Mizgefta Mezin a Parîsê ji rayedarên Fransî xwest ku li dijî kesê ku heqaret li Qur'anê kiriye tedbîrên bibiryar bigirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (A.S.) - ABNA - Rayedar û Mizgefta Mezin a Parîsê ragihandin ku zilamekî piştî ku ketiye mizgeftekê li bajarê navendî yê Clermont-Ferrand, nusxeyên Qur'anê qetandiye, zirarê daye avahiyê û gef li îbadetkaran xwariye.
Di daxuyaniyekê de li ser tora civakî X, Mizgefta Mezin a Parîsê fikara xwe ya kûr li ser bûyerê anî ziman û ew wekî kiryarek nefretê ya li dijî Misilmanan a nayê qebûlkirin bi nav kir.
Mizgeftê bang li rayedarên Fransî kir ku li dijî sûcdar tedbîrên biryardar bigirin û hişyarî da ku li seranserê welêt pêla zêde ya kiryarên dijî-Misilmanan zêde dibe.
Polîsê Fransî ragihand ku ew ji bo naskirina êrîşkar dozê lêkolîn dikin.
................
Dawiya peyamê
Etîket
Mizgefta Mezin a Parîsê
Mizgefta Mezin a Parîsê
Îslamofobî
Fransa
ABNA
Your Comment