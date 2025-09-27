Eraqçî: Snapback dê mîna zextên berê têk biçe

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Seyîd Abbas Iraqçi, wezîrê derve yê Îranê, li ser berdewamkirina karên Snapchat got:
"Min hewl da ku ev mijar karîgerî li ser gelê Îranê, bi taybetî li ser parastina xwe, hebît."
Hêdî-hedî wî zêde kir:
"Em her tim amade ne ji bo diplomasiya; ez bi pêşniyara vekolîna vekirî ji bo çêkirina rêzekî zêdetir di diplomasiya de hatiye vê derê, lê bêsirûdî pêşniyarên min hatine red kirin."
Wî jî got:
"Diplomasiya divê ne tenê li gorî peymanên li Amerîkayê bin. Bi bê xêr, em tecrubeyên pir xirab li ser peymanên Amerîkayê hebûn."
Herwiha got:
"Rehberiya Îranê wisa got ku peymanên bi Amerîkayê girêdayî têkildar ne û wî got ku diplomasiya qet mirî nabe, lê diji hev jî pir giran e."
Di beşeke din de Iraqçi got:
"Heke girêdayiyên welatên derveyî yê navçeyê li ser qanûn were cîh kirin, tu encamê nakeve."
Wî jî wisa da:
"Herwiha ku hêrsê leşkerî şikest xwe dît, Snapchat jî ê şikestinê bibîne. Îran qet nayê şûnda bi guman re danîn."
"Em her tim bi rêz dixwazin bersivê bidin dijberî şer."
……………………..
Dawiya Peyam
Your Comment