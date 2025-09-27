Peymana Colani û Netanyahu hate paşxistin / Îsraîlê rewşa korîdora Swêdayê dan pêş

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehl-ul-beytê (s.x) — ABNA — Peymana ku di navbera Ehmed Elşerê (bi naveyê Abû Muhamed Culani), Serokê Hikûmeta Demkî ya Sûriyê û Binyamin Netanyahu, Serokwezîra Îsraîl, li ser Başûra Sûriyê têkildar bû, di dawiyên dawiyê de bi astengiyek nû re rûberû bû.
Çand nûçe ne ku tevgera Tirkiyeyê û dijberiya Ankara li dijî çêkirina koridora mirovahiyê yê Îsraîl bo hêriya Sweidê (şewqandina ku berê nayê vebijartin) sebebê veqetandina peymanê bû, herçiqas ew nikare ji têkçûna tevahî yê gotûbêjeyan bê hesibandin.
Ev peyman ku Dewleta Yekbûyî Amerîkayê û taybetî Donald Trump amade bûn bo lidarxistina wê, tê de bû:
- Parçeyekirinê ya Başûra Sûriyê bo sê herêma ewlehiya,
- Berfirehkirina xeta mayîna nêzî ciwanên Îsraîlî,
- Berdewam bûnê serdana Cebel al-Şeyx û Tel El-Hara li destê Îsraîlê,
- Avakirina herêmê ya balafirînê ya qedexekirî heta nêzî Dîmashqê,
- Heta vekirina rêya hewayî ji bo têkoşînên îhtimalî yên Îsraîlê li dijî Îranê.
Li gorî Reuters, şertê nû yê Îsraîlê bo avakirina koridora li Swêyda balê xwe ya rastî li Jordaniyê da û bi awayekî fermî rêjeya peymanê ya hefteya vê têkoşînekî nû girt.
Hêviyên pêşîn yên Hikûmeta Demkî yê Sûriyê bi Jordaniyê û Amerîkayê peymana çarçoveyî hatiye nivîsandin ku rêya Dîmişq– Swêyda ji bo alîkariyên mirovahî ewlehî bibe. Lê ev pêvajoyê bi dijberiya Komîteya Mafên Mirovan li Sweidê û daxwazên herêmî yên bo diyarkirina xweparastin û herweha jêderketina Sûriyê re hatine rojên nû.
Analîzkeran dibêjin ku têketina şaşeya Swêyda, hevpeyvînên vekirî ya Îsraîl û Tirkiyeyê li ser serheda xwe li Sûriyê qada nûyê pêşkêş kir. Erdoğan piştî civînê xwe ya dawî ya bi Trump re xwe wekê mîmarê ketina Asadê nîşan da, lê Îsraîl bi bombardmana cihên leşkerî yên hukûmeta Colani li navenda Sûriyê asteng kir ku Tirkiyeyê serdana xwe hêlîn bikin.
Li gorî Yediot Aharonot, gotûbêjên rastîn ne bi Dîmashqê, lê bi hêza ku pêşî şopandinê dike û ew Ankara ye, berdewam dikin. Ev rojname daxuyaniye ku her peymank ji Sûriyeyên bê pêşkeftina mezin ji Tirkiyeyê, tenê di navbera demeke kurt de bêdengî ye ku feydeya Ankara ye.
Lê her wiha, xebatkaran qesd dikin ku di demek nêzî de gotûbêj bi dirêjahiya herêmî re vegerînin û Jordaniyê û Tirkiyeyê jî dê beşdar bin, bi taybetî ku mijara Swêyda niha bûye bingehîn kêşa dosyaya Başûra Sûriyê.
