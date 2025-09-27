  1. Home
Eraqçî: Snapback dê mîna zextên berê têk biçe

27 September 2025 - 12:15
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Wezîrê Derve yê Îranê Seyid Ebas Eraqçî piştî civîna Konseya Ewlekariyê di civîneke çapemeniyê de got, "Wekî ku min di axaftina xwe de got, aktîvkirina Snapback neqanûnî ye."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Seyîd Abbas Iraqçi, wezîrê derve yê Îranê, li ser berdewamkirina karên Snapchat got:

"Min hewl da ku ev mijar karîgerî li ser gelê Îranê, bi taybetî li ser parastina xwe, hebît."

Hêdî-hedî wî zêde kir:
"Em her tim amade ne ji bo diplomasiya; ez bi pêşniyara vekolîna vekirî ji bo çêkirina rêzekî zêdetir di diplomasiya de hatiye vê derê, lê bêsirûdî pêşniyarên min hatine red kirin."

Wî jî got:
"Diplomasiya divê ne tenê li gorî peymanên li Amerîkayê bin. Bi bê xêr, em tecrubeyên pir xirab li ser peymanên Amerîkayê hebûn."

Herwiha got:
"Rehberiya Îranê wisa got ku peymanên bi Amerîkayê girêdayî têkildar ne û wî got ku diplomasiya qet mirî nabe, lê diji hev jî pir giran e."

Di beşeke din de Iraqçi got:
"Heke girêdayiyên welatên derveyî yê navçeyê li ser qanûn were cîh kirin, tu encamê nakeve."

Wî jî wisa da:
"Herwiha ku hêrsê leşkerî şikest xwe dît, Snapchat jî ê şikestinê bibîne. Îran qet nayê şûnda bi guman re danîn."

"Em her tim bi rêz dixwazin bersivê bidin dijberî şer."

