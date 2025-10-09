Pêdiviya vegera nirxên malbatê di ronahiya nimêjê de / Nimêj Gotûbêja rojane ya mirovekî ye ku çavkaniyek bêdawî ya wateyê heye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Dr. Zehra Behroz-Azer îro, roja Pêncşemê, 17ê Meha 14:04an, di Konferansa Nimêjê Neteweyî ya 32emîn de ku li Reştê bi mijara "Dayik, Malbat û Teknolojiyên Nû" hat lidarxistin, diyar kir ku îsal salvegera 1500emîn a jidayikbûna Pêxemberê Pîroz (S.X.A) e, û ez kêfxweş im ku di vê konferansa hêja de mijara malbatê û rola wê di kirina nimêjan de hatiye nirxandin.
Da zanîn ku malbat giyanê şaristaniya mirovahiyê ye, wê zêde kir: Malbat ew cih e ku mirov cara yekem evîn, bawerî, berpirsiyarî û baweriyê lê tecrûbe dikin. Îro, zêdetirî 330 welatên cîhanê bi çar pirsgirêkên mezin re rû bi rû ne: nifûs, koçberî û bajarvanî, guherîna avhewayê û teknolojî, û van pêşketinan bûne sedema zêdebûna cudahiya nifşan.
Nirxên Malbatê Di Xetereya Jibîrkirinê De ne
Cîgirê Serokkomar ji bo Karûbarên Jin û Malbatê, destnîşan kir ku malbat di demên berê de hêsantir lê aramtir bûn û got: "Di demên berê yên ne ewqas dûr de, xanî piçûk bûn lê dil mezin bûn. Polîtîkayên piştgirîyê tunebûn, lê malbat penageha hev bûn û nifşên hev xwedî dikirin."
Wî zelal kir: "Pirsa bingehîn ev e ku di demên berê de çi hebû ku îro winda dibe? Bersiv eşkere ye; nirxên malbatê. Di malbatên duh de, rêzgirtina ji bo mezinan, dilsozî, pabendbûn û bawerî stûnên zexm bûn ku malê diparastin, lê di cîhana îroyîn a bilez û medyayî de, ev nirx di siya jibîrkirinê de ne."
Azer tekez kir ku dua dikare bibe çareseriya gelek tenêtî û fikarên mirovê nûjen û got: "Mirovê îroyîn di nav pirjimariya deng û wêneyan de xwe tenê hîs dike." Di cîhanek tijî ragihandinên dîjîtal de, wî xwe ji forma herî hêsan a ragihandina mirovan dûr xistiye, û koka gelek depresyon û mirinên bêhêvîtiyê di vê hesta tenêtiyê de ye.
Wî zêde kir: Kesê ku Xwedê tecrûbe kiriye qet bi tenê nîne. Dua axaftina rojane ya mirov bi çavkaniyek bêdawî ya wateyê re ye; diyalogek ku mirov tê de aramiyê dibîne, hêviyê dibîne û ji nû ve çêdibe.
Li gorî Azer, malek ku dua lê zindî ye ji bo giyanê westiyayî yê mirovê îro penagehek e. Mirov hewceyê sê celeb danûstandinan e: danûstandin bi xwe re, danûstandin bi yên din re, û danûstandin bi Xwedê re. Quran dibêje: "Lê mirov bi têgihîştinê bi xwe re ye." Danûstandina bi xwe re tê wateya xwe-hişmendî û kêliyek ramanê di nav lez û bezê de.
Malbat; Dibistana Yekem a Diyalog û Baweriyê
Cîgirê Serokkomar ji bo Karûbarên Jin û Malbatê wiha domand: Baweriya takekesî ne temam e heke ew negihîje empatiya civakî. Malbat dibistana yekem a diyalogê bi yên din re ye, û divê ji zarokan re were hîn kirin ku nakokî ne dawiya evînê ye, lê destpêka têgihîştinê ye.
