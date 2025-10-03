"Mamosta Îmamî: Rêzgirtin ji pîran(ixtiyaran), ji dîn û neteweyî jî wêdetir e."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Îmamê Mehabadê Mamosta Abdus Selam Îmamî di xutbeyên xwe yên nimêja înê ya vê hefteyê de, bi îşaret bi Hefteya Neteweyî ya Pîr û Kalan, girîngiya rêzgirtin û hurmetkirina kal û pîran tekez kir û got: Rêzgirtina kal û pîran, bi taybetî dêûbavan, yek ji nirxên mezin ên mirovî û îslamî ye, û ev rêzgirtin ne tenê bi Misilmanan ve sînordar e, lê her kal û pîr, bêyî ku ol, bawerî an etnîsîte çi be, hêjayî rêz û baldariyê ye.
Wî zêde kir: Çanda rêzgirtina kal û pîran bingeha civatek dilovan û exlaqî ye, û divê hemî beşên civakê li ser vê rêyê bimeşin.
Mamosta Îmamî her wiha behsa karesata mirovî ya li Xezzeyê kir û got: Îro, li ber çavên cîhanê, zarok û kal û pîrên li Xezzeyê bi neheqî têne şehîd kirin, di heman demê de îdîakarên derewîn ên mafên mirovan ketine bêdengiyek şermîn. Rejîma Siyonîst, li hember bêdengiya civaka cîhanê û bêxemiya rêxistinên navneteweyî, li dijî mirovên bêparastin sûcên bêhempa dike.
Bi îşaretkirina bi amarên şehîdên êrîşên dawî, wî zêde kir: Zêdetirî 66,000 zarok û kal û pîr li Xezzeyê şehîd bûne, û ev lekeyek şermok e li ser eniya wan kesên ku behsa mirovahiyê dikin lê di pratîkê de, dengek jî ji wan nayê bilindkirin.
Di beşek din a axaftina xwe de, rêberê nimêja înê ya Mehabadê, dema ku Hefteya Cîbicîkirina Qanûnê û dirûşmeya "Polîsên Bi Hêz, Beşdariya Gel, Civaka Ewle" bi bîr anî, xizmetên bênavber û hewldanên dilsoz ên hêzên cîbicîkirina qanûnê di avakirina rêkûpêkî, ewlehî û aştiyê de pesnê xwe da.
Mamoste Îmamî tekez kir: Hêzên Cîbicîkirina Qanûnê yên Komara Îslamî ya Îranê her gav di pêşengiya rûbirûbûna bêserûberî û bêqanûniyê de bûne û rolek bi bandor di misogerkirina ewlehiya domdar a welêt de dilîzin.
