"Kolombiyayê, bi sedema girtina keştiyê 'Fîlo ya Semûd', heyeta dîplomasî ya rejîma Sîhyonîst derxist."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Serokkomarê Kolombiyayê Gustavo Petro ragihand ku wî ferman daye ku hemû endamên mayî yên mîsyona dîplomatîk a Îsraîlê li welêt werin derxistin.
Li gorî El Cezîreyê, ev biryara Serokkomarê Kolombiyayê piştî sûcê navneteweyî yê ku hêzên Îsraîlê di desteserkirina flotîla Semod a ku alîkariya mirovî dibir Xezzeyê de hatiye dayîn.
Petro, ku ji sala 2022an vir ve li ser desthilatdariyê ye, tekez kir ku Îsraîlê du welatiyên jin ên Kolombiyayî di nav çalakvanên flotîla Semod de dema ku ew di avên navneteweyî de diçûn girtine.
Di daxuyaniyekê de, Petro, dema ku daxwaza berdana tavilê û bilez a welatiyên Kolombiyayê kir, tekez kir ku her kiryarek ku zirarê dide tenduristiya laşî, azadî an mafên mirovan ên welatiyên Kolombiyayî yên li derveyî welêt red dike, û di heman demê de ragihand ku ew ê peymana bazirganiya azad a bi Îsraîlê re jî betal bike.
AFP ragihand ku çavkaniyek Kolombiyayî vedibêje, berî vê biryarê, piştî ku Kolombiyayê par têkiliyên dîplomatîk bi Tel Avivê re qut kir, tenê çar dîplomatên Îsraîlî li Bogotayê man.
Kolombiyayê di sala 2024an de ji ber şerê li Şerîda Xezzeyê têkiliyên xwe yên dîplomatîk bi Îsraîlê re qut kirin. Lêbelê, Tel Aviv hîn jî li welatê Amerîkaya Başûr nûnertiyek konsulxaneyê bi 40 karmendan re diparast, ku çar ji wan Îsraîlî bûn û xwediyê statuya dîplomatîk bûn.
Duh bi şev hêzên deryayî yên Îsraîlê çend keştî ji flota Samood a ku nêzîkî Şerîda Xezzeyê dibû desteser kirin.
