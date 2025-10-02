DYAyê dorpêçên nû li ser Îranê ferz dike

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Wezareta Xezîneyê ya Amerîkayê ragihand ku wan 21 rêxistin û 17 kes li lîsteya dorpêçên xwe yên têkildarî torên dabînkirinê yên ku piştgiriyê didin bernameyên çekan ên Îranê zêde kirine.
Li gorî ajansa nûçeyan a Mehr, ev rêxistin li Îran, Çîn, Hong Kong, Almanya, Tirkiye, Portekîz û Uruguayê dixebitin.
Di Sibata borî de, Serokê Amerîkayê Donald Trump fermanek rêveber îmze kir ku siyaseta "zexta herî zêde li ser Îranê" ji nû ve bicîh tîne.
Piştî ku bi yekalî ji peymana nukleerî ya 2015-an a ku di navbera pênc endamên daîmî yên Konseya Ewlekariyê ya Neteweyên Yekbûyî, Almanya û Îranê de di Gulana 2018-an de hatibû îmzekirin vekişiya, Donald Trump bi vegerandina dorpêçan li dijî Tehranê serî li siyaseta "zexta herî zêde" da.
Di vê çarçoveyê de, Wezareta Xezîneyê ya Amerîkayê gera yekem a dorpêçan li ser Îranê di 7ê Tebaxa 2018-an de û gera duyem jî di 5ê Mijdara 2018-an de bicîh anî.
