çar kesên ku bi Mossad û munafiqên li Kerajê ve girêdayî ne, cezayê darvekirinê li du bersûcan û cezayê girtîgehê li du yên din birî.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Dadgehê di doza çar kesên bi Mossadê ve girêdayî û du kesên munafiq li Kerajê de cezayê darvekirinê da du bersûcan û yên din jî cezayê girtîgehê.

Wî got ku çar kes, ku du ji niştecihên Kerajê û çend kesên ji Îsfahanê ne, bi rêya torên civakî û sefera welatekî cîranê Rojavayî bi efserekî Îsraîlî re têkilî danîne û ji bo karên cûrbecûr hatine perwerdekirin.

"Du endamên komê piştî çêkirina alavên teqemeniyê û veguhestina wan bo cihê avêtinê, berî her hewldanekê bi 10 alavên teqemeniyê yên amade ji bo avêtinê, hatin girtin û du kesên din jî bi rêya wan hatin naskirin û girtin," wî zêde kir.

………………………………..

Dawiya peyam/

Your Comment

You are replying to: .
captcha