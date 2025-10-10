Amerîka ji ber kirîna petrola Îranê 100 kes û saziyên din ceza dike

Li gorî raporta Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (S.X)- ABNA-Rêveberiya Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Donald Trump ragihand ku ew ê cezayên nû li ser nêzîkî 100 kes, sazî û keştîyan ferz bike. Ev biryar ji ber beşdarbûna wan di bazirganiya petrol û petrokimyayî ya Îranê de hatiye dayîn û beşek ji hewldana Waşingtonê ye ji bo astengkirina dahata petrolê ya Îranê, ku Amerîka îdîa dike ku ji bo fînansekirina bernameyên navokî û mûşekên Tehranê tê bikar anîn.
Li gorî El Cezîreyê, Wezareta Xezîneyê ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ragihand ku ceza çend şîrketên serbixwe yên Çînî dihewîne, di nav de Koma Petrokîmyayî ya Shandong Jinsheng, rafineriyek li parêzgeha Shandongê ye ku Waşington bi kirîna bi mîlyonan bermîl petrola Îranê ji sala 2023an vir ve tawanbar dike.
Her wiha ceza li ser Termînala Petrolê ya Xav a Rizhao Xiehua, şîrketek ku termînalek petrolê li bendera Lanshan a Çînê dixebitîne, hatine sepandin. Wezareta Xezîneyê ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê got ku wan ji zêdetirî 10 tankerên ku bi tiştê ku ew jê re dibêje filoya siya Îranê ve girêdayî ne, toreke keştîyan e ku navên xwe guhertine û şopînerên xwe vemirandine da ku hewl bidin ji cezayan birevin, sewqiyatên petrolê wergirtine.
Lîsteya cezayan çend tanker jî di nav de ne, di nav wan de Kongjim, Big Mag û Foi, ku tê gotin ku bi mîlyonan bermîl petrola Îranê veguhestine tesîsên Çînî.
Hewldanên ji bo têkbirina makîneya hinardekirina enerjiyê ya Îranê
Wezareta Xezîneyê ya Amerîkayê Scott Besant di daxuyaniyekê de got ku Wezareta Xezîneyê bi têkbirina hêmanên sereke yên makîneya hinardekirina enerjiyê ya welêt, ku Tehran ji bo fînansekirina çalakiyên xwe yên bêîstîqrar pişta xwe dide wê, dixebite ku herikîna pereyan a Îranê têk bibe.
Wî zêde kir ku ev gav beşek ji gera çaremîn a cezayan e ku li dijî rafineriyên Çînî û tesîsên ku petrola Îranê îtxal dikin, tê kirin. Di vê çarçoveyê de, termînala Lojîstîka Kîmyewî ya Jiangyin Foresun jî li lîsteya cezayan hatiye zêdekirin; yekem termînala Çînî ye ku ji bo wergirtina hilberên petroşîmyayî yên bi eslê xwe Îranî hatiye hedefgirtin.
Heta dema weşandina vê raporê, ji Balyozxaneya Çînê ya li Waşingtonê an jî ji Mîsyona Îranê ya li Neteweyên Yekbûyî ti bersivek fermî nehatiye ragihandin.
