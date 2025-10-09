Sekreterê Giştî yê Partiya Muttalefeya(Hevpeymaniya) Îslamî: Avêtina mûşekî ya Îranê bo nav dilê Tel Avîvê berhema hewldanên şehîd Tehranî Muqadem e

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Ji bo rêzgirtin û rêzgirtina li helwesta Şehîd General Hesen Tehranî Muqadem, Sekreterê Giştî yê Partiya Hevpeymaniya Îslamî Mihemed Elî Amanî ligel komek jinên ji vê partiyê serdana malbatê kirin.
Di derbarê rol û hewldanên Şehîd Hesen Tehranî Muqedem di pîşesaziya mûşekan de, Mihemed Elî Amanî wiha got: Encam û berhema hewldanên 24 saetan ên Şehîd Tehranî Muqadem di xweseriya welêt di pîşesaziya mûşekan de di êrîşên dawî yên rejîma dagirker a Siyonîst de hate nîşandan.
Wî zêde kir: Nîşandana otorîte û rûmeta Komara Îslamî ya Îranê bi avêtina mûşekên Îranê ber bi dilê Tel Avîvê ve ji cîhanê re hate nîşandan, ku hêzên cîhanê neçar kir ku hêza leşkerî ya Komara Îslamî qebûl bikin, û ev rûmet û serkeftin encama hewldanên 24 saetan ên Şehîd Tehranî Muqedem e.
Amanî, dema ku şehîdên ewlehî û parastina welêt, bi taybetî şehîdên mûşekan ên welêt rêz girt, got: Hêz û ewlehiya îro bi saya hewildan û hewldanên bêwestan ên mirovên hêja yên wekî General Tehranî Moqadem û General Hacîzade ye, ku rê berdewam kirin û bi vî rengî li dijî êrîşa dijminane ya rejîma dagirker a Siyonîst sekinîn, û li gorî fermana Rêberê Bilind, me bi mûşekên xwe rejîma Siyonîst perçiqand.
General Mihemed Tehranî Moqadem, birayê şehîd, li ser navê malbata Şehîd Tehranî Moqadem di vê civîna dostane de amade bû. Wî li ser şehîd û rola Şehîd Hesen Tehranî Moqadam di malbatê de, çalakiyên bavê wî, û hebûn û xizmetên wî yên li pişt eniyê axivî.
Tehranî Moqadem, behsa Hecî Hebîbullah Asxarevaladi yê rehmetî kir û bi bîr anî, got: Ez Mamosta Asxarewaladi ji ciwaniya xwe ve nas dikim û beşdarî pola şîrovekirina Sûreya Yûsif bûm. Ew bi rastî kesayetiyek bi bandor bû.
Wî berdewam kir: "Hebûna manewî ya şehîdan di jiyana me de heye û ev ji bo me hemûyan berbiçav e. Bereket û serkeftinên Komara Îslamî encama hebûn û bîranîna şehîdan in; me ev hebûn di Dûwanzdeh Rojên Parastina Pîroz de jî dît, û serkeftinên di operasyona avêtina mûşekên Îranê li ser rejîma Siyonîst de encama rêberiya îlahî û bereketên şehîdan in."
Tehranî li ser rola îstîxbarat û operasyonan di vî şerî de berdewam kir: "Me karî navend û pergalên dijmin hedef bigirin û derbên giran li rejîma Siyonîst bidin. Di nav navendên rejîma Siyonîst de Weizmann jî hebû, ku pergalên wan ên îstîxbarat û ewlehiyê têk bir û wan seqet kir."
Wî li ser rola şehîd Tehranî Moqadem di pîşesaziya mûşekan de û dilsoziya wî berdewam kir û got: "Avakirina mûşekên pêşkeftî û serkeftinên leşkerî, ku bêyî alîkariya biyanî û di demek kurt de, mûşekên balîstîk ên 10,000 kîlometre li dijî dijminên biyanî, Bitaybetmend rejîma Siyonîst û Dewletên Yekbûyî ava kirin, şer ji bo Îranê qezenc kir." Ev serkeftin, ku encama rêberiya îlahî û dilsoziya şehîdan in, ji bo dijminan ne gengaz kiriye ku li dijî Îranê tiştekî bikin, û mûşekên Îranî digihîjin her cihê ku li cîhanê serhildan û komplo hebe û lê didin.
Di beşek din a vê civînê de, wî bal kişand ser rol û hewldanên Şehîd Tehranî Moqadem û zanyarên din di pêşxistina teknolojiya navokî û mûşekan de, ku pêşbînî û serxwebûna welêt misoger kirine. Ji ber vê yekê, erkê malbat û rayedaran, di nav de dayikên şehîdan, bi hev re ew e ku rêya şehîdan ji nifşê nû re rave bikin û tekez li ser berdewamiya rê û parastina nirxên şehîdan bikin.
Birayê Şehîd Tehranî Moqadem got: Mekanîzmayên dijminan, di nav de darbe û komployên aborî, hatine têkbirin, û Îran bi hêza xwe ya mûşekan û teknolojiya xwe ya pêşkeftî di lûtkeya xwe de ye. Mûşekên Îranî, bi menzîlên xwe yên dirêj û şiyanên xwe yên stratejîk, her gefek derveyî dûr dixin, û dijmin nekarîne tiştekî bikin. Ji ber vê yekê, divê netewe baweriya xwe bi şiyanên xwe hebe.
..............
Dawiya peyamê/
Tags
Partiya Hevalbend
Şehîd Tehranî Mûxadem
Mihemed Elî Emanî
Your Comment