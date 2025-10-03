Çima Wêhabîyên pêşniyara “nîşandanî kirina kiryarên mirov li ser peyxamber(s.x.a)” qebûl nakin?

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Bêhayîtiya wehhabiyên tekfîrî ji wê yekê ku ev pêşkêşkirina kiryaran, piştevaneke Qur'anî ya xurt heye û reddana vê yekê di rastî de reddana Quranê ye. Du ayetên pîroz yên jêrîn vê yekê bi zelalî dişînin:
1- «یَعْتَذِرُونَ إِلَیْکُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَیْهِمْ قُل لاَّ تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَکُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِکُمْ وَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَی عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ» [Sûrete Tevbe, Ayet:94]
**Werger:**
Gava hûn bala wan (kesên ji cîhad veqetiyane) ve vegerin, ew ji we re lêborînê dikin. Tu (ji wan re) beje: "Lêborîn nekin, em ê qet bi we bawer nekin. Ji ber ku Xuda me ji peyaman û xeberên we agahdar kiriye. û Xuda û Pêxemberê wî ê êdî bixwînên kiryarên we bibînin. Paşê hûn ê bala zana yê veşartî û aşkera ve were vegerandin û wî ê we bi wan tiştên ku hûn dikiribûn agahdar bike."
2- «وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَی عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ» [Sûrete Tevbe, Ayet:105]
Werger:
Tu (ji wan re) beje: "Bixebitin! Îdî Xuda, Pêxemberê wî û bawermendan ê bixwînên kiryarên we bibînin. û hûn ê zû bala zana yê veşartî û aşkera ve were vegerandin û wî ê we bi wan tiştên ku hûn dikir agahdar bike."
Ji ber vê yekê, herçend di ayeta yekem de dîtina kiryaran hate nasandin bi Xuda û Pêxemberê wî (s.x.a), lê di ayeta duyem de, ji bilî Xuda û Pêxemberê, ew hate nasandin jî bi bawermendan jî.
Armanca "bawermendan" di ayetê de:
Li gorî çîrokan ku di çavkaniyên Şîê de ji Pêxemberê Xuda (s.x.a) û Îmamên Pak (s.x) hatine rivayet kirin, mîsada "bawermendan" Îmamên Pakû Paqij (s.x) ne.
Encam:
Wêne mezin jî ji kiryarên bendegan agahdar in. Di çîroken rast yên Ehli Sünnet de, bi zelalî hatine diyarkirin ku hetta kiryarên zindanan jî li bal miriyên nêzîk ên mirov tên pêşkêş kirin. Olzanên Ehlê Sûnnet vê yekê pejirandine û dibêjin ku Xuda yê bi rûmeti wan ji kiryarên bendegan agahdar dike. Lê li ser çawa pêşkêşkirina kiryaran, şiroveya çîroken Şîê cuda ne.
Sê şek û şibhe li van Ayetan:
Şûbheya Yekem: Ew e ku armanca "dîtin" zanîn e; ango bawermendan ji kiryarên bendegan agahdar dibin.
Bersiv: Lê ev şirove şaş e ji ber ku armanca "dîtin" di ayeta pîroz de, mana dîtina çavî ye ne dîtina zanînî ye; ji ber ku ev lêker di ayetê de yek cînahwaz digire. El-Cewherî di nivîsarê xwe de dibêje: "Dîtina bi çav, bi yek cînahwazî pêk tê, û bi mana zanînê, bi du cînahwazan pêk tê."
Şibheya Duyem: Ew e ku armanca "kiryar" di ayetê de, bandor û encamên wê yên pêkhatî ne, ne xwe kiryarê.
Bersiv: Lê ev şirove jî, ji bilî ku dijî zahirê ayetê ye, pirsgirekê din jî heye: ew jî ev e ku ne tenê bawermendan in ku bandorên kiryarên bawermendan dibînin, belkî hetta kafir jî bandorên kiryarên wan dibînin.
