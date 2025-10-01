  1. Home
Mizgefta Mezin a Parîsê ji rayedarên Fransî xwest ku li dijî kesê ku heqaret li Qur'anê kiriye tedbîrên bibiryar bigirin

1 October 2025 - 23:31
News ID: 1733836
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
"Mizgefta mazina Parîsê di dema berfirehkirina kirina xelatkirina yekê ji aliyê kesekî ne nasnamekî li ser Quranê di nav yek ji Mizgeftan navendî yên Fransa de, ji hêzên dewletê daxwaz kir ku tedbirên girîng li dijî tawanên nehez li dijî Mûsilmanan were girtin."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (A.S.) - ABNA - Rayedar û Mizgefta Mezin a Parîsê ragihandin ku zilamekî piştî ku ketiye mizgeftekê li bajarê navendî yê Clermont-Ferrand, nusxeyên Qur'anê qetandiye, zirarê daye avahiyê û gef li îbadetkaran xwariye.

Di daxuyaniyekê de li ser tora civakî X, Mizgefta Mezin a Parîsê fikara xwe ya kûr li ser bûyerê anî ziman û ew wekî kiryarek nefretê ya li dijî Misilmanan a nayê qebûlkirin bi nav kir.

Mizgeftê bang li rayedarên Fransî kir ku li dijî sûcdar tedbîrên biryardar bigirin û hişyarî da ku li seranserê welêt pêla zêde ya kiryarên dijî-Misilmanan zêde dibe.

Polîsê Fransî ragihand ku ew ji bo naskirina êrîşkar dozê lêkolîn dikin.

