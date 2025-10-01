Qutbûna înternetê li Afganistanê; rawestandina tevahî ya hinardekirinê li sînorê Doxarun û rêza 800 wesayîtên barhilgir

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Berpirsên sînor ên Komara Îslamî ya Îranê ragihandin ku pêvajoya derketina filoya bazirganî ji termînala sînor a Doxarun a Îranê ber bi gumrika Îslam Qala ya Afxanistanê ve bi tevahî hatiye rawestandin ji ber qutbûna înternetê li Afxanistanê; pirsgirêkek ku careke din qelsiya rêveberiyê ya Talîbanê di rêvebirina binesaziya welêt de eşkere dike.
Îsmaîl Pûr-Abid, rêveberê termînala sînor a Dogharun, ji Ajansa Nûçeyan a Mehr re got ku ji saet 7ê êvarê ve, ti wesayîtên barhilgir ji vî sînorî derneketine û zêdetirî 800 wesayîtên barhilgir ên Îranî û Efxanî li parkgehên sînor asê mane. Wî hişyarî da ku berdewamiya vê rewşê dê hejmara wesayîtên ku dereng dimînin zêde bike.
Wî tekez kir ku ketina wesayîtên barhilgir ji aliyê Afxanistanê bo Îranê bê pirsgirêk berdewam dike, lê tenê derketina wan ji ber qutbûna înternetê hatiye astengkirin. Berpirsê Îranî behsa nekarîna Talîbanê ya birêvebirina danûstandinên dîjîtal kir û got ku ne mimkûn e ku bi aliyê Afganî re danûstandina virtual were danîn û Îran neçar e ku bi rêyên kevneşopî û leşkerî ji bo şopandina vê pirsgirêkê tedbîran bigire.
Rojane di navbera 600 û 700 wesayîtên barhilgir de ji sînorê Dogharunê derbasî Afganistanê dibin. Niha, rawestandina tevahî ya vê pêvajoyê ne tenê bazirganiya di navbera her du welatan de xistiye krîzê, lê di heman demê de fikarên cidî li ser pêşeroja hinardekirin û veguhastina kelûpelan di bin siya rêveberiya bêîstîqrar a Talîbanê de jî derxistiye holê.
Pisporên aborî bawer dikin ku tevî ku îdîaya "serweriya tevahî" dikin jî, Talîban di rastiyê de nikarin tewra binesaziya hêsan a wekî înternetê jî peyda bikin. Vê nekarînê rasterast bandor li aboriya Afxanistanê û têkiliyên wê yên bazirganî bi welatên cîran re kiriye û hikûmeta Talîbanê di qada navneteweyî de wekî bêbandor nîşan daye.
...
Dawiya peyamê /
Etîket
Afxanistan
Înternet
Înterneta Afxanistanê
Talîban
Doxarun
Îran
Hinardekirin
Your Comment