Şibheya Sêyem: Ew e ku dîtina bawermendan di Qiyametê de pêk tê, ne di dinyayê de.
Bersiv: Ev gotin jî ne rast e ji ber ku di ayeta pîroz de du demên cuda hatine destnîşan kirin: «فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ» û herwiha: «وَسَتُرَدُّونَ إِلَی عَالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ». Ji ber ku dema duyem têkildarê axretê ye, bêguman divê ev dema yekem di dinyayê de be. Ji ber vê yekê, di vê dinyayê de jî Pêxember (s.x.a) û komek ji bawermendên baş, ku bêguman Îmam (s.x) jî ji wan in, ê kiryarên bendegan bibînin.
pêşkêşkirina kiryaran ji bona xasên Xuda re, dijî "Stêrar-ul Uyûb"î (Veşêrekarê kêmasiyan) Xuda ye?
Ava kirina şibheyê:
Ma Xuda "Stêrar-ul Uyûb" (Veşêrekarê kêmasiyan) nîne!? Paşê çima li gorî Ayeta 105 a Sûrete Tevbe, ji bilî Xuda, Pêxember û komek ji bawermendan jî kiryarên mirov dibînin!? An jî li gorî şiroveya hin çîrokan, kiryarên mirov li bal Îmaman (s.x) tên pêşkêş kirin!? Ji bilî vê, çima hin ehli eşq dikarin bi çavê berzexî li ser rastiya veşartî ya mirovan agahdar bibin!?
Bersiva Şibheyê:
Pêşîn: Wesîle wuha nîne ku Xuda di hemû haletan de ji rûsîbê dozger û gunehkaran re asteng bike û rûmetê wan biparêze; Xuda kêmasiya mirovên bêperwa (yên perde dirûjin) dişûşîne.
Duyem: Agahdariya misilman û xasên Xuda ji kiryarên mirov, bandora bêgav a gunehê ye; ji ber ku guneha her kesî bandorek bêgav li pergalê afirandina bêdeng dihêle, ku bendegên pak û xwedî-taqwa yên Xuda hêza cudakirina van bandoran heye û zanîna wan her gav ji raportkirinê peyda nabe.
Sêyem: Gava mirov bizanibe ku ji bilî Xuda, pêşewayên xwe yên hezkirî û hin xasên Xuda jî dikarin ji tevgerên wî agahdar bibin, bêguman zêdetir li xwe diparêze û ê li kiryarên xwe xwedî derbas be.
Çarem: Ji ber ku ew xasên bi rûmet qet ji alîkariya mirov û mezinandina wî dernakevin, zanîna wan ji kiryarên me ê ji bona me xwe re başkêşî dê be.
Pêncem: Mirovên ku dikarin zanîna kiryarên mirov hebe, ji bilî tiştên ku xwestek û razîbûna Xuda ne, tiştek din nabînin. Xuda agahdariya kiryarên bendegan ji bona kesên ku bi razî û sirin in, dike.
Pêşkêşkirina Kiryaran li Bal Îmamên Paqij (s.x)
Beşeke din a çîrokan diyar dikin ku kiryarên bendegên Xuda li bal Îmaman Îmaman Paqij (s.x)
jî tên pêşkêş kirin û ew jî dosyeya kiryaran dibînin.
1. Mîsada "Bawermendan" di vê Ayetê de kî ne?
Mazmûna ayetê «فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ» ev e ku Xuda, Pêxemberê Xuda û bawermendan kiryarên bendegên Xuda dibînin. Bi gotineke din: Dosyeya kiryarên mirov li bal Xuda, Pêxemberê Xuda û bawermendan tê pêşkêş kirin.
Di vê yekê de ku mîsada "bawermendan" di vê ayetê de kî ne, çîrokên gelekî wan ji Îmaman Paqij (s.x)
re şirove û tewîl dikin.
