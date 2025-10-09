Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Komîserê Çandiniyê yê Teksasê Sîyed Miller, ku Komarparêz e, careke din li ser medyaya civakî posta xwe ya dijî-îslamî parast, tevî nerazîbûnên berfireh. Hefteya borî, wî wêneyek li ser hesabê xwe yê fermî yê Facebookê belav kir ku tê de Îslam wekî marek li dora lingê kovboyek pêçayî û bi kêrek bi navê "Çareserî" tê kuştin, hatibû nîşandan. Wêne bi bertekek hêrs ji aliyê Misilmanên Teksasê ve hat pêşwazîkirin.
Şaxa Tekzasê ya Konseya Têkiliyên Amerîkî-Îslamî (CAIR) daxuyaniyek weşand û ev çalakî wekî mînakek eşkere ya axaftina nefretê bi nav kir û tekez kir ku Misilman beşek avaker a civaka Amerîkî ne. Shima Zian, rêvebira rêveber a Konseya Têkiliyên Amerîkî-Îslamî li Teksasê, got: "Etîketkirina li dijî kêmneteweyan amûrek e ji bo siyasetmedarên qels ku ji berpirsiyariyê birevin. Misilman ne gef in; em bijîşk, mamoste û xizmetkarên vê civakê ne."
Tevî bertekên neyînî, Miller roja Sêşemê daxuyaniyek cuda da û got ku ew "di hişyariya xwe ya li ser xetereyên Îslama radîkal li Teksasê de bi israr radiweste", îdia kir ku Konseya Têkiliyên Amerîkî-Îslamî şaxek ji Birayên Misilman û piştgirek darayî ya Hamasê ye û divê were hilweşandin. Konseya Têkiliyên Amerîkî-Îslamî îdiayan red kir.
Di demekê de ku Îslamofobî li Dewletên Yekbûyî zêde dibe, Konseya Têkiliyên Amerîkî-Îslamî (CAIR) tenê di sala 2024an de li Dewletên Yekbûyî zêdetirî 8,600 sûcên nefretê û gotinên nefretê li dijî Misilmanan ragihand. Analîst dibêjin ku daxuyaniyên siyasetmedarên mîna Miller û kiryarên dawî yên rayedarên Teksasê li dijî projeyên xanî yên Misilmanan, di civaka Amerîkî de atmosferek nefret û nefretê li dijî Misilmanan çêkiriye.
.....................
Dawiya peyamê/
Etîket
Tekzas
Amerîka
Konseya-Têkiliyên- Amerîkî-Îslamî-(CAIR)
Îslamofobî (Tenzîhî li Dijî Îslam )li Tekzasê zêde dibe; Karbidestekî Komarî gotinên rezîl li dijî Îslamê dubare dike
Karbidestekî Komarî li eyaleta Tekzasê careke din, tevî nerazîbûnên berfireh, dîsa ji peyama xwe ya dijî îslam li torên civakî parastin kir.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Komîserê Çandiniyê yê Teksasê Sîyed Miller, ku Komarparêz e, careke din li ser medyaya civakî posta xwe ya dijî-îslamî parast, tevî nerazîbûnên berfireh. Hefteya borî, wî wêneyek li ser hesabê xwe yê fermî yê Facebookê belav kir ku tê de Îslam wekî marek li dora lingê kovboyek pêçayî û bi kêrek bi navê "Çareserî" tê kuştin, hatibû nîşandan. Wêne bi bertekek hêrs ji aliyê Misilmanên Teksasê ve hat pêşwazîkirin.
Your Comment