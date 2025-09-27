Barak Obama: Bêhêvîtiya berxwedana mirovahî li Xezze nayê qebûlkirin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Barak Obama, serokê dewleta pêşî ya Dewletên Yekbûyî Amerîkayê, di gotinekê li Dublin, Irelandê de, alîkarî û şerê hêzên Siyonîst li Xezze şidetên le têk çû û daxwaza afirandina welatekî serbixwe ya Filistînî kir.
Obama bi taybetî ji ber xelas nabe ku vandalîzma li Xezze berdewam dike got:
"Tu sedema leşkerî tune ye ku wê şewatê, ku berê jî birîndar bûye, herî zêde bicîh bibe."
Wî hêvîdarî kir ku:
"Divê em nebin rêçber ku zarok ji têkçûnê ji ber birîndarîyê mirin."
Obama di heman demê de diyar kir ku:
"Nîgarîna krizê mirovahî li Xezze neyê qebûlkirin."
Hê jî, ew şikêrtîya serokên siyasî kir ji ber ku:
"Nekarî li çareseriya têkiliyên siyasî" û taybetîya Binyamin Netanyahu, serokwezîra Siyonîst, di nav wan de hate gotin.
Wî got:
"Em herdem bi Netanyahu re razî nebûn," û jî got ku ji ber têkiliyên rûmetdar ên wî ji siyasîyan, di herêmê de neçalak bûye.
Ev gotinên Obama ya nû ya li ser şerê Xezze di dema civîna giştî ya Neteweyên Yekbûyî li New Yorkê de tê dema ku armanca wê şerê li ser rûpelê siyasî yên cîhanê ye.
Di heman demê de, Netanyahu di roja înê de di bersiva peyva ku hin dewletên Rojava welatê Filistînê nas kirin, wisa got:
"Ev bibe îqrar kirin ji bin pêşbînîya medyayên alîgir, herêmên hilbijartina îslamî yên radikal û civakên dijî Yahûdî."
……………………….
Dawiya peyamê/
Your Comment