Di çîroka rast a ji Îmam Seadıq (s.x) de hatine guhartin ku Ew peyva "المؤمنون" ji bona Îmaman Paqij (s.x)
re şirove kiriye û nîşan didin ku ew jî dosyeya kiryaran dibînin.
Çîroka Yekem:
Ya'qûb bin Şu'eyb el-Mîsemî dibêje: Ez ji Îmam Sadıq (s.x) li ser ayeta «اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ» pirsî, Hz. fermand: Ew Îmaman (s.x) in.
Çîroka(Hikayeta) Duyem:
Di çîroka rast a din de Îmam Kazım (s.x) jî diyar dike ku armanca "bawermendan" di vê ayetê de Îmaman Ehlê Beytê (s.x) in:
Hiseyn bin Beşar ji Îmam Kazım (s.x) re li ser ayeta «اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ» got: "Em in ew (bawermendan)."
Ji van çîrokan û çîrokên din ên ku wan piştrast dikin, rast dikeve ku ji bilî Xuda û Pêxemberê Xuda (s.a.w), Îmaman (s.x) -ku mîsada "bawermendan" in- jî şahidên kiryarên mirovan in û kiryarên bendegan li bal wan tên pêşkêş kirin.
2. Pêşkêşkirina Kiryaran bi Fermandarekê li Bal Îmam(s.x)
Îmam Heştem (s.x) fermand: Fermandarekê Xuda yê ku kiryarên mirovên her bajarî li bal Îmam (s.x) pêşkêş dike:
Mihemed bin Îsa bin Ubeyd dibêje: Ez û İbn Feddal rûniştibûn dema Yûnus hate. Got: Ez xwe gihandim Îmam Rıza (s.x) û gotim: Bibe fîdyeya te, gel di derbarê "stûn" de gelek axivî. Îmam (s.x) ji min re got: "Ey Yûnus! Tu çi dibînî? Ma tu dibînî ku stûnek ji hesîn e ku ji bona pêşewayê te ve tê rakirin?" Gotim: "Ez nizanim." Hz. fermandê: "Belkî ew melekeyek e ku li her bajarî hatiye erkdar kirin û Xuda bi wê yekê kiryarên gelê wê bajarî dişîne Îmam." Mihemed bin Îsa dibêje: İbn Feddal rabû ser piyê xwe û serê wê maç kir û got: "Xuda te bi rehmetê bîne, ey Ebê Mihemed! Tu her gav peyvek rast û dirust tînî ku Xuda bi wê pirsgirêka me datîne."
3. Pêşkêşkirina Kiryaran her Pêncşemê li Bal Îmam (s.x)
Di çîroka mu'teber a din de Îmam Sadıq (s.x) ji Muella bin Xuneyş re fermand ku her pêncşemê kiryarên bendegan li bal Pêxemberê Xuda (s.x.a) û Îmaman Pak tên pêşkêş kirin.
4. Pêşkêşkirina Kiryaran her Rojê li Bal Îmam (s.x)
Îmam Heştem (s.x) ji Ebdullah bin Eban Ziyat re -ku li bal Wî cihêkî girîng hebû- diyar kir ku kiryarên we her roj li bal min tên pêşkêş kirin:
Ebdullah dibêje: Ez ji Îmam Rıza (s.x) re gotim: "Tu ji Xuda re ji min û malbata min re bixwaze." Hz. fermand: "Ma qey ez nakevim!? Bi Xuda! Kiryarên we di her sibeh û êvarê de li bal min tên pêşkêş kirin." Ebdullah dibêje: "Ev yek li bal min giran bû." Hz. Rıza (s.x) ji min re fermand: "Ma tu pirtûka Xuda (ezîz û bilind) nexwendîye ku dibêje? 'Tu (ji wan re) beje: Bixebitin! Îdî Xuda û Pêxemberê Wî û bawermendan ê kiryarên we bibînin.' Bi Xuda! ew bawermend Elî bin Ebî Talîb (s.x) e."
