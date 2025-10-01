Pentagon: Mîsyona leşkerî ya Amerîka û hevalbendên wê li Îraqê kêm dike

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Wezareta Parastina Amerîkayê (Pentagon) roja Çarşembeyê ragihand ku Dewletên Yekbûyî û hevalbendên wê yên di hevbendiya navneteweyî dijî Daîş de êdê mîsyona xwe ya leşkerî li Îraqê kêm bikin
"Sean Parnell" - berdevka Pentagonê - di daxuyanîyekê de li ser gavên guherînê li Îraqê got: "Li gor fermana Donald Trump û hevkarîya bi Komîteya Bilind a Leşkerî ya Amerîka-Îraq, û li ser bingehê daxuyaniya hevbeş ya 27ê Îlonê ya 2024an, Dewletên Yekbûyî û hevalbendên hevbendiyê êdê mîsyona xwe ya leşkerî li Îraqê kêm bikin."
Parnell zêde kir: "Ev kêmbûn nîşanek serkeftina me ya hevbeş di şerê dijî Daîş de ye û gavek e ber bi guherîna têkiliyeke ewlehiya domdar di navbera Amerîka û Îraqê de. Têkiliyek ku bi menfeyên neteweyî yên Amerîkayê, bingeha Îraqê û peymana stratejîk a di navbera her du welatan re hevgir e."
Wî bi pejirandina xwe da zanîn ku ev hevkarîya ewlehiyê, di heman demê de bi xurtkirina ewlehiya neteweyî ya her du welatan, şiyana Îraqê ji bo pêşxistina aborî, kişandina veberhênanên derve û lîstina roleke sereke ya herêmî zêde dike.
Berdevka Pentagonê herweha diyar kir ku hikûmeta Amerîkayê êdê hevkarîya xwe ya nêzîk bi hikûmeta Îraqê û endamên hevbendiyê bidomîne da ku pêvajoya ragihandina berpirsyariyan bi berpirsiyarî û bi rêkûpêk pêk were.
