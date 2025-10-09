Agirbesta li Xezzeyê: Şikestina herî stratejîk a ku Siyonîstan dît

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Nebûna encam di şer de û qirkirina gelê Xezzeyê û têkçûna rejîma Siyonîst di gihîştina armancên xwe yên pêşwext de têkçûna herî stratejîk e ku ev rejîm kişandiye.
Divê asta têkçûnên Siyonîst di van du salan de li gorî asta nefreta raya giştî ya cîhanê li hember wan, nekarîna wan a têkbirina Hamas û berxwedana li Xezzeyê, û windakirina tevahî ya astengkirinê were nirxandin. Ji aliyekî din ve, divê kûrahiya nekarîn û têkçûna artêşa rejîmê di şerê Xezzeyê de bi asta kêfxweşiya wan a di gihîştina rêkeftinekê bi Hamasê re ji bo gihîştina agirbestê li Xezzeyê were şopandin.
Ji ber vê yekê, bidawîbûna şerê Xezzeyê dê nêzîkatiyek ewlehiyê ya nû li herêmê biafirîne, ku di vê pêşveçûna nû de dê li berxwedanê wekî guhêrbarek serbixwe û serketîyê şerê du salên dawî li herêmê binêre.
Bê guman, berxwedana pesindar a gelê Filistînê û mayîndebûna axa Xezzeyê ji bo gelê berxwedêr ê wê herêmê dê bibe xala werçerxê ya têkçûna siyonîstan di dîrokê de, ku encama wê heta roja îro îradeya civaka navneteweyî ji bo avakirina dewletek serbixwe ya Filistînê ye, teqdîrkirina cîhanê ji berxwedana gelê Filistînê re, têkçûna stratejîk a artêşa îdiakar a siyonîst li Xezzeyê, û bi gotinek, têkçûna stratejîk a rejîma siyonîst li herêmê, û vegerandina Dewletên Yekbûyî ji bo rizgarkirina rejîma bêbext, ku tê wateya bidawîbûna nêzîkatiya reftarî ya Îsraîlê.
Peymana agirbestê, ku cureyek peymana DYA bi Hamasê re bû, nîşan dide ku Hamas biryarderê sereke yê pêşketinên li Xezzeyê ye.
Îzzat el-Rişk, yek ji danûstandkarên Hamasê, ragihand: Ev peyman ji hesta berpirsiyariya me ya dîrokî ya li hember neteweya me ya mezin, pabendbûna me bi mafên me yên rewa û encama serkeftina berxwedana 7ê Cotmehê derdikeve holê.
Wî zêde kir: Peymana agirbestê destkeftiyek bi tevahî neteweyî ye ku yekîtiya neteweya me û pabendbûna wan bi vebijarka berxwedanê wekî rêyek ji bo rûbirûbûna dagirkeriya Siyonîst temsîl dike.
Wî got: Tiştê ku dagirker di du salên wêranî û birçîbûnê de nekarîn bi dest bixin, ew nekarîn li ser maseya danûstandinan jî bi dest bixin.
Nûçegihanê Îsraîlî: Şer bi dawî bû lê Hamas teslîm nebû
Di vê çarçoveyê de, nûçegihanek ji bo kanala Kan a bi zimanê Îbranî qebûl kir ku tevgera berxwedana Îslamî Hamas piştî zêdetirî du salan şer têk neçû û teslîm nebû.
Wî di vî warî de got: Îro şer bi peymanekê bi dawî bû. Her kes li benda wêneyek teslîmbûn û têkçûna Hamasê bû, lê wêneya ku me îro dît xuya nake ku dişibihe wê.
Ji aliyekî din ve, pêvajoya agirbesta rejîma Siyonîst bi Lubnanê re nîşan dide ku dibe ku rejîm piştî peymanê bixwaze agirbestê dîsa binpê bike û pêvajoya xwe ya jenosîdê bidomîne. Ji ber vê yekê, divê destûr neyê dayîn ku Netanyahu careke din bi awayekî yekalî armancên xwe yên têkçûyî pêş bixe.