Zahîr e ku pêşkêşbûna kiryaran di her roj û şevê de, ji bona bendegan qenciyek e da ku ji Îmaman (s.x) şerm bikin û kiryarên xirab nekin.
Pêşkêşkirina Kiryaran di Çîroken Ehli Sünnet de
heta vir çîrokên rast yên Şiî yên li ser pêşkêşkirina kiryaran li bal Pêxemberê Xuda û Îmaman (a.s) ronî bûn. Naha di vê beşê de em ê çîroken Ehli Sünnet binirxînin. Çîrokên wan jî du beş in:
Beşek çîrokan vê nîşaneyê diyar dikin ku kiryarên ummetê li bal Pêxemberê Xuda (s.a.w) piştî şehîdetê Wî jî tên pêşkêş kirin.
Beşek din dibêjin, kiryarên ummetê li bal kesên ne wekî Pêxember, wekî miriyên nêzîk û eqreban jî tên pêşkêş kirin. Ji bo dûrketina gotina dirêj, em bi sê çîrokan bisekinin.
Beşa Yekem a Çîrokan: Pêşkêşkirina Kiryaran li Bal Pêxember (s.x.a)
1. Pêşkêşkirina Kiryaran li Bal Pêxember (s.x.a) Û Istixfara Wî ji bo Ummetê
Di çavkaniyên Ehli Sünnet de ji Pêxemberê Xuda (s.x.a) di çîrokekê de bi rêkên cuda hatiye guhartin: "Û wefatê min ji bona we re baştir e, kiryarên we li bal min tên pêşkêş kirin."
Bazar, ji olzanên mezin yên Ehli Sünnet di pirtûka xwe ya bi navê "Müsned-ul Bazar" de vê çîrokê bi vê rêça rast ji Ebdullah bin Mesûd re veguhastîye:
"Ebdullah bin Mesûd ji Pêxemberê Xuda (s.x.a) re veguhastîye ku Hz. fermaye: Xuda melekên seyran hene ku silavên ummeta min bi min radigihînin. Û Pêxemberê Xuda jî fermaye: Jiyana min ji bona we re baştir e, hûn bi min re axivin û ez jî bi we re diaxivim. Û wefatê min jî ji bona we re baştir e; ji ber ku kiryarên we li bal min tên pêşkêş kirin. Îdî her gava ez kiryarekî baş ji we bibînim, ez ji Xuda re sipas dikim û her gava kiryarekî xirab bibînim, ez ji bona we ji Xuda re baxşîşê dixwazim."
2. Pêşkêşkirina Kiryaran û Bersiva Pêxember (s.x.a)
Pêxemberê mezin fermaye: "Kî mêrekî bihîze ku bang dike 'Dengê! Xizmeta Misilmanan', lê bersiv neke, ew misilman nîne." [Pirs e:] Gelo mumkîn e ku Wî bihîze gotina misilmankî û ji bona rizgarîya ummeta xwe tiştek neke?
Elusî çîrok dike: Pêxemberê pîroz (s.a.w) fermaye: "Jiyana min ji bona we re baştir e. Hûn bi min re diaxivin û ez jî bi we re diaxivim. Û mirina min jî ji bona we re baştir e, kiryarên we li bal min tên pêşkêş kirin. Her tiştê baş ku ez dibînim, ez ji Xuda yê bi rûmetî re sipas dikim û her tiştê xirab ku ez dibînim, ez ji bona we ji Xuda yê bi rûmetî re baxşîşê dixwazim."
