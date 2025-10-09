Demê Mirinê Tuneya

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Mirov, ji demek ku tê dinyayê, wênekî rêwîtiyekê dest pê dike ku hejmareke paşî dibe. Ku ew rêwîtiya kûr û kîjan demê qediya wê, tu kes nikare bêje. Jiyan ji me re emanet e û kîjan demê ew emanet berdewam dike, tu kes nizane. Ji ber vê yekê tê gotin: “Demê mirinê tune ye.”
Nexweşiya Jiyanê
Demê mirinê tune bûn, ew rastiya nexweşiya jiyanê îşaret dike. Mirov sibê ji malê derdikeve; planên xwe dike, xewna sibehê dike. Lê belkî ew sibeh ji wê re nehatibe. Hin kes bi ciwana mirinê di dest xwe de dikin, hin kes jî bi temamî pîrîya xwe radivin. Mirin; ne ciwanî, ne serwerî, ne dewleta kesê nedîtin. Ew yekî ye ku her kes bi wî yekan tê hesibandin.
Jiyanê bîbîranînê mirinê, jiyanê serbixwe xwîskirin e
Geçê mirov gelek caran mirinê ji bîr dike. Wek ku mirin ne êdî nebe, ew xweşbînî û girêdan dike. Lê ku mirinê ji bîr dibe, jiyan jî ji bîr dibe. Ji ber ku nasîna mirinê, jiyanê maneya dike. Mirov ku demê mirinê nezane, her dem wek demê dawî jîyanê dixwaze. Ew ji axaftina nexweşan dûr dibe, jîyana xwe bi hevre kişandina dûr nakin, qelawazî nayê.
Her hewa yek emanet e
Hewa ku ji me re tê, hejmarekî xurt e. Tenê Xwedê dizane çend hewa hene. Ji ber vê yekê karê me ew e ku ev hewan bêtir bêxêr nebikin. Bi nexweşî, bi xasûdî, bi şerên bêma’nî nepenînin jiyanê xwe. Lê ku ev qelewazî nekin, ev ji hevî, ji xeyr û jêhatîtiyê zêde bikin. Ji ber ku dema mirinê hat, belavên herî qîmetdar yên ku me winda nakin, bîranînên xweş û kiryarên xeyr yên ku li kesan vedikirin e.
Bîr kirina mirinê têrîn nabe, belkî rûmet dide
Hin kes ji bîr kirina mirinê têrînin. Lê mirin ne têrîn e; ew yekî ye ku divê bîr tê da û jiyanê maf dike. Nasîna mirinê, mirovan bi rûmet dike. Mirovê ku dizane ne bêmir e, ji tîrsa xwedîkarî û balafirgî dûr dibe, û xwedî rûmet û tevahî dibe. Ji ber ku dizane, ku roja ku di bin erdê de digire, ne malê ne dewlet ne şan û şöhret bi wî re neçin.
Mirin dawî ne, destpêk e
Ji temaşa yên müminan ve, mirin dawî nîne; ew deriyê jiyanê rastîn e. Dinya jî wênekê mîvanxaneyê herî kêm e, mirin jî rêya herî dawî ye ku bi berdewamî ve dibe. Ji ber vê yekê bîr kirina mirinê mirovê ne ji terorê, lê ji hêvîye re digihîje. Ji ber ku bi mirinê re, rêwîtiya herdemî dest pê dike.
Bi xwestek û rastiyê jiyan
Ji ber ku em ne dizanin mirin kîjan demê tê, divê her dem bi hev re xwestek bikin. Bi tarî, bi nexweşî, bi teqazayê ne jiyan bikin. Heman demê, bi xwe re rastbûnê bikin û rûmetê xwe ne bedew bikin. Ji ber ku rastbûn ew mîrasê herî qîmetdar e ku mirov dikare ji xwe re bihêle. Têkilî yên bi evîn, bi bi rastî, bi mezinbûna rûmetê, jî di paş mirinê de bi dua yên xwe bi kar dikin.
Encam
Demê mirinê tune ye… Belkî di demekî nêzîk de, belkî jî di salên dîrokê de derdikeve. Ji ber ku em ne dizanin kîjan demê tê, her dem amade bûn herî baş e. Jiyanê maneyê dayîn, evînên xwe qîmet dan, nexweşî ne kirin, bi rastî, bi rûmet û bi xwestek jiyan… Ev xwezî ku bi nasîna ku demê mirinê tune ye, jiyanê têkildar dikin.
Çimkî roja ku demî diçe, tenê bîranînek bi rastî jiyan kirî, bimîne.
Û di roja wî de;
Na dengên axaftinê me,
Na siwarê malê me,
Na nîşanên şerê me hene…
Tenê pîrozbahiya dilê xweş,
Peyvên rast û bi rûmet hatî axaftin,
Û dilên ku bi evîn hatin girtin, dijîbibin.
Nivîsar:Betûl Boncuk