Wî tekez kir: Diyalog bi Xwedê re Nimêjê ye; kêliya rawestandina mezin a mirov li hember hebûnê. Di dua de, mirov xwe ji deng vediqetîne û dibêje: "Xwedêyo, min bibîne, min bibihîze, rêberiya min bike." Di vê diyalogê de, hêvî diherike û aştî dadikeve.
Dê û bav, modela yekem ji bo mezinkirina kesekî Nimêj dike
Azer, destnîşan kir ku perwerde bi rêya tevgerê ye, ne bi gotinan, û got: Prensîba yekem di mezinkirina zarokekî de ew e ku meriv ji bo dêûbavan bibe modelek. Zarok neynika tevgerên dêûbavan e. Dê û bavên ku bi aramî destşuştinê dikin û bi hebûna dilê xwe ji bo nimêjê radiwestin, bawerî, dîsîplîn û evînê di binhişê zarokê xwe de diçînin.
Wî zêde kir: Nimêja bav di sibehê de, bêdengiya dayikê di dema nimêjê de, rastgoyî di axaftinê de û bicihanîna sozên xwe hemî çînên bêdeng ên baweriyê ne. Perwerdehiya îlahî dest pê dike dema ku dêûbav xwe di hebûna Xwedê de dibînin, û zarok jî hebûna dilovaniya Wî ji salên pêşîn ve fam dike.
Li gorî Azer, divê dêûbav li malê atmosferek biafirînin ku zarok hîs bike ku Xwedê hevalê wî ye, ne darizandinek hişk; girêdanek evînî bi Xwedê re bingeha hemî perestinê ye. Ger dilê zarok bi evîna îlahî tijî be, nimêj dê ji bo wî sohbetek evînî be, ne fermanek giran.
Bawerî fêkiyê îradeya azad û ezmûna evînê ye
Wî prensîba din a di perwerdeyê de wekî hînkirina hêdî hêdî û azad a baweriyê hesiband û got: Quran baweriyê ne berhema mecbûrî, lê fêkiyê têgihîştin û îradeya azad dibîne. Evîn danasîna zanînê ye; dema ku zarokek ji dê û bavê xwe dibihîze ku nimêj sohbetek bi hevalê xwe yê herî baş re ye, dilê wî bêyî ku ferman lê were dayîn ber bi wê ve diçe.
Azer zelal kir: Perestkarekî rastîn bandorên nimêjê di tevgerên xwe de nîşan dide; rastî di axaftinê de, nezaket di dermankirinê de, û paqijî di niyetê de. Nimêj ne tenê têkiliyek bi Xwedê re ye, lê pabendbûnek ji bo reformkirina xwe û civakê ye. Perestkarekî rastîn ji derew û neheqiyê dûr dikeve û yên din vedixwîne qenciyê.
Nimêj çavkaniya berdewamiyê di jiyanê de ye
Cîgirê Serok ji bo Karûbarên Jin û Malbatê destnîşan kir: Riya baweriyê bê zehmetî nîne, lê nimêj çavkaniya berdewamiyê ye. Zarokek ku di hawîrdorek aram û sebir de mezin dibe fêr dibe ku nimêj cîhek e ku meriv qîrînê bike û nimêj penagehek ji bahozên jiyanê ye.
Wî zêde kir: Mezinkirina zarokekî duakar ne karekî demkî ye, lê mîsyonek nifşî ye. Bawerî di nav nifşan de berdewam dike dema ku dêûbav duayên baş bi kirinên rast re dikin yek. Bi rastî, ew çirayek ji bo sedsalan pêdixin.
Azer bi gotina dawî got: Îro, ji her tiştî bêtir, em hewceyê dêûbavên dilsoz û duakar in da ku ew bikaribin vê vîzyona heman bêyî dudilî û bi evînê veguhezînin nifşên pêşerojê. Ez hêvî dikim ku lûtkeya dua dê derfetek peyda bike da ku bav û dayikên pêşerojê hêzdar bikin da ku zarokên baş-xuyang û duakar ji bo civakê mezin bikin.
------------------------
Dawiya peyamê/
Etîket
Civîna Nimêjê ya neteweyî
Your Comment