Ev çîrok jî bi zelalî li ser pêşkêşbûna kiryaran misilmanan li bal Wî Û istixfara Wî ji bona gunehên wan dide. Ji aliyekî din jî, di navnîşa ziyareta Wî de ku ji her du aliyan (Şiî Û Sünnî) hatiye guhartin, em dibêjin:
"Xuda! Tu di pirtûka xwe de ji Pêxemberê xwe re (s.x) dîbêjî: 'Û heke ew (bendetên tu) gunehê li xwe kiribe, paşê hatina bal te...' Û bi rastî jî ez hatim Pêxemberê te ji bona baxşîşê dixwazim, ji te dixwazim ku baxşîşa min wekî kesên ku di jiyana Wî de hatine bal Wî pêwîst bike. Xuda! Ez bi Pêxemberê te (s.x.a) xwe radime bal te."
---
Encam:
Ji tevaya çîrokan hatine ziman, çend nîşaneyên jêrîn tên dest:
1. Kiryarên bendegan her roj li bal Pêxemberê Xuda û Îmaman Pak (silav liwanbin) tên pêşkêş kirin û di vê mijarê de tu şik û guman nîn e; wekî ku Îmam Baqır (s.x) di yekê van çîrokan de li ser vê nîşaneyê bi zorê maye.
2. Di çîrokekê de ku ji Îmam Riza (s.x) re guhartîye, rast bû ku kiryarên bendegan li bal Pêxemberê Xuda (s.x.a) tên pêşkêş kirin Û ev gotina Wî delîlek hişk û birêkûpêk e ku pêşkêşkirina kiryaran bi dema jiyana Wî ve sînordar nîne; belkî piştî koça Wî jî kiryarên bendegan li bal Wî tên pêşkêş kirin.
3. Di metnê çîrokan de peyva "pêşkêş kirin" lêkera dema niha ye Û maneya domdarî dide; ango pêşkêşkirina kiryaran bi jiyana wan ve sînordar nîne, belkî piştî jiyana wan jî li bal wan tê pêşkêş kirin.
4. Wekî ku berê hate ziman, nêrîna pêşkêşkirina kiryaran ji aliyê Şiî ve mijareke hevpejirî û pêwendîdarê çîrokên rast û mu'teber e û olzanên Şiî li ser vê mijarê bi zelalî mane.
5. Nîşaneya Pêncem: Çîrokên pêşkêşkirina kiryaran li bal Pêxemberê Xuda û Îmaman Paqij (s.x)
ji asta "stêrk" derbas dibin û "tevahî" ne.
6. Pêşkêşkirina kiryaran li bal Pêxemberê Xuda û Îmaman Paqij (s.x) li gorî çîrokên rast yên Şiî mijareke birêkûpêk e; herçend di çîroken Ehli Sünnet de pêşkêşkirina kiryaran li bal Îmaman (silav liwanbin) bi zelalî nehatiye ziman, lê di çîrokên rast yên wan de û nêrînên olzanên wan de, ji bilî Pêxemberê Xuda, bawermendan Û miriyên nêzîk ên mayînan jî ji kiryarên bendegan agahdar in.
Pirs ev e: Heke ew dibînin ku kiryarên bendegan bawermendên zindan Û mirî jî dizanin, çima Îmaman Paqij (s.x)ji hal û rewşa wan agahdar nebin?
7. Li gorî çîrokan ku ji çavkaniyên Şiî Û Ehli Sünnet ve hatine guhartin, pêşkêşkirina kiryaran li bal Pêxemberê Xuda û Îmaman Paqij (s.x)bi dema jiyana wan ve sînordar nîne; belkî piştî koça wan jî kiryarên zindanan heta roja Qiyametê ê li bal wan were pêşkêş kirin.
8. Çîroka pêşkêşbûna kiryaran li bal Pêxember (s.x.a) rast e, wekî ku olzanên Ehli Sünnet jî wê rast kirine Û pirsgirêkên hin olzanên wehhabî yên li van çîrokan ne guncan in Û Pêxemberê giramî ji kiryarên ummeta xwe agahdar e û ji ber vê yekê di roja Qiyametê de dê şahidî bide.
