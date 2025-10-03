Kurd û kêmneteweyên olî şertê Amerîkayê ne ji bo rakirina cezayên li ser Sûriyê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Senatorên Amerîkî Lindsay Graham û Chris Van Hollen pêşnûmeyek pêşkêş kirin ji bo rakirina şert û mercên cezayên li ser Sûriyê.
Li gorî pêşnûmeyê, rawestandina cezayan bi hin sozên ku ji hêla hikûmeta demkî ya Sûriyê ve hatine dayîn ve girêdayî ye. Ev soz tevlîbûna hevpeymaniya navneteweyî ya li dijî DAIŞê, şerê li dijî komên terorîst, piştgiriya kêmneteweyên olî û etnîkî û misogerkirina hevkarên wan ên siyasî, parastina têkiliyên aştiyane bi welatên herêmî re, qutkirina piştgiriya ji bo komên terorîst, derxistina şervanên biyanî ji navendên ewlehiyê û darizandina sedemên wan Sûc û komkujiyan piştî 8ê Kanûnê ne.
Li gorî daxuyaniyê, serokê Amerîkayê mecbûr e ku her 120 caran li ser pabendbûna Şamê ji Kongreyê re rapor bike. Di rewşa nepabendbûna bi sozên di her du raporên berdewam de, ceza dê bi awayê min ji nû ve werin bicîh kirin.
