Hamas fermî ragihand ku di derbarê qedandina şerê li Xezzeyê û guhertina girtiyan de bi peymanek ragihand.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Tevgera Berxwedana Îslamî ya Hamas di gotarêkê de ragihand ku: Piştî negawîtinên berê û girîng ên ku ji aliyê tevger û komeleyên berxwedanê ya Filistînê li ser pêşniyara Serokwezîr Trump di Şarm el-Şeyxê da li hember şerê qirêjkirina gelê Filistîn û derketina dagirkeran ji şaxe Xezze hate kirin, Tevgera Berxwedana Îslamî (Hamas) ragihand ku rêkûpêkek hatî gihîştin ku tê de qedexeya şer li hember Xezze, derketina dagirkeran, têketina alîkarî û guhertina girêdayî têne xistin.
Di vê gotarê de hatî zêdekirin: Em hêvîdar in ji hevalên navendên araqê, Mısr û Tirkiyeyê re, ku agirê meşruyê kirin, bi rêz û sipas dihêlin û her weha ji hevaltiyên Donald Trump, serokwezîra Amerîkayê, ku alîkariyên xwe ji bo rawestina tevahî ya şerê û derketina tevahî ya dagirkeran ji şaxe Gaza kir, pîroz dikarin.
Hamas zêde kir: Em ji serokwezîr Trump û welatên piştrastkirina peymana, û her weha hemû aliyên erebî, Îslamî û navneteweyî dixwazin ku dewleta dagirker were mecbûr kirin ku pêkanîna peymana bi temamî bicîh bikin û destnîşan bikin ku nebêjin ji wergera peymana dirêj bikin an jî dîlan bişewitin.
Ev tevger ragihand: Em silav û rez ji gelê mezin a xwe li şaxe Xezze, Quds, Rojava û jorên şaxe, û her wiha erdên dagirker a 1948 û derveyî Filistînê radin; gelê ku pozîsyonên şermezar, qehremanî û bi rûmetên zêde nîşandan û li dijî planên fîşîst a dagirkeran ku maf û mîna wan îşaret kir, rawestiyan. Ev fedakariyên mezin planên dagirkerên Îsraîlî ji bo destnîşan kirina û derxistina gelê Filistîn nêzîk neker.
Di dawiya gotarê de hatî gotin: Em tesdîq dikin ku ev fedakariyên gelê me ne bêhêdî ye û em li peymana xwe bimînin û ji mafên neteweyî yên gelê me heta gihîştina azadî, serbixwe û mafê xwe ya diyarkirinê negerînin.
